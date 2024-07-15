Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки: «Еще один... 🏆🏆»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу фото Кубок Америки соцсети Интер Майами Футбол

Лионель Месси отреагировал на выигрыш Кубка Америки.

Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, дополнительное время) в финальном матче и выиграла турнир во второй раз подряд.

Капитан команды Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере.

37-летний аргентинец опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки и оставил подпись: «Еще один... 🏆🏆».

Он также завоевал этот трофей в 2021 году.

Фото: instagram.com/leomessi/

81 комментарий
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Где то в пустыне раздался крик
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Какие огромные кубки 😄 Каждый с полМесси размером 😄
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с двумя близняшками)) Мечта.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ты вообще спала? всю ночь болела за Колумбию)
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Ответ Арчибалрог
Какие огромные кубки 😄 Каждый с полМесси размером 😄
Классно смотрится и счастливый, ну как же хорошо сейчас на душе и радостно!!!😃
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Надо будет ещё третий брать, чисто ради фото того, как он их умудрится держать)
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Лео молодец и счастлив, но этот кубок сборная и без него скорее всего взяла бы ... вот так надо стариться в футболе - не мешая нынешней команде своими прошлыми заслугами... человек не ставил свое эго выше командных интересов - и вот результат, еще один кубок, хотя Колумбию и жалко, они очень понравились на этой Копа...
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Ответ Дима Зезуль
Где то в пустыне раздался крик
Шо, опять?!
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И это в 37 лет!:))
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После победы на Копе В 2021 году мы все думали, что вот он, вероятно единственный трофей со сборной, могли ли мы представить, что он защитит со своей командой титул чемпионов Америки, и станет ЧЕМПИОНОМ МИРА?! Однозначно нет, спасибо Лео за великую охоту! На этот раз не Месси тащил сборную, к титулу, а сборная сама вознесла его к титулу. За жест Месси к ДиМе и Отаменди отдельный респект! Команда-семья, как сказал бы Уткин.
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Ответ Царун Владислав
Ещё один турнир, на котором меня затащили
роналду никто не затащил же на Евро, в отличии от 2016го:)
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Ответ mfbwrdw2vj
Блин, я даже не слышал про этот финал Неужели эту шляпу кто- то серьезно воспринимает и смотрит?
Представляешь смотрят. Там людей под миллиард живёт ( Южная и Северная Америка), Европа смотрит, Азия.
Ну и шляпу ты написал.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Надо будет ещё третий брать, чисто ради фото того, как он их умудрится держать)
Третий КА для Месси - дело времени. В промежутке защитит титул ЧМ.
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+6
Ответ chatone gpt0ne
Лео молодец и счастлив, но этот кубок сборная и без него скорее всего взяла бы ... вот так надо стариться в футболе - не мешая нынешней команде своими прошлыми заслугами... человек не ставил свое эго выше командных интересов - и вот результат, еще один кубок, хотя Колумбию и жалко, они очень понравились на этой Копа...
В добавок пока Месси ещё не ослабляет команду играя.
+7
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Ответ САня
но пора уходить, уже не тянет уровень.
Не тянет португель, который последний раз на крупном турнире с игры в 2021м забивал:))
+9
-4
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
🚒. 🧯
+9
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Ждём фото роналду, читающегося книгу
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+5
надо было ему сфоткаться еще отдельно с огнетушителем. чисто по приколу. для Ромы, артёмки, да и вообще для глоров бербера
+11
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Ответ Дима Зезуль
Где то в пустыне раздался крик
Сууу
+6
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+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Сначала Ди Мария, теперь Мартинес, определитесь уже))
+7
-3
+4
Надо кришу отправить
+4
-1
+3
Бедные Кришнаиты)
+3
0
+3
Кубок Америки 🏆
Чемпионат мира 🏆
Финалиссимо 🏆
Кубок Америки 🏆
За три года , четыре трофея )
Месси бог футбола))
+7
-4
+3
Походу Ромку теперь полгода не увидим:))
+7
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+3
Попытался представить, что может подержать Роналду и написать:«Еще один... 🏆🏆». Цензура не пропускает такое
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Ответ Роман
Копа стала интересна только фанатам Месси. Но ее никогда не будут воспринимать всерьез.
Конечно! Серьезно, это только кубок короля СА. Ну-ка, кто у нас его всерьез не воспринимает?
+2
0
+2
Красивый кубок
+2
0
+2
Поздравляем, Лео! Ждём девятый ЗМ! Конкуренты самоустранились, а Лео стабилен и продолжает сиять!
+8
-6
+2
Ответ Дима Зезуль
Где то в пустыне раздался крик
Сииииииисукааааа!!!!!
+2
0
+2
Ответ Влад Морриноа
Поднять всех по тревоге и выдать ему ЗМ.
Я бы отдал ему ЗМ, что бы турист Копы Америка Винисиус - снова начал ныть и обвинять всех в расизме))
+5
-3
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