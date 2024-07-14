В Великобритании из-за финала Евро отменены несколько сотен рейсов поездов. Машинисты отказались работать сверхурочно в день матча
В Великобритании возникли проблемы с транспортом из-за финала Евро-2024.
Как передает The Telegraph, сегодня в стране было отменено несколько сотен рейсов поездов, поскольку многие машинисты и персонал железных дорог отказались работать во время финального матча чемпионата Европы между Англией и Испанией.
Отмечается, что работа по воскресеньям для многих сотрудников британских железных дорог не предусмотрена трудовым договором, и многие операторы зачастую полагаются на добровольное согласие работников на сверхурочные оплачиваемые смены, чтобы обеспечить движение транспорта в этот день.
Аналогичные проблемы возникли в Великобритании в день первого матча сборной Англии на Евро-2024 против Сербии, который также пришелся на воскресенье – 16 июня.
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