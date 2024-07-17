Навас получил 65 кг томатов в честь победы Испании на Евро, Руис – более 83. Это традиция в их родном городе

Фабиан Руис и Хесус Навас получили помидоры в честь победы Испании на Евро-2024.

Оба игрока испанской сборной являются уроженцами города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, расположенного к югу от Севильи. Город славится выращиванием томатов.

После победы на Евро-2024 Навас и Руис вернулись в родной город и приняли участие в традиционном обряде чествования чемпионов – им предлагается забрать соответствующее собственному весу количество томатов.

унес с собой 64,7 кг помидоров, а – 83,2 кг. Навас уже принимал участие в этом обряде в 2012 году, когда Испания выиграла свой третий титул чемпионов Европы.