У Месси 84,8% точных передач, 3 из 3 успешных обводок и 1 удар в створ за 66 минут в финале Кубка Америки

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Интер Майами Футбол

Опубликована статистика Лионеля Месси в финале Кубка Америки.

В финальном матче турнира, завершившемся победой Аргентины над  Колумбией (1:0, доп. время), Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы и не отметился результативными действиями.

За 66 минут, проведенных на поле, Месси совершил 43 касания мяча и отдал 33 передачи, 28 из которых были точными (84,8%). 11 пасов Лионель отдал в финальную треть поля (точность 63,6%).

Форвард сборной Аргентины совершил 3 обводки – все они были успешными. Единственный удар Месси за игру пришелся в створ ворот Колумбии.

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39 комментариев
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Ну и что это, если не 9 золотой мяч?
+41
-18
+23
Ответ Leon Petov
Спортс, а почему не пишете о другом "достижении" Месси? Месси установил рекорд по числу сыгранных финалов Копы. И во всех четырех финалах у него 0 результативных действий (https://copaamerica.com/en/news/messi-record-finals-copa-america-colombia) Или у вас принято травить Роналду, а про Месси только хорошее?
В 11:40 писалась новость, что у Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах. Или вы на стрессе после вылета Португалии ничего не замечаете?😂
+16
-5
+11
А касаний сколько? Не полная статистика
+13
-3
+10
Ответ Ебздрогыч
Ну и что это, если не 9 золотой мяч?
Вот ты шутишь, а я не удивлюсь, если он будет в топ-10
+11
-6
+5
ЗМ этому господину.
+6
-2
+4
Ответ Leon Petov
Спортс, а почему не пишете о другом "достижении" Месси? Месси установил рекорд по числу сыгранных финалов Копы. И во всех четырех финалах у него 0 результативных действий (https://copaamerica.com/en/news/messi-record-finals-copa-america-colombia) Или у вас принято травить Роналду, а про Месси только хорошее?
А сколько там результативных действий у Роналду за все финалы Евро?
+8
-5
+3
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
ты видел ногу месси?крокодил
+3
0
+3
простите меня, я поздно зашёл на Спортс сегодня,как тут обстановка в целом? ликование фанов Месси с издевательством над фанами Рона или всё-таки что-то непредсказуемое?
+6
-4
+2
Ответ Пирс Морган
А сколько там результативных действий у Роналду за все финалы Евро?
У ямаля 16-17 летнего столько же полезных действий сколько у криша за всю карьеру на 5-6 его евро в плей офф 😅🤣причем у ямаля ключевые действия
+3
-1
+2
Ответ Its my life
А касаний сколько? Не полная статистика
И хотелось бы уточнить предобводки
+5
-3
+2
Вопросы по зм еще есть?
+2
0
+2
колумбийцы пошли по способу сломать Месси ноги , сломали, но была команда
+2
0
+2
А где статистика других игроков? Или в сборной Аргентины один игрок?
+1
0
+1
Хави как то сказал откованную фразу - Месси ВСЕГДА играет хорошо. Сказано максимально точно. То, что он может на данный момент, он делает. Точка.
Если бы он доиграл до конца, я б ему и отдал бы приз лучшего игрока. Да, обрезался пару раз. Но никто не считает, сколько раз обрезался любой другой игрок. Месси практически всегда делает наиболее адекватное действие в данной ситуации. Именно поэтому он и величайший (на расстоянии) игрок всех времен.
Я говорю "адекватное" - с учетом его текущего состояния.
Он как суперкомп.
Хамес - лучший игрок Копы? Не смешите.
+3
-2
+1
Ответ Твори Добро
Комментарий удален модератором
Месси хотел пользу принести, а Роналду эгоист.
+5
-4
+1
Ответ Roman
Вот ты шутишь, а я не удивлюсь, если он будет в топ-10
В топ-5
+1
0
+1
Ответ Roman
Вот ты шутишь, а я не удивлюсь, если он будет в топ-10
топ 5
+1
0
+1
Ответ Vatikan
простите меня, я поздно зашёл на Спортс сегодня,как тут обстановка в целом? ликование фанов Месси с издевательством над фанами Рона или всё-таки что-то непредсказуемое?
"ликование фанов Месси с издевательством над фанами Рона или всё-таки что-то непредсказуемое"?
Все по стандарту, в принципе. Радуются и в любой ситуации приплетают Роналду)
+7
-6
+1
Ответ Vatikan
простите меня, я поздно зашёл на Спортс сегодня,как тут обстановка в целом? ликование фанов Месси с издевательством над фанами Рона или всё-таки что-то непредсказуемое?
Все стабильно + Мартинес теперь лучший вратарь мира.
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Ещё интересный факт про редакцию спортса - они с утра в новости приписали Месси ассист в финале ЧМ, которого не было🤣 вот и думай, чей это сайт))
Ну да, просто с дублем это ведь плохое выступление в финале и его можно спасти только «приписанным асистом». Вот вроде полтора года прошло, а ваша психика так и не восстановилась
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Ответ cbd62gnk8x
В 11:40 писалась новость, что у Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах. Или вы на стрессе после вылета Португалии ничего не замечаете?😂
2 гола и 3 ассиста это с учётом финалиссимы и ЧМ. То есть опять вывернули всё в пользу месси. Также приписали ему лишний ассист в финале ЧМ)
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
И хотелось бы уточнить предобводки
Еще не везде изобрели суперкомпьютеры считать предобводки Месси🤣
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Ответ Its my life
А касаний сколько? Не полная статистика
На ЗМ хватит
+3
-3
0
Ответ Птюч
Только вот ни одного в финалах Кубка Америки.
Зато дубль в финале ЧМ
+1
-1
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Ответ Visca el Rychag
Зато дубль в финале ЧМ
Прекрасно конечно, у Мбаппе вообще хет-трик к слову. Но здесь то новость про Кубок Америки.
0
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Ответ Leon Petov
Спортс, а почему не пишете о другом "достижении" Месси? Месси установил рекорд по числу сыгранных финалов Копы. И во всех четырех финалах у него 0 результативных действий (https://copaamerica.com/en/news/messi-record-finals-copa-america-colombia) Или у вас принято травить Роналду, а про Месси только хорошее?
Травить гея не в падло!
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий удален модератором
ЭТО ДРУГОЕ
+2
-2
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Ответ cbd62gnk8x
В 11:40 писалась новость, что у Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах. Или вы на стрессе после вылета Португалии ничего не замечаете?😂
Только вот ни одного в финалах Кубка Америки.
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
Спортс, а почему не пишете о другом "достижении" Месси? Месси установил рекорд по числу сыгранных финалов Копы. И во всех четырех финалах у него 0 результативных действий (https://copaamerica.com/en/news/messi-record-finals-copa-america-colombia) Или у вас принято травить Роналду, а про Месси только хорошее?
Сразу видно фаната роналду, который наяривает на статистику. У Месси может и не быть результативных действий, но его влияние на игру неоспоримо высоко в 99% матчей.
+3
-3
0
Ответ Roman
Вот ты шутишь, а я не удивлюсь, если он будет в топ-10
Смех смехом, а он у букмекеров уже 6-й.
Пиар рулит.
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