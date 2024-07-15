Английский фанат сделал тату «Англия – победитель Евро-2024» до финала: «Я не жалею, не буду ее скрывать. Думаю, будет несложно исправить 4 на 8 через четыре года»

Английский фанат сделал тату «Англия – победитель Евро-2024» до финала.

29-летний Дэн Томас, консультант по данным из Суиндона в графстве Уилтшир, провел 2,5 часа в салоне Reign Barbers and Tattoos, делая татуировку в виде трофея на ноге. Мужчина провел прямую трансляцию готовой работы, которая получила 42 тысячи просмотров в TikTok.

Так как визит в салон происходил за несколько дней до финала, тату-мастер Тинаше Чикерема «трижды удостоверился», что клиент действительно хочет это сделать.

«Я не мог поверить, что он действительно хотел эту татуировку, но я трижды переговорил с ним. Надо отдать ему должное за то, что он так уверен в команде», – сказал Чикерема.

Несмотря на поражение в финале от (1:2), Томас по-прежнему уверен, что Англия одержат победу на следующем чемпионате Европы в 2028 году, он планирует исправить свою татуировку через четыре года.

«Мы подошли близко к цели, я не жалею о татуировке. Во всяком случае, не думаю, что будет сложно изменить 4 на 8 через четыре года. Я не буду ее скрывать. Абсолютно ни о чем не жалею, и мне она все еще нравится.

После игры осталось горького-сладкое чувство, результат оказался не таким, как мы хотели, но это большое достижение, позволяющее выйти в еще один финал», – заявил Томас после финального матча.

Фото: theguardian.com