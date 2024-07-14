Медведев об уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам. Про Соболева тоже слухи, но игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту»
Александр Медведев не стал комментировать информацию об уходе Клаудиньо.
– В чем счастье?
– Счастье в игре и в победах.
– Клаудиньо эмоционально отреагировал на замену. Что это было?
– Это хорошо. У нас же не автоматы играют. Он очень хорошо себя проявил в первом тайме.
– Он останется?
– Что за вопросы вы задаете? Только гнусные старухи разносят слухи по углам.
– Про Соболева тоже слухи?
– Тоже слухи. А их мы не комментируем.
– Семак сказал, что игрок такого плана вам нужен.
– Я отвечу по-другому. Игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту».
– Глушенков устроил перепалку с фанатами.
– Какая же это перепалка? Он пошутил – и все. Значит, его достали, – сказал председатель правления «Зенита».
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Это он сейчас про всех, так называемых, инсайдерах страны? ) Карпов здесь? ))