Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки: «Еще один... 🏆🏆»
Лионель Месси отреагировал на выигрыш Кубка Америки.
Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, дополнительное время) в финальном матче и выиграла турнир во второй раз подряд.
Капитан команды Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере.
37-летний аргентинец опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки и оставил подпись: «Еще один... 🏆🏆».
Он также завоевал этот трофей в 2021 году.
Фото: instagram.com/leomessi/
Ну и шляпу ты написал.
Чемпионат мира 🏆
Финалиссимо 🏆
Кубок Америки 🏆
За три года , четыре трофея )
Месси бог футбола))