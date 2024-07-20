Титов – игрокам «Спартака»: «Самоотдача должна быть на высшем уровне. У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе» 

Теги Спартак Егор Титов Деян Станкович премьер-лига Россия Лукойл Арена Николай Старостин Андрей Старостин Футбол

Егор Титов поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в новом сезоне.

— Как должен «Спартак» провести сезон, чтобы вы остались довольны?

— Главное, чтобы была видна система — в какой футбол играет «Спартак». Хочется, чтобы было ярко, феерично. Но результаты тоже важны. Если будет 5:4, как с «Пари НН» в Кубке, а потом 1:5 от «Зенитом» — это неправильно. Нужно найти баланс. Надеюсь, что Станкович найдет его. 

Главный судья — это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. Сегодня что-то может не получаться, не твой день, но самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе, — сказал экс-капитан «Спартака».

В прошлом сезоне красно-белые заняли в РПЛ 5-е место.

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58 комментариев
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- Виллиан Жозе!
- Что?
- На тебя смотрят Старостины.
- О, привет им!
+86
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+80
Ответ Owen_the_Simple
- Виллиан Жозе! - Что? - На тебя смотрят Старостины. - О, привет им!
С какого сектора? Куда махать?
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Какие-то мантры вместо конкретных советов.
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Егор, сколько раз повторять? Они играют не за ромбики, стрелки, звёздочки, они играют за БАБЛО!!!
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Заберите у Ильича борщ. Только без резких движений.
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Ответ IceDushman
Егор, сколько раз повторять? Они играют не за ромбики, стрелки, звёздочки, они играют за БАБЛО!!!
Егор заигрывает с болельщиками, у которых в мозгах кисель тухлый. Все адекватные понимают, что играют они за бабки. И только очень редкие исключения среди игроков подтверждают то, что все играют за деньги. За деньги-да, за деньги-да, за деньги-да,да,да!
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при аленичеве и особенно кононове нафталиновые бредни возвели в абсолют, что-то не сработали сказки про спартаковские традиции, да вот только маразматики-ветераны до конца жизни не поймут, что же не так, и будут продолжать свою мантру про ромбик, на который всем игрокам уже плевать лет как 20, особенно легионерам
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Такие советы сейчас сработают только в ветеранском футболе.
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Виллиан, Мартинс, Бабич, Дуарте, Бонгонда, Шамар, Угальде, Тавареш! Играйте за ромбик! На вас смотрят Старостины! Что? Нет, они не сидят в вип ложе и не распределяют премиальные бабки за победы
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Ответ IceDushman
Егор, сколько раз повторять? Они играют не за ромбики, стрелки, звёздочки, они играют за БАБЛО!!!
Как все и всегда.
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Ответ Экономический рычаг
Какие-то мантры вместо конкретных советов.
А какие советы должны быть? Не играй в плойку, бегай быстрее, прыгай выше, слушай дядю тренера? Тем более написано что поделился ожиданиями, а не советами.
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Как будто они не за бабки играют
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Магазины Пятёрочка, неофициальный спонсор тушинского гранда 🤣
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Какой ромбик? Это давно осталось в прошлом! Сейчас главное деньги - кто платит больше за того и играют! Вон кумиры Спартака типа Бакаева - дал Спартак мало, а Зенит больше и прощай ромбик! Самое главное - Спартаку нужен свой Галиани или Грановская! Пока Спартаком руководят не компетентные люди ждать результатов нельзя! И самое главное - нужно прекратить беспредел футболистов, которые играть не могут , но определяют политику клуба - постоянные склоки с тренерами - Аленичев- Старков, ОПГ Ромашка - Каррера, Соболев и Джикия - Абаскаль, Зина обиделся на тренера и игроки поддержали его вылетев из кубка ( а вдруг бы выиграли и тренера оставили и что пахать на тренировках и играх - это не про них)
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Сомневаюсь, что в аду проведен матч премьер
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Бромантан так и не выветрился…
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«На вас смотрят, 4 коллаборанта со стадиона» — от таких слов, аж холодок у людей идёт по спине.
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Ответ юра георгиевский
Для нашего спартачка скоро откроют новую сеть «Семёрочка», потому что в наш спартачок больше входит.
Придумай что то новое.. а лучше готовься к школе.. Ранец купил с азбукой?
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Похоже, это так не работает...
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Ответ Fuji69
Комментарий скрыт
У вас борщ еще))
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Ответ Алексей Рыбаков
Такие советы сейчас сработают только в ветеранском футболе.
Я считаю и там не прокатит...
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Ответ natetinain
Комментарий удален модератором
Ты уже к заначке Промеса с утра пораньше приложиться успел?
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Ответ Celsius
Ты уже к заначке Промеса с утра пораньше приложиться успел?
как питерских корежит любое напоминание об их прекрасном духовнике. что так вдруг? неужели стыдно?
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Ответ Celsius
Комментарий удален модератором
Потом будут торговать, им не привыкать, опыт в спекуляциях огромный.[они были осуждены за кражу соц./собственности спартака и дальнейшей спекуляции на этом, так же махинации с валютой].
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Лирика конкретная. В команде должно быть чёткое руководство и тренер, чтобы не легионеры, те в последнюю очередь наверное должны что то понимать, а именно до наших паспортистов дошло, клуб не будет смотреть на их закидоны, а будет с лёгкостью прощаться с теми, кто нарушает дисциплину и не выкладывается так как требует тренерский штаб. Если от Соболева надо избавиться ради этого, то тогда такой шаг абсолютно понятен.
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Старостины поудобнее устраиваются в гробу
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Гладиаторы не смотрят?
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Ответ юра георгиевский
«На вас смотрят, 4 коллаборанта со стадиона» — от таких слов, аж холодок у людей идёт по спине.
Комментарий удален модератором
Ответ юра георгиевский
Ты рассуждаешь, как 7-летний ребёнок. Пора забыть 90-е года. Сейчас все клубы научились играть в футбол, их на такую туфту не купишь, это пресловутые «стеночки и забегания», ну хватит бред нести. А искромётный футбол, со стеночками, забеганиями и оббеганиями можно было увидеть в матче Супер Кубка России: Зенит 4:2 Краснодар, там почти все голы были забиты так. Стеночки и забегания устраивали: Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Мантуан и другие футболисты Зенита.
Спасибо, что уточнил, как 7-летний ребёнок, а то не мог вспомнить про возраст.) Я рассуждаю, как чувствую, как видел и ощущал, не только 90–х, но и в 80-х годов футбол, один в исполнении того Спартака или совсем другой в тоже время в исполнении киевского Динамо и сборной СССР под руководством Валерия Лобановского! И мне тот футбол значительно больше нравился, а ты молодой человек пытаешься мне навязать свою точку зрения, нехорошо получается! Поэтому будь помягче в будущем и не нужно пытаться быть экспертом и пытаться давить на оппонента, здесь не спор, а спокойное рассуждение и без навешивания регалий и мнения другому человеку, тем более в этой жизни, это ещё не кому не удавалось! Поспокойнее…))
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Ответ Alex.K71
Пишу как болельщик Спартака почти сначала 80-х годов, который застал знаменитые спартаковские комбинации ещё в исполнении Юрия Гаврилова, Фёдора Черенкова, Сергея Шавло, Сергея Родионова, а также тренера Константина Ивановича Бескова всегда сидящего на трибуне и других прекрасных футболистов тех лет с ромбиком на груди, о которых говорит Егор Титов и хотя братья Старостины возможно и наблюдают за игрой Спартака, светлая им память и любимому Федору Черенкову, правда уже не со стадиона, а немного повыше, как знать?!🕊️ В настоящее время для современных футболистов спартаковский ромбик и история клуба, как бы мы не хотели, не имеет значения совсем или почти совсем, и в мире правят совсем другие интересы, а тот старый красивый, залихватский со стеночками и забеганиями футбол для меня закончился, почти сразу как покинул пост Олег Иванович Романцев, а затем и другие спартаковцы, вроде Титова, Аленичева и конечно Андрея Тихонова и т.д. А сейчас есть клуб Спартак Москва и вроде по-прежнему народная команда, но для себя я её не узнаю, для меня всё самое лучшее в команде осталось в прошлом и не знаю, смогу ли вновь увидеть тот самый Спартак?!⚽️
Ты рассуждаешь, как 7-летний ребёнок. Пора забыть 90-е года. Сейчас все клубы научились играть в футбол, их на такую туфту не купишь, это пресловутые «стеночки и забегания», ну хватит бред нести. А искромётный футбол, со стеночками, забеганиями и оббеганиями можно было увидеть в матче Супер Кубка России: Зенит 4:2 Краснодар, там почти все голы были забиты так. Стеночки и забегания устраивали: Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Мантуан и другие футболисты Зенита.
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