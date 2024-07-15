Испанский инфлюэнсер о радости людей из-за победы на Евро: «Плебеи. Бедные, жирные, празднуют, чтобы проснуться с похмелья. Работа – дерьмовая, жизнь – тоже. Футболисты выиграли, а не вы»
Испанский инфлюэнсер раскритиковал болельщиков после победы сборной на Евро-2024.
Сборная Испании выиграла Евро-2024, победив команду Англии (2:1) в финале.
Испанский инфлюэнсер и фитнес-инструктор Амадео Льядос, проживающий в США, осуждающе высказался об успехе футбольной команды и назвал испанцев «простолюдинами».
«Когда я пошел поесть, мне сказали: «Эй, братан, поздравляю». Я сказал: «Что происходит?». «Испания победила».
Что празднуют эти люди? Они бедные, жирные, а теперь у них еще меньше денег. Они пьяные и празднуют, чтобы завтра проснуться с похмелья.
Они работают на той же дерьмовой работе, и их жизнь по-прежнему дерьмовая. Денег еще меньше, а теперь еще одно похмелье.
Выигрываете не вы, а только те, кто реально победил. Они [футболисты] добились хороших результатов, работали всю жизнь и выиграли кубок, а не вы. Плебеи», – заявил Льядос, у которого 1,4 миллиона подписчиков в инстаграме.
Почему Испания – безупречный чемпион
Оказывается пузаны с пивом на трибунах/диванах кубок не получают а просто впустую тратят время (ещё и за свои деньги)!