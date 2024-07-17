Навас получил 65 кг томатов в честь победы Испании на Евро, Руис – более 83. Это традиция в их родном городе

Теги ПСЖ Севилья Хесус Навас лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Фабиан Руис Питание Футбол

Фабиан Руис и Хесус Навас получили помидоры в честь победы Испании на Евро-2024.

Оба игрока испанской сборной являются уроженцами города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, расположенного к югу от Севильи. Город славится выращиванием томатов.

После победы Испании на Евро-2024 Навас и Руис вернулись в родной город и приняли участие в традиционном обряде чествования чемпионов – им предлагается забрать соответствующее собственному весу количество томатов.

Хесус Навас унес с собой 64,7 кг помидоров, а Фабиан Руис – 83,2 кг. Навас уже принимал участие в этом обряде в 2012 году, когда Испания выиграла свой третий титул чемпионов Европы. 

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26 комментариев
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по похожей схеме, но не с томатами Роман Ротенберг заманил Евгения Кузнецова в СКА
+54
0
+54
Ответ deligy
Комментарий скрыт
При постоянной физической нагрузке люди худеют, представь себе
+25
0
+25
А ещё говорите, мол, не за еду работают)
Классный обычай, кстати.
+19
0
+19
Глушаков получил пачку...
+7
0
+7
Ответ Андрей Арсентьев
И чем Йозе Марино будет расплачиваться с Кузей? Питерской корюшкой?
Соображай)
+5
0
+5
Ответ Cristiano Ronaldo
Глушаков получил пачку...
Использованных...
+5
0
+5
Навас, надо было наесть килограмм 10 перед церемонией!)
+3
0
+3
Классная страна...оюди живут чтобы ЖИТЬ
+4
-1
+3
Кокосами?
+2
0
+2
Ща банок навертят на зиму
+2
0
+2
Ответ deligy
Комментарий скрыт
Мне 35, вешу 62, обмен веществ такой
+1
0
+1
Ответ Андрей Арсентьев
И чем Йозе Марино будет расплачиваться с Кузей? Питерской корюшкой?
Не совсем, тем что из южной Америки в Питерские порт прибывает, кока кола же естественно)
+1
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Засолят , закуска опять же.
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Вот это, я понимаю, призовые! :-D )))
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Ответ Андрей Арсентьев
И чем Йозе Марино будет расплачиваться с Кузей? Питерской корюшкой?
Не корюшкой, а понюшкой. Но не табака🤓
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Ответ special_k
по похожей схеме, но не с томатами Роман Ротенберг заманил Евгения Кузнецова в СКА
Ротенберг тоже овощами угощает, только у него не томаты выдают по весу, а зелень
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