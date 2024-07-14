Медведев об уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам. Про Соболева тоже слухи, но игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Медведев Клаудиньо Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев не стал комментировать информацию об уходе Клаудиньо.

– В чем счастье?

– Счастье в игре и в победах.

Клаудиньо эмоционально отреагировал на замену. Что это было?

– Это хорошо. У нас же не автоматы играют. Он очень хорошо себя проявил в первом тайме.

– Он останется?

– Что за вопросы вы задаете? Только гнусные старухи разносят слухи по углам.

– Про Соболева тоже слухи?

– Тоже слухи. А их мы не комментируем.

– Семак сказал, что игрок такого плана вам нужен.

– Я отвечу по-другому. Игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту».

– Глушенков устроил перепалку с фанатами.

– Какая же это перепалка? Он пошутил – и все. Значит, его достали, – сказал председатель правления «Зенита».

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31 комментарий
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Люди с фамилией Медведев вообще культурно-столично общаться умеют?
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Соболев даже и близко не уровень того Дзюбы. Никогда не был.
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Хорошо,что клоунами никого не назвал.Это слово сейчас в топе.
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Дзюба, при всёй его ЧСВшности, на несколько уровней сильнее Соболева. Вообще не подходит Соболь на это место.
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В оригинале было "ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам".
Высоцкий.
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"Только гнусные старухи разносят слухи по углам."
Это он сейчас про всех, так называемых, инсайдерах страны? ) Карпов здесь? ))
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Ответ Overkiller
"Только гнусные старухи разносят слухи по углам." Это он сейчас про всех, так называемых, инсайдерах страны? ) Карпов здесь? ))
Не, Карпов слух родил, а понесли его гнусные старухи))))
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В Зените все прекрасно,все по Чехову, и Медведев,и Семак,и Клаудиньо, просто майский день,именины сердца!
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Ты сам дед, гнусный с развитием ребенка
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Здесь должен быть мем про холодец
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Шельма...
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Ответ Бегемотик
Соболев даже и близко не уровень того Дзюбы. Никогда не был.
ну смотря в в чем их сравнивать
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Ответ Nick Crosier
Хорошо,что клоунами никого не назвал.Это слово сейчас в топе.
Тем более когда вся страна увидела девушку Глушенкова похожую на 🤡, если бы надела эту маску, разницы бы не было никакой... Весь гонорар Глушенкова в Зените будет уходить на её переделку под стандарт жён футболистов...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
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