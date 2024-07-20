Милей о словах вице-президента Аргентины про «колониальную» Францию: «Нельзя из-за спортивного вопроса создавать беспорядок в дипломатии. Французы были рассержены»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Политика Хавьер Милей Футбол

Хавьер Милей прокомментировал напряженность, возникшую в отношениях с Францией.

Виктория Вильярруэль, вице-президент Аргентины, опубликовала твит в поддержку национальной команды, попавшей в скандальную ситуацию после кричалки, посвященной сборной Франции.

В публикации Вильярруэль были в том числе и такие слова: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры».

Позднее Карина Милей, сестра президента Аргентины, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии, встретилась с послом Франции в Буэнос-Айресе Роменом Надалем и принесла ему извинения за эти высказывания.

«Это был невеселый твит, потому что нельзя из-за спортивного вопроса создавать институциональный беспорядок в дипломатической плоскости. Моя сестра все уладила. Французы были рассержены.

Спортивные вопросы должны решаться на спортивном уровне. Но на этом все. Всякое бывает», – сказал Хавьер Милей.

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38 комментариев
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Протрезвели
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Так любой в ответ может сказать, что Аргентина предоставляла убежище национал-социалистам Германии и принимала на хранение ворованные в Европе и СССР драгоценности, которые члены НСДАП успешно конфисковали практически в каждом населённом пункте куда заходил Гестапо.
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🤡
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При этом сам президент увволил заместителя министра спорта именно за это.
#######. Рваный.
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Што ж ты, Миля сдал назад?
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Наивный чукотский юноша. Пускай посмотрит хотя бы количество политических скандалов на евро
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Ответ igls54
Ну ладно бы Испании или Англии фигу показали. Франция тут каким боком?
у них с Англией больше терки, странно действительно чего французов тыкают, видимо в финале что-то было на ЧМ
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Израиль при поддержке Америка теперь бомбят Йемен, МОК, УЕФА или ФИФА снова языка в одно место засунули!? Это же другое...
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Ответ Радость Ди Мария
/ Позднее Карина Милей, сестра президента Аргентины / Злые языки утверждают, что сейчас именно сестра Милея рулит политикой Аргентины. А сам Милей всего лишь "петрушка".
Стесняюсь спросить о влиянии языков,неужели в прямом смысле?
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Ответ Алексей Скамейчук
Естественно, Милей недоволен. Проблему создало тупое быдло из числа футболистов, а извиняться пришлось на государственном уровне
Милей сам виноват, уволил зам.министра, который как раз пытался всё уладить.
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Ответ Мартинелли
при этом эти территории часто проводят референдумы быть им частью Франции или стать независимыми и люди голосуют пока быть частью Франции
А войска зачем в новую каледонию послали?
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"Делать мне больше нечего, только вот разных собак из реки вытаскивать" (с)
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/ Позднее Карина Милей, сестра президента Аргентины /

Злые языки утверждают, что сейчас именно сестра Милея рулит политикой Аргентины. А сам Милей всего лишь "петрушка".
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"нельзя из-за спортивного вопроса создавать институциональный беспорядок в дипломатической плоскости" - сказал человек, который уволил министра из-за того, что он пытался всё уладить и тем самым только усугубил ситуацию.
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Это был невеселый твит, потому что без игры на флейте посла Франции моей сестре не удалось бы уладить этот кризис, добавил президент Аргентины Милей
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Ну ладно бы Испании или Англии фигу показали. Франция тут каким боком?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Да у Франции и сейчас 5 или 6 заморских колоний, правда они официально имеют статус "заморских территорий", но сути дела это не меняет.
Методичка открыта на верной странице, читаю этот коммент под каждым постом про францию, спасибо
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Ответ Михаил Зюбин
Израиль при поддержке Америка теперь бомбят Йемен, МОК, УЕФА или ФИФА снова языка в одно место засунули!? Это же другое...
Конечно другое. В Йемене же недемократические дети и младенцы живут. Евреи уже забыли как им черепа измеряли. Думаю, скоро напомнят
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Ответ Stereophonics89
Протрезвели
французы? или латиносы? или аргентинцы не латиносы ?
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Да ты че, сначала навалил мешок овна, а теперь видите недоумевает че это злятся. Не реально клоун.
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Там где «коренные» европейцы, там всегда скандалы на уровне национализма и расизма. Евро вообще превратили в политическую возню.
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Всякое бывает
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Теперь нужно определиться, что сердцу Милей
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Колониальная Франция рассержена, а не положить ли на них?
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