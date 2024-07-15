У Месси 84,8% точных передач, 3 из 3 успешных обводок и 1 удар в створ за 66 минут в финале Кубка Америки

Опубликована статистика Лионеля Месси в финале Кубка Америки.

В финальном матче турнира, завершившемся победой над Колумбией (1:0, доп. время), Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы и не отметился результативными действиями.

За 66 минут, проведенных на поле, Месси совершил 43 касания мяча и отдал 33 передачи, 28 из которых были точными (84,8%). 11 пасов отдал в финальную треть поля (точность 63,6%).

Форвард сборной Аргентины совершил 3 обводки – все они были успешными. Единственный удар Месси за игру пришелся в створ ворот .

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