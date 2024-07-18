Мать Мбаппе о суде с «ПСЖ» из-за долга в 100 млн евро: «Конечно, если не останется другого выбора. Надеюсь, клуб выполнит условия контракта»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе деньги Файза Ламари Футбол

Мать Килиана Мбаппе высказалась о возможном судебном разбирательстве с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб с апреля не платил нападающему зарплату и бонусы. Долг составляет почти 100 млн евро. 

«Это еще продолжается. Сейчас все в руках представителей Килиана, но я уверена в «ПСЖ» и в том, что все быстро вернется в нормальное русло. Мы только что получили ответное письмо, и будут приняты решения.

Иногда во время расставания приходится решать, кто заберет телевизор, мебель, машину... Именно этим мы сейчас занимаемся. Надеюсь, что все это не омрачит то, что мы пережили, и мы не будем помнить только об этом.

Хочу вспоминать о позитивных моментах, связанных с «ПСЖ», даже в этом трудном году, играть на «Парк де Пренс», в твоем родном городе... Это прекрасно. Как в отношениях – не всегда все гладко, бывают взлеты и падения... Но через шесть месяцев все будет лучше», – сказала Файза Ламари. 

Также она ответила на вопрос о том, возможны ли дальнейшие судебные разбирательства между Килианом и «ПСЖ». 

«Если не останется другого выбора, то да, конечно. Надеюсь, что условия контракта, который мы подписали два года назад, будут соблюдены.

Никто на самом деле не может сказать, что произошло, ни я, ни представители «ПСЖ», так как последние два года Килиан и президент [Нассер Аль-Хелайфи] всегда встречались наедине, за исключением одного раза. И все это не помешало Килиану играть после объявления [об уходе] в феврале», – добавила Файза Ламари.

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22 комментария
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Ответ Potapson
Хорошо что для кого-то получить 100 миллионов это как забрать телевизор, мебель и машину. Мамаша у Киллиана что надо.
честно заработанные по контракту деньги. они просто требуют своё
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+13
Ну сто миллионов это сто миллионов. Пусть отдают))
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+11
Хорошо что для кого-то получить 100 миллионов это как забрать телевизор, мебель и машину. Мамаша у Киллиана что надо.
+10
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+7
На месте Переса уже сейчас бы нанимал адвокатов))
+5
-2
+3
Не знаю, как кому, но мне эта семейка не нравится. Ни папа с мамой, ни их отпрыски))
+5
-3
+2
Какая же у него ЗП, если за пару месяцев сотку торчат)
+4
-2
+2
Эта семейка просто надругалась над шейхами
+3
-1
+2
Ответ Men77
Какая же у него ЗП, если за пару месяцев сотку торчат)
Не за пару, там бонус был если он контракт до конца исполнит
+3
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Ответ Птюч
Ну сто миллионов это сто миллионов. Пусть отдают))
Вижу здесь некоторые думают, что это задолженность по зарплате за пару месяцев. Это совершенно не так. 80 млн из 100 это бонус за лояльность которую ему обещали при продлении контракта в 2022 году.
+2
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Ответ rigobersong
Нормально мбапич всех разводит:)) 100 млн подписной бонус реала, 100 млн бонус лояльности от ПСЖ:))
140 м была инфа раньше, а сейчас марка пытается вешать лапшу на уши.
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Ответ Personology Center
На месте Переса уже сейчас бы нанимал адвокатов))
ПСЖ давали 200 лямов два года назад. Они сделали этот жест с бонусом и зарплатой просто из принципа.
Типа вот смотрите как мы можем.
А теперь Мбаппе оставил их не с чем. Взял с реала 100 лямов подписного( что не так много кстати) и ПСЖ обязан заплатить за контакт который они сами на коленке и в дикой спешке составляли.
А теперь -100 миллионов из ведомости
- главный игрок
+ Неприятное чувство что им провели по губам
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Алчная черепашка по имени Мбапашка
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Просто разборки двух арабов) не думал что Хеллаифи будет опускаться до споров с женщиной
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Ответ Potapson
Хорошо что для кого-то получить 100 миллионов это как забрать телевизор, мебель и машину. Мамаша у Киллиана что надо.
Почему мамаша??
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Ответ rooney pers
Почему мамаша??
Слово мамаша в русском языке имеет не только оскорбительный оттенок. Сомневаюсь, что в комментарии подразумевалась грубость. Если Вы об этом
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Ответ Men77
А у него был выбор не исполнять?
Бонус за лояльность мягче говоря.
Хотя по факту это была обычная засыпка баблом
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