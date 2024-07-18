Мать Мбаппе о суде с «ПСЖ» из-за долга в 100 млн евро: «Конечно, если не останется другого выбора. Надеюсь, клуб выполнит условия контракта»

Мать Килиана Мбаппе высказалась о возможном судебном разбирательстве с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб с апреля не платил нападающему зарплату и бонусы. Долг составляет почти 100 млн евро.

«Это еще продолжается. Сейчас все в руках представителей , но я уверена в « » и в том, что все быстро вернется в нормальное русло. Мы только что получили ответное письмо, и будут приняты решения.

Иногда во время расставания приходится решать, кто заберет телевизор, мебель, машину... Именно этим мы сейчас занимаемся. Надеюсь, что все это не омрачит то, что мы пережили, и мы не будем помнить только об этом.

Хочу вспоминать о позитивных моментах, связанных с «ПСЖ», даже в этом трудном году, играть на «Парк де Пренс», в твоем родном городе... Это прекрасно. Как в отношениях – не всегда все гладко, бывают взлеты и падения... Но через шесть месяцев все будет лучше», – сказала Файза Ламари.

Также она ответила на вопрос о том, возможны ли дальнейшие судебные разбирательства между Килианом и «ПСЖ».

«Если не останется другого выбора, то да, конечно. Надеюсь, что условия контракта, который мы подписали два года назад, будут соблюдены.

Никто на самом деле не может сказать, что произошло, ни я, ни представители «ПСЖ», так как последние два года Килиан и президент [Нассер Аль-Хелайфи] всегда встречались наедине, за исключением одного раза. И все это не помешало Килиану играть после объявления [об уходе] в феврале», – добавила Файза Ламари.