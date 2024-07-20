Титов – игрокам «Спартака»: «Самоотдача должна быть на высшем уровне. У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе» 

Егор Титов поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в новом сезоне.

— Как должен «Спартак» провести сезон, чтобы вы остались довольны?

— Главное, чтобы была видна система — в какой футбол играет «Спартак». Хочется, чтобы было ярко, феерично. Но результаты тоже важны. Если будет 5:4, как с «Пари НН» в Кубке, а потом 1:5 от «Зенитом» — это неправильно. Нужно найти баланс. Надеюсь, что найдет его.

Главный судья — это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. Сегодня что-то может не получаться, не твой день, но самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья на стадионе, — сказал экс-капитан « ».

В прошлом сезоне красно-белые заняли в РПЛ 5-е место.

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