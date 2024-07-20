Милей о словах вице-президента Аргентины про «колониальную» Францию: «Нельзя из-за спортивного вопроса создавать беспорядок в дипломатии. Французы были рассержены»

Хавьер Милей прокомментировал напряженность, возникшую в отношениях с Францией.

Виктория Вильярруэль, вице-президент , опубликовала твит в поддержку национальной команды, попавшей в скандальную ситуацию после кричалки, посвященной сборной .

В публикации Вильярруэль были в том числе и такие слова: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры».

Позднее Карина Милей, сестра президента Аргентины, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии, встретилась с послом Франции в Буэнос-Айресе Роменом Надалем и принесла ему извинения за эти высказывания.

«Это был невеселый твит, потому что нельзя из-за спортивного вопроса создавать институциональный беспорядок в дипломатической плоскости. Моя сестра все уладила. Французы были рассержены.

Спортивные вопросы должны решаться на спортивном уровне. Но на этом все. Всякое бывает», – сказал Хавьер Милей.

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