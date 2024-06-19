Брюссель отказался принимать матч Бельгии с Израилем: «Это привело бы к протестам и поставило под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей города и полицейских»

Матч сборных Бельгии и Израиля не пройдет в Брюсселе из-за возможных протестов.

Муниципальный власти столицы Бельгии отказались от проведения игры наций, запланированной на 6 сентября.

«Брюссель считает невозможным организацию матча – .

После тщательного и глубокого анализа мы пришли к выводу, что проведение такого матча в нашей столице в эти смутные времена, несомненно, приведет к крупным протестам и контрдемонстрациям. Это поставит под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей Брюсселя и наших полицейских», – говорится в заявлении властей Брюсселя.

Конфликт Израиля и Палестины вызвал в Бельгии массовые демонстрации. В частности, пропалестинские активисты организовали протесты и сидячие забастовки в университетах.