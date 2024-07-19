Сестра президента Аргентины извинилась перед послом Франции за слова вице-президента о кричалке сборной. Вильярруэль назвала Францию «колониальной страной»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Политика Эммануэль Макрон дискриминация Хавьер Милей Футбол

Карина Милей извинилась перед послом Франции за пост Виктории Вильярруэль.

Ранее Вильярруэль, занимающая пост вице-президента Аргентины, опубликовала твит с поддержкой сборной Аргентины. Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». 

В публикации Вильярруэль, в частности, были следующие слова: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры».

Позднее сестра президента Аргентины, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии, встретилась с послом Франции в Буэнос-Айресе Роменом Надалем и принесла ему извинения за эти высказывания. Отмечается, что они «были приняты» французской стороной.

Вчера вечером в правительстве объяснили, что считают «очень важным» принести извинения, потому что Вильярруэль зашла «слишком далеко» в своих высказываниях.

Это также расценивается как способ снизить напряженность в отношениях с союзной страной в Европе. Президент Аргентины готовится к поездке в Париж для участия в открытии Олимпийских игр на следующей неделе. Ожидается, что во французской столице президент проведет официальную встречу со своим коллегой Эммануэлем Макроном, которая откладывалась с июня прошлого года.

Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры»

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81 комментарий
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Теперь и сестру придется уволить.
+58
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+58
Франция колониальная страна - факт за что извиняться?
+55
-17
+38
Ответ fbd
А сколько у современной Франции колоний?
если считать заморские территории, то много)
+42
-6
+36
"Это не моя сестра, она уволилась 2 недели назад"
+18
0
+18
Ответ Roman Shnel
Франция колониальная страна - факт за что извиняться?
Вопрос не в прошлом, вопрос в настоящем. Современная Аргентина должна нести ответственность за то, что Перон тысячами привечал бывших нацистов?
+19
-2
+17
Ответ Mike
Теперь и сестру придется уволить.
Сестра не сестра уже 2 недели.
+13
0
+13
Так вот оно какое, это ваше либертарианство: "сестра президента Аргентины, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии". Оказывается, что кумовство и для этих загадочных персонажей - норма))
+13
0
+13
Милей еще и в Париж собрался после всего того, что сам наговорил…
+12
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+12
Ответ Metaphrast
Теплое и мягкое. У России колонией в прямом смысле слова была только Русская Америка. Все остальные территории всегда входили напрямую в саму страну, зачастую с преференциями для новых территорий
Всегда? Расскажи про походы Рюрика по Якутии и Алтаю. Расскажи про племена очень восточных славян на Камчатке.
Зачем Грозный брал Казань если "эти территории всегда были в составе России"?
+10
-2
+8
Ответ Roman Shnel
Франция колониальная страна - факт за что извиняться?
А сколько у современной Франции колоний?
+16
-9
+7
Какой же клоп крутой
+6
0
+6
Ответ Metaphrast
Теплое и мягкое. У России колонией в прямом смысле слова была только Русская Америка. Все остальные территории всегда входили напрямую в саму страну, зачастую с преференциями для новых территорий
Ну так а сейчас эти заморские территории входят напрямую в состав Франции, в том числе и со всякими преференциями. Так и сколько у Франции колоний сейчас все-таки?
+6
0
+6
Писал уже, повторюсь
Всегда удивляюсь, как нация даровавшая миру самого гениального игрока в истории, который недавно покинул этот мир, может быть настолько гопнической ( хотя и сам Диего Арманда в этом плане был истинным аргентинцем)).
Был в Аргентине с родителями будучи ещё школьником и это остается самым плохим опытом в моей жизни до сих пор. Там вор на воре, начиная с горничных и заканчивая полицейскими. Магазины и прочие учреждения работаю как захотят, если написано, что открытие в 10 часов, то раньше 11-ти не откроют. Праздники там по любому поводу и празднуются целую неделю. Никто не работает и не хочет, на что живут не понятно. Народ- гопота , футболисты не исключение. Через три дня пребывания там - ненавидишь эту страну всем сердцем. Но вспоминаешь о Марадоне, память которого увековечена там на каждом шагу и все этой стране прощаешь) Вот такие дела
+8
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+6
Больше она ему не сестра!
+5
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+5
Ответ Roman Shnel
Франция колониальная страна - факт за что извиняться?
Песня оскорбляет жителей колоний. А не жителей метрополии. Они поют о том, что темнокожие футболисты ненастоящие граждане Франции потому что мама нигерийка, папа камерунец. И самое прикольное эти песни поют потомки испанских колонизаторов. Вроде в сб. Аргентины потомки юж.ам. индейцев не заметны.
+6
-1
+5
Ответ Einfach Safari
если считать заморские территории, то много)
Ну их немного, да и они являются такими субъектами Франции, как и все остальные. Ты же не считаешь Калининград и какие-нибудь Курилы колониями России, да?
+12
-8
+4
Ответ Александр Иванов
Так вот оно какое, это ваше либертарианство: "сестра президента Аргентины, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии". Оказывается, что кумовство и для этих загадочных персонажей - норма))
Либертарианство означает свободу: кого хочу того и назначаю. )))
+5
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+4
А сестра Криштиану что об этом говорит?
+7
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+3
Я надеюсь ФИФА сведёт Аргентину и Фрацнию на ЧМ 26 хотя бы в группе) это будет мясо
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+3
Либертарианцы во всей своей красе
+3
-1
+2
/ Вильярруэль назвала Францию «колониальной страной» /

Но это же правда. За правду не извиняются. Отрадно, что скоро французов окончательно вышвырнут из Западной Африки. Процесс как говорится идёт.
+3
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потомки колонистов верните земли Патагонским индейцам)
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аргентина разделилась на пацанов и чушпанов
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Шофер президента Аргентины также принес свои извинения за футболистов
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Ответ fbd
Каледония протестует, потому что французское правительство пытается разрешить участвовать в выборах в Каледонии не только коренным каледонцам, но и приезжим. То есть раньше так делать нельзя было. Это не преференция? Вы почему-то путаете влияние на территории с колониями. Очевидно, что бывшие колонии будут иметь довольно тесные отношения с бывшей метрополией, ибо метрополия как минимум будет сильно влиять на их экономику. Франк в качестве валюты понятен, ибо на тот момент это одна из важнейших мировых валют. Про войска, прикормленных политиков и бизнес звучит забавно, вы сейчас так почти весь снг в колонии России запишете)))
Я не путаю. Франция хочет дать право голоса приезжим, чтобы референдум по независимости не прошел.
Были колонии официальные, сейчас колонии экономические. Через торговые соглашения, через права французского бизнеса, через валюту, которую эмитирует Париж. Яркий пример - это продажа урана из Нигера, по цене всего 8-10 раз меньше рыночной. Правда, почему то французов попросили покинуть страну. И те сразу стали угрожать вторжением своего марионеточного военного союза. Ни разу не колония и не эксплуатация. Но формально все независимые и свободные.
Франк в качестве валюты... Это не французский франк))
"Западноафриканский франк КФА, франк КФА BCEAO, франк Африканского финансового сообщества (фр. franc CFA Ouest-africain, franc CFA BCEAO, franc de la Communauté financière africaine) — денежная единица восьми африканских государств, входящих в валютную Зону франка.

Аббревиатура КФА (фр. CFA) первоначально складывалась из начальных букв французских слов colonies françaises d’Afrique (французские африканские колонии). С завоеванием бывшими колониями в 60-х годах XX века независимости она сохранилась, но стала расшифровываться как la Communauté financière africaine (Африканское финансовое сообщество) в случае с государствами Западной Африки или la Coopération financière en Afrique Centrale (Финансовое сотрудничество в Центральной Африке) — центральноафриканскими странами. Аббревиатура BCEAO расшифровывается как Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest"

никаких колоний, все независимые.
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Ответ Metaphrast
Заморские территории входят с преференциями. Скажите каледонцам) Колонии - страны Западной Африки, типа Сенегала, Габона, Кот-д’Ивуара... Где колониальная валюта, французские войска, прикормленные политики и французский бизнес. Трудно ознакомиться?) Или рушится картинка мира?
Каледония протестует, потому что французское правительство пытается разрешить участвовать в выборах в Каледонии не только коренным каледонцам, но и приезжим. То есть раньше так делать нельзя было. Это не преференция?

Вы почему-то путаете влияние на территории с колониями. Очевидно, что бывшие колонии будут иметь довольно тесные отношения с бывшей метрополией, ибо метрополия как минимум будет сильно влиять на их экономику. Франк в качестве валюты понятен, ибо на тот момент это одна из важнейших мировых валют.
Про войска, прикормленных политиков и бизнес звучит забавно, вы сейчас так почти весь снг в колонии России запишете)))
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Ответ Metaphrast
Это не так. Правовой статус отличается. Из последнего, хотя бы - можно про Новую Каледонию почитать, из-за чего так сейчас беспорядки
Каледония была необитаемой до прихода Французов. Они не захватывали местное население, а завозили его из других колоний. Так что колонией это называть странновато.
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Ясно, ясно.. Сестра главы государства сделала это по просьбе её брата. Совсем скоро Олимпиада в столице Франции, и в нашем совершенном мире всё может случиться.
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Президенту Аргентины нужно в Чечню съездить на курсы извинений. Может чему-нибудь и научится
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Игроки сборной Франции родились во Франции. Граждане Франции по рождению. Выросли во Франции. Говорят по французски. Поют гимн страны, которую считают своей. Футболистами они стали тоже во Франции. почему тогда они не должны играть в сборной? Они просто лучше других играют. Нужно как то ограничить их? по цвету кожи? по происхождению родителей? Это и есть расизм и нацизм. И кричалка эта и те кто защищают аргентицев, оскорбляют в первую очередь именно их за их происхождение. И выпячивают себя, типа мы то лучше, мы не второсортные... Ужасно!
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