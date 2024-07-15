Испанский инфлюэнсер о радости людей из-за победы на Евро: «Плебеи. Бедные, жирные, празднуют, чтобы проснуться с похмелья. Работа – дерьмовая, жизнь – тоже. Футболисты выиграли, а не вы»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики фото Евро-2024 интернет Фитнес соцсети брань Футбол

Испанский инфлюэнсер раскритиковал болельщиков после победы сборной на Евро-2024.

Сборная Испании выиграла Евро-2024, победив команду Англии (2:1) в финале.

Испанский инфлюэнсер и фитнес-инструктор Амадео Льядос, проживающий в США, осуждающе высказался об успехе футбольной команды и назвал испанцев «простолюдинами».

«Когда я пошел поесть, мне сказали: «Эй, братан, поздравляю». Я сказал: «Что происходит?». «Испания победила».

Что празднуют эти люди? Они бедные, жирные, а теперь у них еще меньше денег. Они пьяные и празднуют, чтобы завтра проснуться с похмелья.

Они работают на той же дерьмовой работе, и их жизнь по-прежнему дерьмовая. Денег еще меньше, а теперь еще одно похмелье.

Выигрываете не вы, а только те, кто реально победил. Они [футболисты] добились хороших результатов, работали всю жизнь и выиграли кубок, а не вы. Плебеи», – заявил Льядос, у которого 1,4 миллиона подписчиков в инстаграме.

Почему Испания – безупречный чемпион

Фото: instagram.com/lladosfitness/

54 комментария
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Спортс опять дно пробивает публикуя ноунеймов
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Может выложим еще мнение моего соседа снизу?
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Вот из за таких людей всех качков называют тупыми)
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Спортс, вот честно, выпишите автору новости и редактору, пропускающему это, премию... В виде люлей. Совсем уже чтоли нечего постить.
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инфюлюэнсер....понапридумали названий, так и скажите дармоед
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Снобизм и высокомерие подобных товарищей, чуть-чуть приподнявшихся из грязи, во всех странах до предела одинаков и печален.
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Мысли качка прямо, сильно)
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Без болельщиков все эти футболисты играли бы на ящик лимонада у себя на заднем дворе. Да и не пошли бы они в большой футбол изначально.
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Гений!

Оказывается пузаны с пивом на трибунах/диванах кубок не получают а просто впустую тратят время (ещё и за свои деньги)!
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Иди ширнись анаболиком ! И успокойся
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какое отвратительное снобство
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Ответ Shtirlic
Инфлюэнсер это какой то из новомодных в ЮСЕ гендеров?
Это научное название инстасамок
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Ответ Евгений Михайлов
Испанский Понасенков
Попрошу не оскорблять Маэстро сравнением с этим бройлером
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Испанская инстасамка на связи)
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так он справа или слева?
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Ответ pq
он отнимает у своих детей игрушки с криками "дураки, они не живые!", интересно?
Такие детей не имеют,они размножаются митозом
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он отнимает у своих детей игрушки с криками "дураки, они не живые!", интересно?
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Кто ты воин?
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Ответ AprasidzE
Комментарий удален пользователем
например, в том, что сущностной разницы между ощущением причастности к победе своей команды и ощущением причастности к своей дорогой тачке в общем нет. человек и его эмоции так или иначе связаны с символическим порядком вещей.
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Ответ AprasidzE
Комментарий удален пользователем
В том что ценность победы футболистов прямопропорционально количеству вот таких радующихся болельщиков. Если никто не будет радоваться, то и смысла в футболе не будет. Но человечество никогда ни откажется от зрелища.
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Ответ Nick Crosier
Кто ты воин?
Инфлуенс, сын Плебея
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Ответ ХЫЫЫ
Ну в случае с испанцами прав, они то беднее англичан и даже на стадионе бернабеу какие то лысые но с волосатыми руками публика. От зависти постоянные наскоки на англичан. Плюс нерешенная проблема с Католонией и басками, все это делает страну глубоко несчастной. Испанцы не вывозят эти территории, как Сербия не смогла. Мне кажется они на последнем вздохе, такие победы идут перед распадом империи. Шотландцы и Ираландцы как только не проклинают англичан на этом евро, но англичане как сильная нация не затыкают и не ноют. Но вот от Каталонии не слышал такое, потому что их подавили. Представляете, лидеров организовавших референдум обвиняют в терроризме. Внешняя картина есть для слепых испанофилов, но внутри не вывозят испанцы.
зачетный бредок. молодчина. заметно, что ты побрил руки и решил свои проблемы со скотолонией. решишь с мозгом - вообще зашибись будет.
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Ответ Несусветный Папаша
Кто такой инфлюэнсер? Я без стёба, правда не понимаю.Обьясните кто может пожалуйста
Кусок говна, возомнивший себя вождём.
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Ответ Gleb
Гений! Оказывается пузаны с пивом на трибунах/диванах кубок не получают а просто впустую тратят время (ещё и за свои деньги)!
А могли бы купить абонемент в спортзал!))
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Испанский Понасенков
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Отпишитесь от него все, он же вас х## не ставит
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Инфлюэнсер это какой то из новомодных в ЮСЕ гендеров?
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Молодец! Смотрел на эти рожи вчера и тоже думал.
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Чувихе подсушиться не мешало бы, а не живот втягивать для фотографий..😁
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Ответ Вадим Сидоров
Так на него фитоняшки подписаны + те кто хочет ими стать Не думаю что среди его подписчиков есть пузатые скуфы)
А при чём тут пузатые скуфы? Он так и своим фитоняшкам может сказать, чё вы за меня радуетесь, кто я, а кто вы
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