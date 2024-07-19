«Он хотел сыграть кое-кому на кожаной флейте, стоя на коленях. Здорово, что его вышвырнули». Аргентинский депутат об увольнении замминистра, предлагавшего Месси извиниться перед французами

Депутат Лилия Лемойне раскритиковала уволенного замминистра спорта Аргентины.

Хулио Гарро призывал капитана национальной команды извиниться за оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции, озвученную футболистами после победы на Кубке Америки. За это президент Хавьер Милей отправил чиновника в отставку.

Лемойне, представляющая политическую коалицию «Свобода наступает», как и Милей, поддержала решение главы государства: «Здорово, что его вышвырнули. Этот парень стоял на коленях и словно хотел сыграть кое-кому на кожаной флейте (sobarle la quena – выражение, в буквальном смысле описывающее оральные действия сексуального характера с кеной, продольной флейтой индейцев горных районов Южной Америки – Sports)».

Лемойне также подчеркнула, что члены правительства «не должны подлизываться к иностранным властям».

Также депутат высказалась о составе сборной Франции: «Это правда, что сборная полностью состоит из темнокожих. Хотя среди французов огромное количество людей африканского происхождения, поразительно, что в западной «белой» стране сегодня футбольная команда как будто из африканской страны».

Следует отметить, что Лемойне комментировала ситуацию до того, как Карина Милей, сестра президента Аргентины, извинилась перед послом Франции за пост Виктории Вильярруэль.

Власти Аргентины вступились за Энцо. А замминистра спорта уволен – за призыв извиниться

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