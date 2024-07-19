«Он хотел сыграть кое-кому на кожаной флейте, стоя на коленях. Здорово, что его вышвырнули». Аргентинский депутат об увольнении замминистра, предлагавшего Месси извиниться перед французами

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Политика Интер Майами Хавьер Милей Футбол

Депутат Лилия Лемойне раскритиковала уволенного замминистра спорта Аргентины.

Хулио Гарро призывал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции, озвученную футболистами после победы на Кубке Америки. За это президент Хавьер Милей отправил чиновника в отставку.

Лемойне, представляющая политическую коалицию «Свобода наступает», как и Милей, поддержала решение главы государства: «Здорово, что его вышвырнули. Этот парень стоял на коленях и словно хотел сыграть кое-кому на кожаной флейте (sobarle la quena – выражение, в буквальном смысле описывающее оральные действия сексуального характера с кеной, продольной флейтой индейцев горных районов Южной Америки – Sports)».

Лемойне также подчеркнула, что члены правительства «не должны подлизываться к иностранным властям».

Также депутат высказалась о составе сборной Франции: «Это правда, что сборная Франции полностью состоит из темнокожих. Хотя среди французов огромное количество людей африканского происхождения, поразительно, что в западной «белой» стране сегодня футбольная команда как будто из африканской страны».

Следует отметить, что Лемойне комментировала ситуацию до того, как Карина Милей, сестра президента Аргентины, извинилась перед послом Франции за пост Виктории Вильярруэль. 

Власти Аргентины вступились за Энцо. А замминистра спорта уволен – за призыв извиниться

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138 комментариев
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Спасибо что в скобках расписали о какой кожаной флейте идёт речь 😄😂
+204
-5
+199
Веселее чем у нас у них там движ
+75
-2
+73
Пояснения от sports.ru о том, что такое играть на кожаной флейте, умиляют!
+76
-12
+64
Ответ Папа Футбола
Спасибо что в скобках расписали о какой кожаной флейте идёт речь 😄😂
Jugar al kozhanaya fleyta (исп. прим.)
+47
-3
+44
Спортс познавательный. Так подробно о кожаной флейте нигде не читал.
+30
-1
+29
А мне как-то бан на 3 дня выдали за слова про "кожаную флейту")
+26
-2
+24
Эта депутат занимается косплеем, в парламент попала по знакомству с Милеем (помогала ему готовиться к выступлениям) и какое-то время с ним спала. Короче, жаба с гадюками
+20
-5
+15
Ответ Циник Петербургский
Такие заголовки. Такие новости... Как вы думаете, чем вдохновляется редакция сайта? Какие у них жизненные приоритеты? О чем их потаенные мысли? Думаю, ответ очевиден ;)
Весь сайт строится на разжигании споров и конфликтов, а также желтушных заголовках, чтобы фармить трафик и деньги с беттингов. Тут вопросов нет)
+16
-1
+15
Всё равно ни как не пойму к чему эта почти ненависть аргентинцев к французам? Ну играют за сб. Франции десять негритят и принц-полукровка. Ну так это проблемы Франции и её общества, при чём здесь Аргентина? Да и сама Аргентина разве не страна эмигрантов? Что-то в их рядах не видел ни одного чистокровного индейца. Понятен был бы их демарш в отношении англичан. А вот в отношении французов, не понятно. ЧМ в Катаре уже история, а следующий состоится только через два года, и на нём ни Аргентина, ни Франция может быть не будут фаворитами и не встретятся лично.
+14
-2
+12
Ответ Ебздрогыч
Пояснения от sports.ru о том, что такое играть на кожаной флейте, умиляют!
Видимо, тема знакомая))
+17
-6
+11
Такие заголовки. Такие новости... Как вы думаете, чем вдохновляется редакция сайта? Какие у них жизненные приоритеты? О чем их потаенные мысли? Думаю, ответ очевиден ;)
+19
-10
+9
Ответ dmank
Эта депутат занимается косплеем, в парламент попала по знакомству с Милеем (помогала ему готовиться к выступлениям) и какое-то время с ним спала. Короче, жаба с гадюками
В общем она умеет играть на замечательном духовом музыкальном инструменте индейцев)
+7
0
+7
Ответ Циник Петербургский
Такие заголовки. Такие новости... Как вы думаете, чем вдохновляется редакция сайта? Какие у них жизненные приоритеты? О чем их потаенные мысли? Думаю, ответ очевиден ;)
Срач и хайп
+7
-1
+6
Ответ brno2020
Всё равно ни как не пойму к чему эта почти ненависть аргентинцев к французам? Ну играют за сб. Франции десять негритят и принц-полукровка. Ну так это проблемы Франции и её общества, при чём здесь Аргентина? Да и сама Аргентина разве не страна эмигрантов? Что-то в их рядах не видел ни одного чистокровного индейца. Понятен был бы их демарш в отношении англичан. А вот в отношении французов, не понятно. ЧМ в Катаре уже история, а следующий состоится только через два года, и на нём ни Аргентина, ни Франция может быть не будут фаворитами и не встретятся лично.
Нет там никакой ненависти. Перед финалом ЧМ стороны засыпали друг друга взаимооскорблениями. Арги сохранили чант в общей массе и исполнили его после победы на Копа. Если бы один недалекий придурок не выложил бы трансляцию в сеть, то все было бы тихо мирно, никто бы даже не заметил.
+8
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+6
Караоке в кожаный микрофон
+5
-1
+4
Защитники Месси под стать защищаемому
+4
-1
+3
Ответ Антон Bratishchev
Она сама надудела до должности😂😂😂
Ещё многим подует
+3
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+3
Она сама надудела до должности😂😂😂
+4
-1
+3
Ответ Антон Bratishchev
Ну это же полный мрак
Мрак, конечно. Лично сам захожу на Спортс только по инерции. Количество грязи в комментариях стало в несколько раз больше. Заголовков в стиле Спидинфо - тоже.
+3
0
+3
Sports.ru!
Искреннее спасибо за образовательный эффект.
+4
-1
+3
Не плохо она загнула, то есть сейчас публичному человеку, можно оскорбить на весь мир целую футбольную команду, а когда с него спросят, он скажет, что не собирается стоять на коленях перед другими странами
+11
-8
+3
Пикантности добавляет тот факт, что эта симпатичная дама родом из французских иммигрантов 19 века
+2
0
+2
- Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Такие заголовки. Такие новости... Как вы думаете, чем вдохновляется редакция сайта? Какие у них жизненные приоритеты? О чем их потаенные мысли? Думаю, ответ очевиден ;)
Со времён Дудя 🤷‍♂️
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Чую веселуха там только началась
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Пожалуй, даже у нас бы не затерялась…
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сцуко, спортс начал печатать аргентинских депутатов, как будто своих мало.
и надежд, что сделают возможность игнорировать тэги, чтобы не видеть этот мусор на ленте, нет никаких. их команда ребрендинг шрифта 5 лет делала...
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Ответ Папа Футбола
Спасибо что в скобках расписали о какой кожаной флейте идёт речь 😄😂
При годовой инфляции за прошлый год в 211,4% тут уже никакой роли не играет происхождении флейты)
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странно что в Аргентине до сих пор официально не ввели новую религию - мессиизм или мессианство)) создали себе божество блин
мне кажется если бы Месси трахнул Папу Римского у всех на глазах то в Аргентине и тогда бы его начали оправдывать
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Спорц такими темпами скоро соберет кожаный оркестр 🤣
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