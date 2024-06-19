Брюссель отказался принимать матч Бельгии с Израилем: «Это привело бы к протестам и поставило под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей города и полицейских»
Матч сборных Бельгии и Израиля не пройдет в Брюсселе из-за возможных протестов.
Муниципальный власти столицы Бельгии отказались от проведения игры Лиги наций, запланированной на 6 сентября.
«Брюссель считает невозможным организацию матча Бельгия – Израиль.
После тщательного и глубокого анализа мы пришли к выводу, что проведение такого матча в нашей столице в эти смутные времена, несомненно, приведет к крупным протестам и контрдемонстрациям. Это поставит под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей Брюсселя и наших полицейских», – говорится в заявлении властей Брюсселя.
Конфликт Израиля и Палестины вызвал в Бельгии массовые демонстрации. В частности, пропалестинские активисты организовали протесты и сидячие забастовки в университетах.
Технарь 3:0.
Правда, все эти заигрывания с леваками и мигранатами достали.
Выбирайте: либо у вас полное дайвёрсити, бомжи-арабы, социальные пособия, или футбол.
Так и должно быть.
От отморозков, как и от кирпича на голову, никто не застрахован, к сожалению, нигде.
Надеюсь, у девушки в дальнейшем всё сложится хорошо.
Такой взрослый дядька уже, а пишете всякую ересь
Палестина участвует в военном конфликте - спортсмены нормально выступают
Украина участвует в военном конфликте - спортсмены нормально выступают
Россия участвует в военном конфликте - ВСЁ, НАХЕР, ВСЕХ ОТЛУЧИТЬ!!
Уефашные долбаные лицемеры! и не только УЕФА!
Перед кем чмошники и уефашники жопу своим лицемерием дерут!?
Но работа идёт, хотя не так быстро как хотелось бы.