Килиан Мбаппе: «Играть в «Реале» было моей судьбой. Мечту не купишь»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о сбывшейся мечте – переходе в «Реал».

«Для меня большая честь и привилегия быть игроком «Реала». Это историческое событие для меня и моей семьи. Это лучше, чем я ожидал. Макет («Сантьяго Бернабеу» – Спортс) был подарком от моей семьи, когда мне было восемь лет, и это было обещание, что я окажусь в «Реале».

Я чувствую себя привилегированным. Я игрок «Реала», это моя детская мечта. Мечту не купишь. Это огромное удовлетворение для меня и моей семьи. Я прошел много этапов, чтобы достичь этого», – сказал форвард «Реала».

О моменте, когда он решил перейти

«Точный момент... С тех пор, как я был ребенком. Это было легко. Это была мечта. Затем это стало целью. Моей судьбой было играть в «Реале», – добавил Мбаппе.

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58 комментариев
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Если бы мечтал, играл бы там еще 5 лет назад. Обычный трёп наемника из реала
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Мбаппе и фраза "Мечту не купишь" несовместимые вещи, как Кейн и трофеи:)
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«мечту не купишь»😂
Чел как мог доил ПСЖ, а затем организовал свой переход в Реал таким образом, чтобы Реал заплатил не Парижу, а в карман самому Мбаппе. Мечтатель))
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Ответ Юра Барзиков
Комментарий скрыт
Холанд хотел играть за Сити, так как у него отец там играл
а вот вы Мбаппе чихвостили во все горло, а как перешел сразу переобулись и стали его защищать)
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Три лета подряд его мечту покупали шейхи))
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Как раз таки ты пример того,что мечту можно купить )) Игрок,который мечтает о Реале,плачется в интервью,что его не отпустили в Реал,тянет до последнего с переходом,кидает Реал и с улыбкой продлевает контракт с ПСЖ на огромную сумму))
Как по мне,он просто понял,что без Реала ноль на клубном уровне и решил «примазаться»,ибо Реал и без него берет трофеи и если б не Сити,трофеи давались бы еще легче
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+11
Лицемер 80lvl 🥲😅 в Реал 5 раз не зовут
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Какой же двуличный тип 🤣🤣🤣 или это мощнейший троллинг своих же фанатов
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🤣🤣🤣
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И еще Реал заплатил ему за мечту более 100 млн подъемных.
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Так купили же перед прошлым подписанием с ПСЖ 😁
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Но мне удалось - добавил Мбаппе
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Ответ Roman
Холанд хотел играть за Сити, так как у него отец там играл а вот вы Мбаппе чихвостили во все горло, а как перешел сразу переобулись и стали его защищать)
Если бы шейхи не перешли в Сити, вряд ли Холланд хотел бы перейти туда. Давайте будем честны
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Ответ 2vdhrvmmzf
Какой же двуличный тип 🤣🤣🤣 или это мощнейший троллинг своих же фанатов
Даже после перехода в Реал, продолжает над ними издеваться)
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Именно поэтому Мбапе убегал от судьбы, ради бабла) Мечту как мы видим, купить можно) Смешно)
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Да-да, мечтатель хренов. Уже бы лет пять назад перешёл, если бы хотел этого.
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Ответ Отец Абду
Мбаппе и фраза "Мечту не купишь" несовместимые вещи, как Кейн и трофеи:)
С технической точки зрения , действительно, мечту не купишь, если мечтаешь о деньгах 🤔
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Ответ Romanian_Daddy
Давайте будем честны. Без шейхов в клубе вряд ли бы Холланд захотел бы перейти туда и барахтаться на 12 месте.
Не, смог бы поиграть, но под конец карьеры, как это сделал Ван Дер Ваарт, обещал дедушке играть за Бетис
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Ответ Roman
Холанд хотел играть за Сити, так как у него отец там играл а вот вы Мбаппе чихвостили во все горло, а как перешел сразу переобулись и стали его защищать)
Давайте будем честны. Без шейхов в клубе вряд ли бы Холланд захотел бы перейти туда и барахтаться на 12 месте.
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Ответ Юра Барзиков
Комментарий скрыт
Вот кто верит всему что ему говорят по телевизору
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Килиан Мбаппе: «Мечту не купишь, ее можно только продать»
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Мечту не купишь. Но торговать ей два-три года вполне реально.
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Ответ itemme
Ага поговори так с чемпионом мира)) ты кто сам такой?
Этих чемпионов мира пруд пруди. В Реале он все будет начинать с нуля.
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Ответ Ron Weasley
Мечта это когда при удобном случае пользуешься этой мечтой.А ты раз 5 мечту отвергал
5 раз? Серьезно?
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Когда начинал играть в Париже, до этого в Монако было круто, теперь слишком много шума, недовольств, капризов. Игрок топ, как болельщик ПСЖ спасибо за 7 лет, но последние 2 года слишком много разговоров и мало отдачи в ключевых матчах ЛЧ, удачи черепаха, спасибо за всё, но нам нужна команда, а не звезда.
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Перес - "мечту купишь нигга".
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В отличии от Мбаппе, местные мамкины моралисты совершенно точно перешли бы в Реал пару лет назад, игнорируя все давление вообще всех кого возможно, включая президента страны. Это те которые даже с левых аккаунтов боятся свое мнение сказать о своем…
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Получается теперь вини будет сидеть вечно на банке.
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Мечта это когда при удобном случае пользуешься этой мечтой.А ты раз 5 мечту отвергал
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Ответ 113k
Получается теперь вини будет сидеть вечно на банке.
Было бы здорово
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