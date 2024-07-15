Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки: «Еще один... 🏆🏆»

Лионель Месси отреагировал на выигрыш Кубка Америки.

обыграла команду Колумбии (1:0, дополнительное время) в финальном матче и выиграла турнир во второй раз подряд.

Капитан команды стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере.

37-летний аргентинец опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки и оставил подпись: «Еще один... 🏆🏆».

Он также завоевал этот трофей в 2021 году.

Фото: instagram.com/leomessi/