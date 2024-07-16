«Атлетико» активизировал работу над трансфером Альвареса из «Ман Сити» (Сезар Луис Мерло)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

«Атлетико» активизировал работу над трансфером форварда Хулиана Альвареса.

Испанский клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити» о переходе аргентинца, как сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий хочет сменить команду, так как его не устраивает количество игрового времени. 

Действующее соглашение Альвареса с английским клубом рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2023/24 форвард провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. В составе сборной Аргентины игрок стал победителем Кубка Америки (2 гола в 5 играх). Cтатистику игрока можно изучить здесь.

Transfermarkt оценивает Хулиана в 90 миллионов евро.

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36 комментариев
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Для Атлетико это будет супер трансфер , как и для ЛаЛиги в общем . Правда верится с трудом .
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Ну а Хулиан на лавке-то сидеть...
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Ответ Фанат Доры Дуры
Не понимаю, почему Арсенал не хочет подписать его? Идеально Артете подойдет
А продаст ли Сити в Арсенал? Зачем усилять конкурентов?
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В Сити он как затычка . Заменяет выбывших и выходит на замену . Надо менять ситуацию талантливому форварду
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Джунтоли, включайся, ради Христа спасителя
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Почему Челси не чешется в этом направлении. Там он будет играть все игры в сезоне
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Ответ ljolik888
Для Атлетико это будет супер трансфер , как и для ЛаЛиги в общем . Правда верится с трудом .
Согласен, но думаю МСити меньше чем за 100 его не отдадут, и вряд ли у атлетов есть такие суммы на одного игрока.
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Жаль что он уходит
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Для Барсы был бы идеальный трансфер нико_альварес_ямаль это бомба
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Ответ Серхио Огурцов
В Сити он как затычка . Заменяет выбывших и выходит на замену . Надо менять ситуацию талантливому форварду
Согласен. А играя роль затычки, может начаться стагнация. Тем более играет на разных позициях, а это негативно может сказаться на основных навыках нападающего.
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Сити такого разве отдаст?
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Ответ Evgen_Hazard
Почему Челси не чешется в этом направлении. Там он будет играть все игры в сезоне
Челси и так накупил ЦН за последние сезоны, их куда тогда?
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Почему бы и нет? В Атлетико всегда должны быть одни из лучших южноамериканских нападающих. Кто то верил, что пиковый Фалькао перейдёт к ним? А он перешёл
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Ответ Серж Ск
Согласен, но думаю МСити меньше чем за 100 его не отдадут, и вряд ли у атлетов есть такие суммы на одного игрока.
На Феликса нашли же)
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Ответ ljolik888
Для Атлетико это будет супер трансфер , как и для ЛаЛиги в общем . Правда верится с трудом .
эт почему?
Мадрид супер город. Особенно, на фоне унылого Манчестера. В Атлетико играют аргентинцы, общение на испанском. Да даже тренер аргентинец. Стабильно играют в ЛЧ.
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Надо уходить. Провести лучшие годы карьеры на лавке - явно не то, что заслуживает Альварес
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Альварес может в Арсенал!?
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Ответ msv6dys6mk
Челси и так накупил ЦН за последние сезоны, их куда тогда?
Ну если посмотреть объективно, то кто в Челси основной нап? Джексон больше полезен в подыгрыше с его реализаций, Гиу вообще зелёный и непонятный, хоть и очень перспективный. А Альварес готовый топ нападающий на долгие годы. Это если вкратце
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Ответ Evgen_Hazard
Почему Челси не чешется в этом направлении. Там он будет играть все игры в сезоне
Тоже удивлён.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Джунтоли, включайся, ради Христа спасителя
Надо от Влаховича избавляться. Не пошло у него. Хотя думаю дадут ему еще один шанс в этом сезоне при новом тренере.

А так было бы круто махнуть Влаховича на Альвареса
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Атлетико не его команда, хотя там такого плана нападающие приживались.
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Раньше всех, по Альваресу, появилась инфа об интересе Челси. Я ещё удивился, неужели продаётся? Так что - посмотрим. Челси в этом сезоне перешёл на тактику "покупка из засады"... дожидаемся твёрдой цены, а затем - выходим на сцену:)
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пора Альваресу выходить на первый план
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Обмен баш на баш. В обратку идёт Фелиш.
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у Атлетико нет столько денег, чтобы его купит. Времена с покупкой Феликса позади, а Альварес будет стоить под 100 миллионов. Если только в аренду
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Альварес прям идеальная машина для футбола Симеоне
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