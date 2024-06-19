Месси о возрасте: «Больше получаю удовольствие от жизни. Раньше постоянно думал о будущем – матч за матчем, тренировка, восстановление. После всего, чего Аргентина достигла, появилось душевное спокойствие»
Лионель Месси рассказал, как изменился его взгляд на вещи с возрастом.
«Если говорить о спорте, о том, как переживать моменты, получать от них удовольствие, сейчас я действительно больше наслаждаюсь этим, я стал придавать вещам гораздо больше значения. Каждый день. Сборы... иногда они долгие, вечные, сложные, много времени в одной комнате, но когда ты в хорошей команде, когда у тебя хорошие отношения с людьми, это проходит лучше.
Мы много смеемся, веселимся, и все эти вещи я раньше не ценил, потому что у меня... я был в очень хороших командах, где тоже чувствовал себя очень хорошо, я отлично проводил время... Но, конечно, день за днем ты постоянно думаешь о том, что будет дальше, матч за матчем, тренировка, восстановление, возвращение к соревнованиям.
Сегодня я воспринимаю это по-другому, и, конечно, достижение всего того, чего мы (сборная Аргентины – Спортс) добились за это короткое время, дает душевное спокойствие. Это дает ощущение, что уже все в порядке», – сказал форвард сборной Аргентины.
Месси о Кубке Америки: «Аргентина – фаворит, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем трофей, играя пешком»
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓
0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ
7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
Счастливый ЧЕМПИОН МИРА теперь охотно общается с прессой.
Можно его вью не дробить, а выставить полностью?)
Играл неплохо. Так что выкусите скейтеры.
А то что нет больших трофеев более 4 - х лет, так это команды виноваты.
Сииииу.