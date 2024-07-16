«Атлетико» активизировал работу над трансфером Альвареса из «Ман Сити» (Сезар Луис Мерло)
«Атлетико» активизировал работу над трансфером форварда Хулиана Альвареса.
Испанский клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити» о переходе аргентинца, как сообщает журналист Сезар Луис Мерло.
Ранее стало известно, что 24-летний нападающий хочет сменить команду, так как его не устраивает количество игрового времени.
Действующее соглашение Альвареса с английским клубом рассчитано до 2028 года.
В сезоне-2023/24 форвард провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. В составе сборной Аргентины игрок стал победителем Кубка Америки (2 гола в 5 играх). Cтатистику игрока можно изучить здесь.
Transfermarkt оценивает Хулиана в 90 миллионов евро.
Мадрид супер город. Особенно, на фоне унылого Манчестера. В Атлетико играют аргентинцы, общение на испанском. Да даже тренер аргентинец. Стабильно играют в ЛЧ.
А так было бы круто махнуть Влаховича на Альвареса