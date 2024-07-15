Аргентина с Месси выиграла 4 из 8 финалов – ЧМ, два Кубка Америки и Финалиссиму
Лионель Месси выиграл 4 из 8 финалов со сборной Аргентины.
Вчера Аргентина завоевала Кубок Америки, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, дополнительное время). Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.
Для Лионеля Месси это был 8-й финал крупного международного турнира. Сборная Аргентины выиграла 4 из них – два Кубка Америки (сегодня и в 2021-м – Спортс), ЧМ-2022 и Финалиссиму-2022.
Поражения – в трех финалах Кубка Америки (0:3 от Бразилии и дважды по пенальти от Чили – Спортс) и в финале ЧМ-2014 от Германии (0:1).
Месси выиграл оба финала с молодежной и олимпийской сборными Аргентины – ЧМ-2005 (U20) и Олимпиаду-2008, оба – против Нигерии.
У Аргентины с 2019 года до сегодняшнего дня больше трофеев (4), чем поражений (2)
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