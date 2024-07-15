Месси выиграл 25 матчей на Кубке Америки – больше всех в истории

Лионель Месси стал рекордсменом по числу побед в матчах Кубка Америки.

В ходе последнего розыгрыша форвард сборной сперва повторил рекорд бразильца Зизиньо (23 выигранных матча), а затем и побил.

После триумфа в финале на счету Месси 25 побед в 39 матчах.

В финале Кубка Америки Аргентина обыграла Колумбию (1:0), забив на 112-й минуте.

Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории