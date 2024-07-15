У Месси 84,8% точных передач, 3 из 3 успешных обводок и 1 удар в створ за 66 минут в финале Кубка Америки
Опубликована статистика Лионеля Месси в финале Кубка Америки.
В финальном матче турнира, завершившемся победой Аргентины над Колумбией (1:0, доп. время), Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы и не отметился результативными действиями.
За 66 минут, проведенных на поле, Месси совершил 43 касания мяча и отдал 33 передачи, 28 из которых были точными (84,8%). 11 пасов Лионель отдал в финальную треть поля (точность 63,6%).
Форвард сборной Аргентины совершил 3 обводки – все они были успешными. Единственный удар Месси за игру пришелся в створ ворот Колумбии.
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Если бы он доиграл до конца, я б ему и отдал бы приз лучшего игрока. Да, обрезался пару раз. Но никто не считает, сколько раз обрезался любой другой игрок. Месси практически всегда делает наиболее адекватное действие в данной ситуации. Именно поэтому он и величайший (на расстоянии) игрок всех времен.
Я говорю "адекватное" - с учетом его текущего состояния.
Он как суперкомп.
Хамес - лучший игрок Копы? Не смешите.
Все по стандарту, в принципе. Радуются и в любой ситуации приплетают Роналду)
Пиар рулит.