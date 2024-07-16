Килиан Мбаппе: «Играть в «Реале» было моей судьбой. Мечту не купишь»

Килиан Мбаппе рассказал о сбывшейся мечте – переходе в «Реал».

«Для меня большая честь и привилегия быть игроком «Реала». Это историческое событие для меня и моей семьи. Это лучше, чем я ожидал. Макет («Сантьяго Бернабеу» – Спортс) был подарком от моей семьи, когда мне было восемь лет, и это было обещание, что я окажусь в «Реале».

Я чувствую себя привилегированным. Я игрок «Реала», это моя детская мечта. Мечту не купишь. Это огромное удовлетворение для меня и моей семьи. Я прошел много этапов, чтобы достичь этого», – сказал форвард «Реала».

О моменте, когда он решил перейти

«Точный момент... С тех пор, как я был ребенком. Это было легко. Это была мечта. Затем это стало целью. Моей судьбой было играть в « », – добавил .