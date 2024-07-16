«Атлетико» активизировал работу над трансфером Альвареса из «Ман Сити» (Сезар Луис Мерло)

«Атлетико» активизировал работу над трансфером форварда Хулиана Альвареса.

Испанский клуб ведет переговоры с « » о переходе аргентинца, как сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий хочет сменить команду, так как его не устраивает количество игрового времени.

Действующее соглашение с английским клубом рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2023/24 форвард провел 36 матчей в , забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. В составе сборной игрок стал победителем Кубка Америки (2 гола в 5 играх). Cтатистику игрока можно изучить здесь.

Transfermarkt оценивает Хулиана в 90 миллионов евро.