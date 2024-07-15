Месси выиграл 25 матчей на Кубке Америки – больше всех в истории
Лионель Месси стал рекордсменом по числу побед в матчах Кубка Америки.
В ходе последнего розыгрыша форвард сборной Аргентины сперва повторил рекорд бразильца Зизиньо (23 выигранных матча), а затем и побил.
После триумфа в финале на счету Месси 25 побед в 39 матчах.
В финале Кубка Америки Аргентина обыграла Колумбию (1:0), забив на 112-й минуте.
Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории
А теперь у него 4 трофея и самый главный - Кубок Мира;
Рекорд по сыгранным финалам крупных международных турниров (7 финалов);
9 медалей со сборной - 4 золота, 4 серебра и одна бронза (это скорее всего тоже рекорд, но точно не могу сказать).
Плюс бонусом Олимпиада и молодёжный чемпионат мира.
Роналду после ухода из Реала 6 трофеев и 0 ЗМ за 6 лет (2 Серии А, Кубок Италии, 2 Суперкубка Италии и Лига Наций)
Но Месси игрок одного клуба, а Роналду везде тащил.
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪💪
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, 2КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас Копа✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓
0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ
1 из 11 выигранных крупных турниров, и то не принес никакой пользы в финале, на что уже открыто говорят игроки вроде Фонте:))
7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
Тем временем их кумир сделал всего 3+2 ( такую же стату имеет 17-летний Ямаль за один турнир) во всех в плей-офф ЧМ/Евро, ни одного гола в финалах Евро, ЧМ, ЛН...
Я видел, как роналдуфаны такие комментарии оставляли и они по 300-400 лайков набирали. Не может же это быть ложью и бредом, раз столько лайков люди поставили, так ведь?!
2017 Чили выкидывает Португалию из Кубка Конфедераций
2018 Уругвай выкидывает Португалию с ЧМ
🐓🐓🐓
Лицо на осмотр:)