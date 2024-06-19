Месси о возрасте: «Больше получаю удовольствие от жизни. Раньше постоянно думал о будущем – матч за матчем, тренировка, восстановление. После всего, чего Аргентина достигла, появилось душевное спокойствие»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, как изменился его взгляд на вещи с возрастом.

«Если говорить о спорте, о том, как переживать моменты, получать от них удовольствие, сейчас я действительно больше наслаждаюсь этим, я стал придавать вещам гораздо больше значения. Каждый день. Сборы... иногда они долгие, вечные, сложные, много времени в одной комнате, но когда ты в хорошей команде, когда у тебя хорошие отношения с людьми, это проходит лучше.

Мы много смеемся, веселимся, и все эти вещи я раньше не ценил, потому что у меня... я был в очень хороших командах, где тоже чувствовал себя очень хорошо, я отлично проводил время... Но, конечно, день за днем ты постоянно думаешь о том, что будет дальше, матч за матчем, тренировка, восстановление, возвращение к соревнованиям.

Сегодня я воспринимаю это по-другому, и, конечно, достижение всего того, чего мы (сборная Аргентины – Спортс) добились за это короткое время, дает душевное спокойствие. Это дает ощущение, что уже все в порядке», – сказал форвард сборной Аргентины.

Месси о Кубке Америки: «Аргентина – фаворит, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем трофей, играя пешком»

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22 комментария
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У кого то спокойствие , а кто то в заложники сборную взял до 2026)) и это минимум
+54
-8
+46
В жизни достигнуто абсолютно всё. Так что просто можно жить в своё удовольствие ни о чём не беспокоясь. Счастливый человек!
+23
-3
+20
Месси🤴🇦🇷🥇

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅

Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓

0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ
7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
+42
-22
+20
Всегда говоря о титулах и достижениях говорит Мы (команда),Месси всегда делал команду и игроков лучше.Величайший футболист ,и один из трёх лучших спортсменов всех времён (лично моё мнение)
+10
-2
+8
Ответ Юрий Кечко
У кого то спокойствие , а кто то в заложники сборную взял до 2026)) и это минимум
😂😂😂👍👍👍👏
+10
-2
+8
я бы так сказал - чем спокойнее Месси, тем беспокойнее сборной Португалии - ведь им этот арабский якорь тянуть не понятно до какого года еще.
+11
-5
+6
Ответ Domian
Спортс, завтра у Месси будет ещё одно интервью, третье за последнюю неделю. Счастливый ЧЕМПИОН МИРА теперь охотно общается с прессой. Можно его вью не дробить, а выставить полностью?)
Ну во-первых трафик, во-вторых есть лимит ограничения слов в новостях, поэтому иногда делят интервью.
+6
-3
+3
Спортс, завтра у Месси будет ещё одно интервью, третье за последнюю неделю.
Счастливый ЧЕМПИОН МИРА теперь охотно общается с прессой.
Можно его вью не дробить, а выставить полностью?)
+8
-6
+2
Дима.....Дарю это пенальти тебе... итоговый счёт 2:0 в пользу Аргентины
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Месси🤴🇦🇷🥇 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅ Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ 7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
Factos! 🐐🇦🇷
+10
-9
+1
Ответ rigobersong
Месси🤴🇦🇷🥇 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅ Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ 7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
Блин, всё что написано до Роналду - это нечто. Лео конечно величайший, просто лучший игрок в истории футбола всё это делал на нашей памяти, смотрел все матчи начиная с его первого выхода на замену, первого гола с передачи Роналдиньо. Кто же знал, что этот пацан сделает невозможное. Ну а ЧМ выигранный в блестящей индивидуальной форме, этот перформанс созданных моментов для партнёров - космос. Ну а про Роналду, ну зачем так, без него и его давления на Лео, Месси может и не выдавал бы такие марафоны, кто знает. У Криша наверняка можно собрать так же внушительный рейтинг, что впрочем неважно, - я просто восторгаюсь этими цифрами и титулами, что вы привели в тексте
+1
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Ответ Игорь Климов
Factos! 🐐🇦🇷
Не только Величайший футболист всех времён,но и в тройке лучших спортсменов в истории
+2
-1
+1
Великий!
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Месси🤴🇦🇷🥇 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅ Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ 7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
+ единственный кто сделал пента-трик и за клуб и за сборную
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Месси🤴🇦🇷🥇 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅ Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ 7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
Зато роналду старался, делал дугу, махал руками, даже пяткой пас отдал и не ближнему на два метра а в атаку.
Играл неплохо. Так что выкусите скейтеры.
А то что нет больших трофеев более 4 - х лет, так это команды виноваты.
Сииииу.
+4
-4
0
Ответ Andry 72
Всегда говоря о титулах и достижениях говорит Мы (команда),Месси всегда делал команду и игроков лучше.Величайший футболист ,и один из трёх лучших спортсменов всех времён (лично моё мнение)
рональду и рональдуфилы кричали бы Я,я,я😂
+1
-1
0
Ответ Радость Ди Мария
Джордан, Джокович.
Почти,вместо Джоковича -Федерер
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0
0
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