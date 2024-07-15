Месси выиграл 25 матчей на Кубке Америки – больше всех в истории

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки рекорды Зизиньо Интер Майами Футбол

Лионель Месси стал рекордсменом по числу побед в матчах Кубка Америки.

В ходе последнего розыгрыша форвард сборной Аргентины сперва повторил рекорд бразильца Зизиньо (23 выигранных матча), а затем и побил.

После триумфа в финале на счету Месси 25 побед в 39 матчах.

В финале Кубка Америки Аргентина обыграла Колумбию (1:0), забив на 112-й минуте.

Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории

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50 комментариев
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Как же бесновались хейтеры после поражений в финалах, вешая на Лео ярлык неудачника сборной.
А теперь у него 4 трофея и самый главный - Кубок Мира;
Рекорд по сыгранным финалам крупных международных турниров (7 финалов);
9 медалей со сборной - 4 золота, 4 серебра и одна бронза (это скорее всего тоже рекорд, но точно не могу сказать).
Плюс бонусом Олимпиада и молодёжный чемпионат мира.
+54
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+46
Месси после ухода из Барселоны 8 трофеев и 2 ЗМ за 3 года (ЧМ, 2 Копы, Финаллисима, 2 Лиги 1, Суперкубок Франции, Кубок лиг).

Роналду после ухода из Реала 6 трофеев и 0 ЗМ за 6 лет (2 Серии А, Кубок Италии, 2 Суперкубка Италии и Лига Наций)

Но Месси игрок одного клуба, а Роналду везде тащил.
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Месси🤴🇦🇷🥇

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪💪

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, 2КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас Копа✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅

Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓

0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ
1 из 11 выигранных крупных турниров, и то не принес никакой пользы в финале, на что уже открыто говорят игроки вроде Фонте:))
7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
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-8
+18
Ответ Артём Иванов
Как же бесновались хейтеры после поражений в финалах, вешая на Лео ярлык неудачника сборной. А теперь у него 4 трофея и самый главный - Кубок Мира; Рекорд по сыгранным финалам крупных международных турниров (7 финалов); 9 медалей со сборной - 4 золота, 4 серебра и одна бронза (это скорее всего тоже рекорд, но точно не могу сказать). Плюс бонусом Олимпиада и молодёжный чемпионат мира.
Тебе сейчас расскажут, что Месси не забивал в финалах Копа Америка:)

Тем временем их кумир сделал всего 3+2 ( такую же стату имеет 17-летний Ямаль за один турнир) во всех в плей-офф ЧМ/Евро, ни одного гола в финалах Евро, ЧМ, ЛН...
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+16
Ответ Отец Абду
Тебе сейчас расскажут, что Месси не забивал в финалах Копа Америка:) Тем временем их кумир сделал всего 3+2 ( такую же стату имеет 17-летний Ямаль за один турнир) во всех в плей-офф ЧМ/Евро, ни одного гола в финалах Евро, ЧМ, ЛН...
Очередное доказательство, что Роналду самый распиаренный и искуственно созданный продукт в мировом футболе, просто фейк:))
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покажите такого другого игрока
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Не считается! Потому что Копу по четыре раза в год проводили ради Месси! Вот эти многомиллиардные турниры, куда съезжается добрая половина топовых футболистов из европейских клубов - это всё чисто ради Месси проводили, чтоб он хоть что-то выиграл! С этой же целью попросили бразильцев по-братски проиграть Аргентине в финале домашней Копы 2021 на Маракане, чтоб Месси уважить. Клянусь, так всё и было!
Я видел, как роналдуфаны такие комментарии оставляли и они по 300-400 лайков набирали. Не может же это быть ложью и бредом, раз столько лайков люди поставили, так ведь?!
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Ответ stryder
Аргентина выиграла 25 из 39 матчей на турнире, где кроме нее есть только одна топ сборная. Вот это достижение!
2014 США выкидывает Португалию из группы на ЧМ
2017 Чили выкидывает Португалию из Кубка Конфедераций
2018 Уругвай выкидывает Португалию с ЧМ

🐓🐓🐓
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Криштибои, ассембли!
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Ромку никто не видел, опять пропал как и после ЧМ:)) Ну что за проказник:))
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Врядли про это он сам знает.. Чушью голову не забивает.. Пусть этим занимается статистика и статист Авейру.. Он любит считать всё чужое.. Factos.. Поэтому и в жопе..☝️🤭😂
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Месси и есть рекорд !
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Ответ rigobersong
Конечно не может, ведь глоры Роналду самые честные люди на земле и они первые перед ЧМ 2026 скажут, что Роналду в последний раз забивал на крупном турнире с игры в 2021м году:))
Это ты случайно не про тот гол говоришь, когда партнёры Роналду разорвали оборону немцев в две передачи и вывели его на пустые вороты без вратаря и сопротивления защитников? 😄
+2
0
+2
Ответ Арчибалрог
Не считается! Потому что Копу по четыре раза в год проводили ради Месси! Вот эти многомиллиардные турниры, куда съезжается добрая половина топовых футболистов из европейских клубов - это всё чисто ради Месси проводили, чтоб он хоть что-то выиграл! С этой же целью попросили бразильцев по-братски проиграть Аргентине в финале домашней Копы 2021 на Маракане, чтоб Месси уважить. Клянусь, так всё и было! Я видел, как роналдуфаны такие комментарии оставляли и они по 300-400 лайков набирали. Не может же это быть ложью и бредом, раз столько лайков люди поставили, так ведь?!
Конечно не может, ведь глоры Роналду самые честные люди на земле и они первые перед ЧМ 2026 скажут, что Роналду в последний раз забивал на крупном турнире с игры в 2021м году:))
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Ответ stryder
Причем тут Португалия? Аргентина всегда была топом, в отличие от Португалии. До Месси и Роналду Аргентина играла в финалах ЧМ чаще, чем Португалия туда на ЧМ отбиралась
Напомнить сколько стоит состав Португалии и сколько состав Аргентины на ЧМ?)
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Ответ Илья Мурашов
Месси после ухода из Барселоны 8 трофеев и 2 ЗМ за 3 года (ЧМ, 2 Копы, Финаллисима, 2 Лиги 1, Суперкубок Франции, Кубок лиг). Роналду после ухода из Реала 6 трофеев и 0 ЗМ за 6 лет (2 Серии А, Кубок Италии, 2 Суперкубка Италии и Лига Наций) Но Месси игрок одного клуба, а Роналду везде тащил.
Тотальное уничтожение!
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Ответ Арчибалрог
Это ты случайно не про тот гол говоришь, когда партнёры Роналду разорвали оборону немцев в две передачи и вывели его на пустые вороты без вратаря и сопротивления защитников? 😄
А что он как то по другому умеет забивать ?
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Ответ Провизор
Не выиграл, а участвовал в 25 выигранных его командой матчах.
14 голов + 18 голевых = лицо на осмотр:)
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Ответ Блуждающий странник
Приплетать Лигу Наций чтоб обесценить Роналду это очень сильно. Никто это даже за турнир не считает. Де Брюйне открыто говорил, что не хочет играть за третье место потому что это очередной бесполезный матч на уровне товарняка. Можно просто кайфануть от победы Месси без попытки унизить Роналду? )
Лига наций — крутой турнир по мнению роналдуфилов. Они всегда упоминают этот турнир, когда речь идёт о турнирах сборных.
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Ответ Отец Абду
Тебе сейчас расскажут, что Месси не забивал в финалах Копа Америка:) Тем временем их кумир сделал всего 3+2 ( такую же стату имеет 17-летний Ямаль за один турнир) во всех в плей-офф ЧМ/Евро, ни одного гола в финалах Евро, ЧМ, ЛН...
Приплетать Лигу Наций чтоб обесценить Роналду это очень сильно. Никто это даже за турнир не считает. Де Брюйне открыто говорил, что не хочет играть за третье место потому что это очередной бесполезный матч на уровне товарняка. Можно просто кайфануть от победы Месси без попытки унизить Роналду? )
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Мхм, в одиночку выиграл 25 матчей! Кхе кхе!
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Зверь!!!
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Ответ stryder
В последнем матче Аргентина победила в тот момент, когда Месси не было в составе, при нем было 0:0. Разве правильно говорить (как в заголовке), что Месси выиграл этот матч?
https://www.sports.ru/football/1116211129-fonte-o-popytkax-ronaldu-podskazyvat-igrokam-portugalii-vo-vremya-fina.html

Лицо на осмотр:)
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Ответ stryder
Надо смотреть не текущую стоимость, а стоимость на момент каждого крупного турнира
Так и щас у Португалии больше, у них состав под лярд стоит, один из самых звёздных, хватит уж басни рассказывать про слабую Португалию)
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Ответ Всеволод Бобров
Напомнить сколько стоит состав Португалии и сколько состав Аргентины на ЧМ?)
Надо смотреть не текущую стоимость, а стоимость на момент каждого крупного турнира
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Ответ Wizzyy
Месси, возможно, лучший в истории, но сравнивать дворовую Копу с тем же Евро это смешно. Тем более за последние 9 лет Копа проводилась 5 !!! раз.
За последние 9 лет 5 раз….а за последние 20 лет 7 раз. Очередной миф от фанатов Кринжа, что Копа чуть ли не в 2 раза чаще, чем Евро проводится. С 2004 года если брать (сезон когда Криш первый раз сыграл на крупном турнире) то ЧЕ проводился 6 раз, КА за это же время 7 раз.
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Ответ rigobersong
https://www.sports.ru/football/1116211129-fonte-o-popytkax-ronaldu-podskazyvat-igrokam-portugalii-vo-vremya-fina.html Лицо на осмотр:)
"Мы" - это кто? Указания давались не Фонте, а другим игрокам
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Ответ VladimirMezin1
Комментарий удален модератором
Посоревновпться хочешь с ним в этом?)))
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Ответ Арчибалрог
Это ты случайно не про тот гол говоришь, когда партнёры Роналду разорвали оборону немцев в две передачи и вывели его на пустые вороты без вратаря и сопротивления защитников? 😄
Ничего себе у тебя память, да тот самый важный гол криштика, который помог избежать очередного унижение от Немцев, и проиграли только 2-4:)
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Ответ Станислав Л
хорош зритель с 45 трофеями
Ну раз не пассажир: на каком он месте среди бомбардиров на прошедшем турнире и на каком месте по г+п?
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