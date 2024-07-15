Аргентина с Месси выиграла 4 из 8 финалов – ЧМ, два Кубка Америки и Финалиссиму

Лионель Месси выиграл 4 из 8 финалов со сборной Аргентины.

Вчера Аргентина завоевала , обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, дополнительное время). Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.

Для Лионеля Месси это был 8-й финал крупного международного турнира. выиграла 4 из них – два Кубка Америки (сегодня и в 2021-м – Спортс), и Финалиссиму-2022.

Поражения – в трех финалах Кубка Америки (0:3 от Бразилии и дважды по пенальти от Чили – Спортс) и в финале ЧМ-2014 от Германии (0:1).

Месси выиграл оба финала с молодежной и олимпийской сборными Аргентины – ЧМ-2005 (U20) и Олимпиаду-2008, оба – против Нигерии.

У Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах в составе Аргентины