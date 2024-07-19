Сестра президента Аргентины извинилась перед послом Франции за слова вице-президента о кричалке сборной. Вильярруэль назвала Францию «колониальной страной»

Карина Милей извинилась перед послом Франции за пост Виктории Вильярруэль.

Ранее Вильярруэль, занимающая пост вице-президента Аргентины, опубликовала твит с поддержкой сборной Аргентины. Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

В публикации Вильярруэль, в частности, были следующие слова: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры».

Позднее сестра президента Аргентины, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии, встретилась с послом Франции в Буэнос-Айресе Роменом Надалем и принесла ему извинения за эти высказывания. Отмечается, что они «были приняты» французской стороной.

Вчера вечером в правительстве объяснили, что считают «очень важным» принести извинения, потому что Вильярруэль зашла «слишком далеко» в своих высказываниях.

Это также расценивается как способ снизить напряженность в отношениях с союзной страной в Европе. Президент Аргентины готовится к поездке в Париж для участия в открытии Олимпийских игр на следующей неделе. Ожидается, что во французской столице президент проведет официальную встречу со своим коллегой Эммануэлем Макроном, которая откладывалась с июня прошлого года.

Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры»

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