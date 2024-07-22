Тренер женского «Зенита» о критике судьи Опейкиной: «В Европе женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет. И в футболе нужно это исправлять» 

Теги женский футбол судьи Первая лига ЖФК Зенит Женская футбольная Суперлига Вера Опейкина Футбол

Ольга Порядина поддержала арбитра Веру Опейкину.

— Недавно Вера Опейкина получила много критики в свой адрес. Женщина-арбитр — допустимо в мужском футболе?

— Начали допускать женщин к судейству мужского футбола, как наше восприятие опять делит мужчин и женщин. Это арбитр. И не важно, какой у него пол. Хотелось бы прийти к тому, чтобы искоренить эту тенденцию или стереотип. 

В Европе уже женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет. И в футболе нужно это исправлять. Не факт, что в этой игре настолько бы не ошибся мужчина-судья. Это человеческий фактор. Все ошибаются. 

Если бы мужчина судил женскую лигу, то здесь кто-то был бы доволен, кто-то — нет. Думаю, в скором времени этот стереотип может уйти, — сказала тренер женской команды «Зенита».

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34 комментария
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В Европе женщина пилот? В Аэрофлоте 60 (шестьдесят) женщин пилотов. 6(шесть) из них являются командирами воздушных судов.(aeroflot.ru)
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Ответ mold-cel
Комментарий скрыт
Ходите пешком, помахивая органом
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+17
Ответ иди поплачь
только вот за ширмой этой толерантности, кто нибудь в ответе за то, что Вера Опейкина убивает футбольные клубы сидя на ВАРЕ? и ничего ей не будет, т.к женщина
Можно примеры? И да, у нас судьям любого пола никаких последствий практически все решения оправдывают
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Если бы Вера Опейкина продвинулась до судейства ФНЛ и ассистента ВАР в РПЛ по профессиональным качествам, а не в угоду гендерному разнообразию, вопросов бы ни у кого не было.
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Ответ Монсеньор Мартинес
Я все-таки лучше полечу в самолёте с пилотом-мужчиной. Простите мне мой сексизм, гендерный шовинизм и токсичную маскулинность
и погибнуть твой шанс будет не меньше
+16
-6
+10
только вот за ширмой этой толерантности, кто нибудь в ответе за то, что Вера Опейкина убивает футбольные клубы сидя на ВАРЕ?
и ничего ей не будет, т.к женщина
+27
-18
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Ответ Оригинальный Ник
Меньше, женщины более истеричны и не могут контролировать себя во время чрезвычайных ситуаций
Можно, пожалуйста, ссылки на исследования, это подтверждающие?
+12
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Ответ иди поплачь
только вот за ширмой этой толерантности, кто нибудь в ответе за то, что Вера Опейкина убивает футбольные клубы сидя на ВАРЕ? и ничего ей не будет, т.к женщина
А мужики на варе не ошибаются? Твой ник говорит сам за себя
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Самолёт?
Тоже мне, я каждый день езжу на травмами троллейбусе с женщинами за рулём.

Жив...

)
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Ответ Двестик Двестик
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/news/d/8e/99e2d5c1d4da99378a517fb0e0401.jpeg Ну, вот этот "гол" засчитала.
Она там AVAR была, за VAR и конечное решение ответственный - судья VAR Андрей Фисенко,
+7
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Ответ Монсеньор Мартинес
Я все-таки лучше полечу в самолёте с пилотом-мужчиной. Простите мне мой сексизм, гендерный шовинизм и токсичную маскулинность
Не забудьте сделать репортаж, как вы выскакиваете из задраенного самолёта, узнав, что пилот - женщина
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Ответ Двестик Двестик
То есть просто зарплату получила? -)
То есть ты откровенно врёшь здесь на ветке.
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Я все-таки лучше полечу в самолёте с пилотом-мужчиной. Простите мне мой сексизм, гендерный шовинизм и токсичную маскулинность
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Ответ alexey102rus
Кто в теме, объясните, она реально прошла все стадии работы судей (молодежки, третья лига и тд.) или ее взяли практически просто так?
реально
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В Москве женщины работают водителями такси, автобусов, трамваев, метро. Если она прошла школу и сдала экзамен сама! Молодцы.
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Ответ Alexander Shibaev
реально
Тогда к ней никаких вопросов. Может быть она слабая/неопытная судья, но это точно не из-за того, что женщина)
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Ответ mold-cel
Комментарий скрыт
Нет, ты просто по привычке от всего трясёшься.
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Ответ Двестик Двестик
Нет. Её искусственно двигают, чтобы показать УЕФА, что Россия в тренде. Практика показала, что уже на уровне ФНЛ судья Опейкина плыла, принимая просто невменяемые решения. Ну и знаменитый гол ЦСКА в ворота Балтики - апофеоз всему.
А что за тема с голом?
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Ответ Монсеньор Мартинес
Я все-таки лучше полечу в самолёте с пилотом-мужчиной. Простите мне мой сексизм, гендерный шовинизм и токсичную маскулинность
Ты еду только приготовленную мужчинами ешь?
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Ответ Оригинальный Ник
Меньше, женщины более истеричны и не могут контролировать себя во время чрезвычайных ситуаций
Судя по тому, что я вижу на дорогах, наоборот, скорее.
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Ответ Bilya63
и погибнуть твой шанс будет не меньше
И напишут ему " за то летел с мужиком"
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А чио сия аллегория с самолётом означает?
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Кто в теме, объясните, она реально прошла все стадии работы судей (молодежки, третья лига и тд.) или ее взяли практически просто так?
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