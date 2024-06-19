Брюссель отказался принимать матч Бельгии с Израилем: «Это привело бы к протестам и поставило под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей города и полицейских»

Теги Сборная Бельгии по футболу сборная Израиля по футболу Политика Лига наций УЕФА Футбол

Матч сборных Бельгии и Израиля не пройдет в Брюсселе из-за возможных протестов.

Муниципальный власти столицы Бельгии отказались от проведения игры Лиги наций, запланированной на 6 сентября.

«Брюссель считает невозможным организацию матча БельгияИзраиль

После тщательного и глубокого анализа мы пришли к выводу, что проведение такого матча в нашей столице в эти смутные времена, несомненно, приведет к крупным протестам и контрдемонстрациям. Это поставит под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей Брюсселя и наших полицейских», – говорится в заявлении властей Брюсселя.

Конфликт Израиля и Палестины вызвал в Бельгии массовые демонстрации. В частности, пропалестинские активисты организовали протесты и сидячие забастовки в университетах.

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40 комментариев
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какими же куколдами нужно быть, чтобы отменять в своей стране что-то по причине "ордам понаехавших это не понравится"
+59
-12
+47
Не можете организовать безопасность?
Технарь 3:0.

Правда, все эти заигрывания с леваками и мигранатами достали.
Выбирайте: либо у вас полное дайвёрсити, бомжи-арабы, социальные пособия, или футбол.
+31
-10
+21
Ответ Александр Лобода
У нас во Владивостоке вчера задержали 5 граждан одной из стран средней Азии, за групповое изнасилование молодой девушки, которая возвращалась с работы домой...спросите чему я это? Прежде чем писать а вот у них там... посмотрите вокруг!
о, их задержали? Типа, арестовали, будут судить, и всё такое?
Так и должно быть.
От отморозков, как и от кирпича на голову, никто не застрахован, к сожалению, нигде.

Надеюсь, у девушки в дальнейшем всё сложится хорошо.
+21
-1
+20
Блин, Израиль сбежал в УЕФА от не желающих с ними играть арабов, а они и в Европу понаехали
+14
-1
+13
Ответ Олег Грачёв
Перенесли в 1 районе, а не в целом городе, и не из-за понаехавших, а из-за собственных граждан
8 июля 2020 года по решению мэрии города Сочи в Адлере демонтировали памятник русским солдатам, основавшим здесь в 1837 году Форпост Святого Духа. Демонтаж памятника был проведён под давлением черкесской диаспоры. Часть из них турецкие граждане.
+15
-4
+11
Европе, а точнее, Парижу еще нужно пережить ОИ с участием израильтян. Тоже интересно будет посмотреть.
+9
-2
+7
Ответ Wiley Fox
А сколько китайцев задержали? Или их нельзя? Ведь Владивосток был нагло забран у ослабленного войной Китая, и они на своей территории сейчас находятся, по сути Посоветую тебе искать жилье в новой Москве. Потому что недалек тот день, когда Россия вернёт земли Китаю "в качестве жеста доброй воли"
Это будет до обещанного ещё в прошлом году контрнахрюка и кофе в Ялте или после? Так примерно можешь почувствовать?
+8
-3
+5
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Перенесли в 1 районе, а не в целом городе, и не из-за понаехавших, а из-за собственных граждан
+9
-5
+4
Ответ riverman1980
Так либералы всегда рады мусульманским и любым другим мигрантам и прочему "культурному разнообразию ) или ты националист?
Значит, у нас правительстве и Кремле сидят сплошь либералы, радуйся
+5
-1
+4
Ответ riverman1980
Это та самая эталонная Европа, которую у нас здесь хотели бы устроить наши либералы )
Прекратите во всем винить либералов. Сам по себе либерализм - это верховенство прав и свобод человека. Чем плохи люди, которые придерживаются этой позиции? Это как если всех людей, которые в целом видят в нашем государстве хоть что-то хорошее, записывать в ватники.
Такой взрослый дядька уже, а пишете всякую ересь
+5
-1
+4
Ответ riverman1980
Это та самая эталонная Европа, которую у нас здесь хотели бы устроить наши либералы )
Хорошо, что у нас в скрепной России нет толп понаехавших мусульманских мигрантов... хотя постойте-ка
+14
-11
+3
Израиль участвует в военном конфликте - спортсмены спокойно выступают

Палестина участвует в военном конфликте - спортсмены нормально выступают

Украина участвует в военном конфликте - спортсмены нормально выступают

Россия участвует в военном конфликте - ВСЁ, НАХЕР, ВСЕХ ОТЛУЧИТЬ!!

Уефашные долбаные лицемеры! и не только УЕФА!

Перед кем чмошники и уефашники жопу своим лицемерием дерут!?
+3
-2
+1
Ответ Margor
В Брюсселе же штаб-квартира НАТО главная, неужели ВС НАТО не могут обеспечить безопасность о_О?
Это так просто не работает. Сохранение порядка - дело федеральной полиции. Даже бельгийские военные не могут вмешиваться вне контекста чрезвычайной ситуации, не говоря уже о натовских. Тут есть элементы политики и просто здравого смысла, так как у всех этих организмов своя иерархия и задачи.
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Допринимались
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Ответ Гиперактивный осьминог
какими же куколдами нужно быть, чтобы отменять в своей стране что-то по причине "ордам понаехавших это не понравится"
Тут всё по делу. А вот те кто довёл до этого, должны понести ответственность.
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Ответ Randers
Потому что наши либералы - это пародия на либералов. Русские либералы - это кучка извращенцев-грантоедов, которые всей душой ненавидят Россию.
Или российское государство, но тут нужно копать глубже и не грести всех под одну гребенку. Но есть правда в ваших словах насчет некоторых
+1
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Ответ AprasidzE
8 июля 2020 года по решению мэрии города Сочи в Адлере демонтировали памятник русским солдатам, основавшим здесь в 1837 году Форпост Святого Духа. Демонтаж памятника был проведён под давлением черкесской диаспоры. Часть из них турецкие граждане.
Ну как демонтировали, так и восстановят. В нашей стране всё быстро меняется.
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0
Ответ Андрей Шабанов
Израиль участвует в военном конфликте - спортсмены спокойно выступают Палестина участвует в военном конфликте - спортсмены нормально выступают Украина участвует в военном конфликте - спортсмены нормально выступают Россия участвует в военном конфликте - ВСЁ, НАХЕР, ВСЕХ ОТЛУЧИТЬ!! Уефашные долбаные лицемеры! и не только УЕФА! Перед кем чмошники и уефашники жопу своим лицемерием дерут!?
Перед большинством, которое не желает играть с нами, но играет с ними.
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Ответ Гол в девятину
Ну да, большинство терактов в Европе совершают жители Брюсселя, а не Багдада или Кабула.Там похоже полиция вообще ничего не контролирует, оперативной работ нет, информаторов в гетто тоже нет.
Все это есть, могу заверить. :) Просто предотвращения терактов - жутко сложная и неблагодарная работа в государстве где существует верховенство права. Тут нет права на ошибку, поэтому бельгийская внутренняя разведка - довольно неповоротливый организм.
Но работа идёт, хотя не так быстро как хотелось бы.
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Ответ Солдатик
Смотрю на Германию. С правами там совсем перегибают. Ребенку ремня не всыпешь. Заявит ментам на тебя и в деддом.
Действительно, какая плохая страна - следит за тем, чтобы людей не били ))
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Значит, у нас правительстве и Кремле сидят сплошь либералы, радуйся
Да в общем-то они и сидят, методы и подходы у них аналогичные. Более того, евролибералы кремлю некисло завидуют, я думаю.
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Хорошо, что у нас в скрепной России нет толп понаехавших мусульманских мигрантов... хотя постойте-ка
Так либералы всегда рады мусульманским и любым другим мигрантам и прочему "культурному разнообразию ) или ты националист?
+4
-4
0
Это та самая эталонная Европа, которую у нас здесь хотели бы устроить наши либералы )
+14
-14
0
Бельгийцы уже не хозяева в своей стране. Другим куколдам и толерастам на заметку
+1
-1
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Ну тут просто местные Брюссельские Марокканцы этот Брюссель на второй день сожгут.
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Всех расформировать всех под суд на всякий случай
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