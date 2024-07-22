Тренер женского «Зенита» о критике судьи Опейкиной: «В Европе женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет. И в футболе нужно это исправлять» 

Ольга Порядина поддержала арбитра Веру Опейкину.

— Недавно Вера Опейкина получила много критики в свой адрес. Женщина-арбитр — допустимо в мужском футболе?

— Начали допускать женщин к судейству мужского футбола, как наше восприятие опять делит мужчин и женщин. Это арбитр. И не важно, какой у него пол. Хотелось бы прийти к тому, чтобы искоренить эту тенденцию или стереотип.

В Европе уже женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет. И в футболе нужно это исправлять. Не факт, что в этой игре настолько бы не ошибся мужчина-судья. Это человеческий фактор. Все ошибаются.

Если бы мужчина судил женскую лигу, то здесь кто-то был бы доволен, кто-то — нет. Думаю, в скором времени этот стереотип может уйти, — сказала тренер женской команды « ».

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