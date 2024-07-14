Медведев об уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам. Про Соболева тоже слухи, но игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту»

Александр Медведев не стал комментировать информацию об уходе Клаудиньо.

– В чем счастье?

– Счастье в игре и в победах.

– эмоционально отреагировал на замену. Что это было?

– Это хорошо. У нас же не автоматы играют. Он очень хорошо себя проявил в первом тайме.

– Он останется?

– Что за вопросы вы задаете? Только гнусные старухи разносят слухи по углам.

– Про Соболева тоже слухи?

– Тоже слухи. А их мы не комментируем.

– Семак сказал, что игрок такого плана вам нужен.

– Я отвечу по-другому. Игрок плана в лучшие годы нужен «Зениту».

– Глушенков устроил перепалку с фанатами.

– Какая же это перепалка? Он пошутил – и все. Значит, его достали, – сказал председатель правления « ».

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