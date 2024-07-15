Английский фанат сделал тату «Англия – победитель Евро-2024» до финала: «Я не жалею, не буду ее скрывать. Думаю, будет несложно исправить 4 на 8 через четыре года»

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Английский фанат сделал тату «Англия – победитель Евро-2024» до финала.

29-летний Дэн Томас, консультант по данным из Суиндона в графстве Уилтшир, провел 2,5 часа в салоне Reign Barbers and Tattoos, делая татуировку в виде трофея на ноге.  Мужчина провел прямую трансляцию готовой работы, которая получила 42 тысячи просмотров в TikTok.

Так как визит в салон происходил за несколько дней до финала, тату-мастер Тинаше Чикерема «трижды удостоверился», что клиент действительно хочет это сделать.

«Я не мог поверить, что он действительно хотел эту татуировку, но я трижды переговорил с ним. Надо отдать ему должное за то, что он так уверен в команде», – сказал Чикерема.

Несмотря на поражение в финале от Испании (1:2), Томас по-прежнему уверен, что Англия одержат победу на следующем чемпионате Европы в 2028 году, он планирует исправить свою татуировку через четыре года.

«Мы подошли близко к цели, я не жалею о татуировке. Во всяком случае, не думаю, что будет сложно изменить 4 на 8 через четыре года. Я не буду ее скрывать. Абсолютно ни о чем не жалею, и мне она все еще нравится.

После игры осталось горького-сладкое чувство, результат оказался не таким, как мы хотели, но это большое достижение, позволяющее выйти в еще один финал», – заявил Томас после финального матча.

Фото: theguardian.com

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87 комментариев
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План надежный, как швейцарские часы
+146
-2
+144
Сказочный …
+51
-8
+43
Ответ Полный адекват
План надежный, как швейцарские часы
Мало кто знает, но такую же татуировку перед финалом сделал Гарри Кейн.
+42
-3
+39
Или двойку исправить на 3( первую двойку)
+27
-1
+26
Можно подправить: Англия не выиграла евро 2024. Потом может года добивать
+18
0
+18
Ответ skytent1
Комментарий удален пользователем
Может так случиться, что получится ограничиться исправлением лишь одной цифры – самой первой)))
+11
0
+11
Ответ Алексей Горланов
Мало кто знает, но такую же татуировку перед финалом сделал Гарри Кейн.
Так это его татуировка
+10
0
+10
Еще один бедолага, поверивший Глебу Чернявскому
+10
-1
+9
Никогда не понимал этих людей, которые используют свое тело как картина, тем более если пишешь не ней имена свои будущих бывших или события на перспективу. 😆
+6
0
+6
Можно просто добавить перед Евро слово LOSE, будет норм
+6
-1
+5
«Как вы будете действовать? - По плану! - А план у вас какой? - По ситуации!»👍😁
+5
0
+5
Можно теперь его сборной Англии вручить, пусть возят с собой
+6
-2
+4
Ответ ИглесиасХулио
Или двойку исправить на 3( первую двойку)
Нолик после 4 добавить, делов-то.
+4
0
+4
Тату такое же кривое, как игра сборной.
+5
-1
+4
Ответ Витамин_Б
Можно подправить: Англия не выиграла евро 2024. Потом может года добивать
Потом руки не хватит, придётся года на спину добавлять))
+5
-1
+4
шкура неубитого себя... так сказать
+5
-2
+3
Надежнее winners заменить на losers, а год лучше вообще убрать.
+3
0
+3
И так до бесконечности...
+2
0
+2
Вообще проще перед Виннер поставить Вице
+2
0
+2
Англию поменять на Испанию
+2
0
+2
По кривому рисунку и шрифту становится понятно, что татуировщик сильно ржал, когда набивал тату.
+2
0
+2
Ну зачем про всяких дураков печатать новости … ?! Ну, к чему мы должны знать про какого-то идиота с идиотской наколкой … ?!
+2
0
+2
Ответ cektor
Сказочный …
В Англии, их навалом.
+2
0
+2
Вот же дурак))
+3
-1
+2
Предлагаю вариант тату - Украина победитель 2024. Каждый год можно дату менять.
+1
0
+1
Думаю, будет несложно исправить 4 на 8 через четыре года. А 8 на 16, через 8 лет, — заключил Английский фанат
+1
0
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Будет несложно исправить 0 на 1 через 100 лет
+1
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+1
Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Проще 1 вместо 0 поставить сразу, дабы точно не ошибиться
лучше впереди единицу пририсовать
+2
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+1
Ответ Indurain Larraya
Еще один бедолага, поверивший Глебу Чернявскому
Это и есть чернявский
+1
0
+1
2084 - тоже вариант)
+1
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