Сестра президента Аргентины извинилась перед послом Франции за слова вице-президента о кричалке сборной. Вильярруэль назвала Францию «колониальной страной»
Карина Милей извинилась перед послом Франции за пост Виктории Вильярруэль.
Ранее Вильярруэль, занимающая пост вице-президента Аргентины, опубликовала твит с поддержкой сборной Аргентины. Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
В публикации Вильярруэль, в частности, были следующие слова: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры».
Позднее сестра президента Аргентины, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии, встретилась с послом Франции в Буэнос-Айресе Роменом Надалем и принесла ему извинения за эти высказывания. Отмечается, что они «были приняты» французской стороной.
Вчера вечером в правительстве объяснили, что считают «очень важным» принести извинения, потому что Вильярруэль зашла «слишком далеко» в своих высказываниях.
Это также расценивается как способ снизить напряженность в отношениях с союзной страной в Европе. Президент Аргентины готовится к поездке в Париж для участия в открытии Олимпийских игр на следующей неделе. Ожидается, что во французской столице президент проведет официальную встречу со своим коллегой Эммануэлем Макроном, которая откладывалась с июня прошлого года.
Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры»
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Всегда удивляюсь, как нация даровавшая миру самого гениального игрока в истории, который недавно покинул этот мир, может быть настолько гопнической ( хотя и сам Диего Арманда в этом плане был истинным аргентинцем)).
Был в Аргентине с родителями будучи ещё школьником и это остается самым плохим опытом в моей жизни до сих пор. Там вор на воре, начиная с горничных и заканчивая полицейскими. Магазины и прочие учреждения работаю как захотят, если написано, что открытие в 10 часов, то раньше 11-ти не откроют. Праздники там по любому поводу и празднуются целую неделю. Никто не работает и не хочет, на что живут не понятно. Народ- гопота , футболисты не исключение. Через три дня пребывания там - ненавидишь эту страну всем сердцем. Но вспоминаешь о Марадоне, память которого увековечена там на каждом шагу и все этой стране прощаешь) Вот такие дела
Но это же правда. За правду не извиняются. Отрадно, что скоро французов окончательно вышвырнут из Западной Африки. Процесс как говорится идёт.
Были колонии официальные, сейчас колонии экономические. Через торговые соглашения, через права французского бизнеса, через валюту, которую эмитирует Париж. Яркий пример - это продажа урана из Нигера, по цене всего 8-10 раз меньше рыночной. Правда, почему то французов попросили покинуть страну. И те сразу стали угрожать вторжением своего марионеточного военного союза. Ни разу не колония и не эксплуатация. Но формально все независимые и свободные.
Франк в качестве валюты... Это не французский франк))
"Западноафриканский франк КФА, франк КФА BCEAO, франк Африканского финансового сообщества (фр. franc CFA Ouest-africain, franc CFA BCEAO, franc de la Communauté financière africaine) — денежная единица восьми африканских государств, входящих в валютную Зону франка.
Аббревиатура КФА (фр. CFA) первоначально складывалась из начальных букв французских слов colonies françaises d’Afrique (французские африканские колонии). С завоеванием бывшими колониями в 60-х годах XX века независимости она сохранилась, но стала расшифровываться как la Communauté financière africaine (Африканское финансовое сообщество) в случае с государствами Западной Африки или la Coopération financière en Afrique Centrale (Финансовое сотрудничество в Центральной Африке) — центральноафриканскими странами. Аббревиатура BCEAO расшифровывается как Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest"
никаких колоний, все независимые.
Вы почему-то путаете влияние на территории с колониями. Очевидно, что бывшие колонии будут иметь довольно тесные отношения с бывшей метрополией, ибо метрополия как минимум будет сильно влиять на их экономику. Франк в качестве валюты понятен, ибо на тот момент это одна из важнейших мировых валют.
Про войска, прикормленных политиков и бизнес звучит забавно, вы сейчас так почти весь снг в колонии России запишете)))