В Великобритании из-за финала Евро отменены несколько сотен рейсов поездов. Машинисты отказались работать сверхурочно в день матча

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

В Великобритании возникли проблемы с транспортом из-за финала Евро-2024.

Как передает The Telegraph, сегодня в стране было отменено несколько сотен рейсов поездов, поскольку многие машинисты и персонал железных дорог отказались работать во время финального матча чемпионата Европы между Англией и Испанией.

Отмечается, что работа по воскресеньям для многих сотрудников британских железных дорог не предусмотрена трудовым договором, и многие операторы зачастую полагаются на добровольное согласие работников на сверхурочные оплачиваемые смены, чтобы обеспечить движение транспорта в этот день.

Аналогичные проблемы возникли в Великобритании в день первого матча сборной Англии на Евро-2024 против Сербии, который также пришелся на воскресенье – 16 июня.

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25 комментариев
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Предпоследний абзац козырной 😅😅😅
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В Англии поездец. Полный)
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Ребята сделали ещё один шаг к поездам на полном автопилоте (без участия человека на всех этапах).

upd: И своему увольнению в результате
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+9
Ответ Этот Райола хочет денег
В Англии поездец. Полный)
Ну кто живёт в Англии так и сообщают - перед поездками какими-то надо смотреть график забастовок (там есть такой). Вот такие дела. У - удобство.
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Зря залупу посеяли.
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Их можно понять)
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Победа или нет, вся Англия ушла в запой.
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А куда им ехать, если все должны футбол смотреть?
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Комментаторы на матч ТВ - клоуны
Всех с окончанием ЕВРО 2024 🥳
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Ответ TaR
Предпоследний абзац козырной 😅😅😅
ну явно же не бесплатно
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Ответ Provocadeur07
Такой отскок. Англия — сплошной отскок на Евро)
Ты просто ничего не понимаешь в праймовом гачимучи катеначчо от величайшего Саутгейта)
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Ответ Under
ну явно же не бесплатно
Факт, что не обязаловка по контракту
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Самое большое количество отменённых рейсов ради того чтоб посмотреть как Испания празднует))
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Зря
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Кина не будет. Можно выходить на работу
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Я бы на их месте и завтра не выходил после такого
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Странно что до этого соглашались
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