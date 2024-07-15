Аргентина с Месси выиграла 4 из 8 финалов – ЧМ, два Кубка Америки и Финалиссиму

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Интер Майами Финалиссима Футбол

Лионель Месси выиграл 4 из 8 финалов со сборной Аргентины.

Вчера Аргентина завоевала Кубок Америки, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, дополнительное время). Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.

Для Лионеля Месси это был 8-й финал крупного международного турнира. Сборная Аргентины выиграла 4 из них – два Кубка Америки (сегодня и в 2021-м – Спортс), ЧМ-2022 и Финалиссиму-2022.

Поражения – в трех финалах Кубка Америки (0:3 от Бразилии и дважды по пенальти от Чили – Спортс) и в финале ЧМ-2014 от Германии (0:1).

Месси выиграл оба финала с молодежной и олимпийской сборными Аргентины – ЧМ-2005 (U20) и Олимпиаду-2008, оба – против Нигерии.

У Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах в составе Аргентины

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15 комментариев
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Интересный факт:

У Аргентины с 2019 года до сегодняшнего дня больше трофеев (4), чем поражений (2)
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+13
Это был 10й финал Месси со сборной, включая МЧМ и Олимпиаду:) 6 из 10:) За эти 10 турниров он 6 раз становился МВП турнира и 4 раза лучшим игроком финального матча:))) Просто гений:))
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Сколько финалов они выиграли с Месси без Скалони?
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Тут скорее важен тренд - первые 4 финала проиграл (если не считать МЧМ и Олимпиаду), а последние 4 выиграл.
Запоминается последнее
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Так то Месси золото Олимпиады брал еще
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Поздравляем Величайшего с 45-м титулом.. Браво!..
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Великий Лионель Месси! Великая Аргентина! 🇦🇷 Это история!
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Сколько можно тянуть сборную на дно? Прекрати, балласт! 😄
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Ответ The Stig
Сколько финалов они выиграли с Месси без Скалони?
Ну, всё же Месси выиграл Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира в двухтысячные. Но Скалони это топовый тренер, без него далеко бы не факт что стали штамповать трофеи
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Где-то плачет португальская чешуя:))😭😭😭
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А финал Олимпиады, а молодежный Чемпионат Мира это все тоже финалы, которые выиграл Месси со сборной! 6 из 10 получается.
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Недавно только вспоминал времена 2016-2017 когда Роналду начал клепать ЛЧ одну за одной и Евро выиграл с более слабой сборной по составу на тот момент. Реально казалось, что Криш эффективнее и из-за этого лучше, был больше на лидера был похож. Как же время всё расставляет на места, был не прав. Столько титулов подряд в роли капитана, при чём видно вся команда помешана на Месси и воспринимает его как лидера. Последними титулами Лео закрыл вопрос о лучшем игроке поколения. Каждому своё, но если смотреть объективно и на цифры, то отрыв уже весомый
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Ответ Odcarik7689
Так то Месси золото Олимпиады брал еще
Вообще непонятно почему принижают этот турнир в футболе. Олимпиада это честь для спортсмена. Джордан, Джеймс, Дюрант, Фелпс, Серена Уильямс, Федерер для всех эта медаль бесценна!:))
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