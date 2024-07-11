Гендиректор «Спартака» о возможном уходе Соболева: «Решение не принято. Важный игрок, приносит пользу команде, капитанское бремя на себя может взять, надеюсь»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев деньги Олег Малышев Футбол

Олег Малышев высказался о будущем Александра Соболева в «Спартаке».

– Вы коротко комментировали ситуацию с Соболевым. Хотел бы прояснить ситуацию. «Зенит» не присылал предложения?

– Официального предложения не было. Кулуарные разговоры я бы не хотел комментировать, поскольку никакого решения не принято.

– Есть ли у клуба дедлайн, или он связан только с опцией – кто платит определенную сумму, тот при согласии Алекса и забирает игрока.

– Эта опция действительно существует, здесь мы повлиять ни на что не можем. Какие-то другие договоренности не готов комментировать.

– Правильно понимаю, что позиция клуба – вы не намерены продавать футболиста ниже той цены, которая есть в контракте.

– На данный момент, окончательное решение относительно того, останется или нет Александр, не принято. Не хочу называть никаких цифр, потому что в дальнейшем все может переиграться.

– Но сумма, если она получится ниже опции на выход, приводит к огромным репутационным и имиджевым рискам для клуба. Плохое слово, извините, но получается «Зенит» прогнул «Спартак».

– Большего, чем сказал, не скажу. Есть много факторов, которые могут повлиять. На данный момент я бы не хотел подробно эту историю комментировать.

– В телеграм-каналах судачат о том, что Алекс немного токсичен. Но я немного удивлен слухами – Алекс играл за «Спартак» с полной самоотдачей и не давал повода усомниться в своем отношении к клубу. Как он сейчас тренируется?

– Мое мнение по тем тренировкам, на которых я присутствовал – Саша профессионал, и что бы вокруг ни происходило, тренируется с максимальной самоотдачей. А дальше будет видно.

– Вы говорили с ним о будущем?

– Да. Но оставлю пока без комментариев. Считаю, что Александр важный игрок «Спартака», большой профессионал, который приносит команде пользу. И в целом у меня позитивное к нему отношение.

– Правильно ли я понял, что «Спартак» ниже цены опции на выход не продаст Алекса в «Зенит»?

– Подчеркну, что не готов ответить на этот вопрос утвердительно, поскольку окончательного решения не принято.

– Может ли быть на принтах, на рекламе лицо Алекса Соболева, учитывая его неясное будущее и философский язык общения, принятый им на вооружение в соцсетях.

– Посмотрим. Мне кажется, он очень яркий не только футболист, но и человек. Очень надеюсь, что он и капитанское бремя на себя может взять, – сказал генеральный директор «Спартака».

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69 комментариев
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Какой еще Алекс? Опрос гендира иностранец проводил что ли?
+72
-4
+68
Ответ окечуква
Какой еще Алекс? Опрос гендира иностранец проводил что ли?
Который в 10-х за Спартак играл
+40
-4
+36
Это просто цирк. Вы серьёзно полагаете, что капитанить может игрок, который хотя бы рассматривает возможность перехода в Зенит? Который там прижухся и сидит, несмотря на эти разговоры, вместо того что б честно сказать, как есть? Молчание Соболева хуже всего. Этот игрок нам не нужен. И он, по сути, хуже Дзюбы. Тот хоть и чудак, но говорит что думает.
+21
-4
+17
Мыльная опера про переход Соболева похоже будет подлиннее, чем у Мбаппе.
+16
-1
+15
Ответ Максим Никонов
Блииин. Так 8+2 же было. Че случтлось то?
Включили в цену штраф за тонированный Гелендваген
+12
-2
+10
Ответ Красная стрела
Пс руководству веры всё меньше. Ну есть недовольный игрок, продай его в Турцию или сдай в Локомотив, например. Но продавать прямому конкуренту, которого и обыграть то не можем-это дичь.
Про прямого конкурента насмешил👍😂
Ты хоть помнишь когда Спартак в последний раз Зенит обыгрывал в чемпионате?
+11
-2
+9
Ответ Андоррский почтальон
Никуда не продавайте. Пусть в Спартаке чахнет.
И капитанит. Для них самый подходящий персонаж)
+8
-1
+7
Заладил то, Алекс, Алекс.
Чё за Алекс вообще? Не знаю никакого Алекса Соболева. Другого Алекса знаю, а это что за Алекс такой?
+6
-1
+5
Ответ Зелёный гопник
Продайте куда угодно, только не в Зенит!
Никуда не продавайте. Пусть в Спартаке чахнет.
+9
-6
+3
Ответ окечуква
Какой еще Алекс? Опрос гендира иностранец проводил что ли?
Тоже резануло. Алекс - это Мескини, на худой конец - Овечкин.😀 Но уж никак не Соболев.
+5
-2
+3
Ответ Caniball
Если уйдет за 8-10 млн. это будет очередной провал руководства Спартака. Если он так нужен Семаку, то пусть за 15+ млн. забирают его.
15+ ??
Шта?? Клаудиньо купили за 12!!
Красная цена Соболеву -6.
В рассрочку на 3 года можно взять.
+6
-3
+3
Ответ Красная стрела
Это просто цирк. Вы серьёзно полагаете, что капитанить может игрок, который хотя бы рассматривает возможность перехода в Зенит? Который там прижухся и сидит, несмотря на эти разговоры, вместо того что б честно сказать, как есть? Молчание Соболева хуже всего. Этот игрок нам не нужен. И он, по сути, хуже Дзюбы. Тот хоть и чудак, но говорит что думает.
Он так не полагает, а говорит это чтобы набить цену

Типа мы вам не запасного продаем, а почти капитана, а это уже не 8, а все 10+2

Читайте между строк
Ну неужели люди разучились торговаться?)
+4
-1
+3
Блииин. Так 8+2 же было. Че случтлось то?
+6
-3
+3
Кто и с какой целью вообще пустил эту мульку про Соболя? Задолбали уже, расшатывать…
+4
-2
+2
Червяченко и Федун первратили великий клуб в заурядность. Эффективные ноунейм-менеджеры решили окончательно вбить гвоздь в её историю: от капитана Игоря Нетто до капитана Соболева.

PS: Заверните его в блестящую подарочную бумагу и отправьте Семаку на день рождения. Не место таким людям в Спартаке.
+3
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+2
Ответ Тов.Ротэнберг
Голову(хозяина) надо поменять в "Спартаке". Хозяин нанять должен толковых ответственных добропорядочных МАНАГЕРОВ С ОПЫТОМ... ДУХОМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ... А этого СОБОЛЕВА нужно отправить на КОНТАКТНЫЕ тренировки в РЭГБИЙНЫЙ КЛУБ... И К ЛОГОПЕДУ ТОЖЕ...
толковых ответственных добропорядочных МАНАГЕРОВ С ОПЫТОМ... ДУХОМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ...
Это кого же? )
Мостовой на учебе, Ловчев на ТВ занят, Шмурнов в иммиграции ... )
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+2
Алекс в Спартаке был только один, играл с 2009 по 2011 годы, пожалуй самый креативный легионер в истории команды
+3
-1
+2
Ответ Красная стрела
Это просто цирк. Вы серьёзно полагаете, что капитанить может игрок, который хотя бы рассматривает возможность перехода в Зенит? Который там прижухся и сидит, несмотря на эти разговоры, вместо того что б честно сказать, как есть? Молчание Соболева хуже всего. Этот игрок нам не нужен. И он, по сути, хуже Дзюбы. Тот хоть и чудак, но говорит что думает.
Что он должен сказать? Переходом занимаются клубы и агент. И пока сделка не завершится или окончательно не зайдёт в тупик, никто ничего не будет говорить, это же очевидно. Футболисты конечно глупые люди, но даже они понимают, что в данной ситуации лучше молчать, чтобы лишнего негатива не нагнетать.
+3
-2
+1
Ответ Максим Никонов
Блииин. Так 8+2 же было. Че случтлось то?
ФК Зенит дает 8 м говорит думайте
Спартак хочет взять побольше

Вот и все, по ответам же вся ситуация понятна, почитайте
Думаю не продавят, кроме нас больше никто на игрока не претендует, нет альтернативы
+2
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+1
Никому он не нужен
+3
-2
+1
Оставьте дельфина себе, умоляю!
+2
-1
+1
АЛЕКС????
+2
-1
+1
Что-то директор вертится, как уж на сковородке, стараясь не ответить на вопросы... Вчера был категоричнее. Где твои яйца, Спартак? Зенит и 🐬 тебя прогибают, и ты гнёшься! Отказывай и Зениту и 🐬, пусть у себя там плещет!
+2
-1
+1
Продайте куда угодно, только не в Зенит!
+10
-9
+1
Журналист сообщил больше, чем сам гендиректор )
+2
-1
+1
Спартак хочет продать Соболева в Зенит, чтобы те наверняка не стали чемпионами в этом сезоне
+3
-2
+1
«Можно сказать что зенит вас поимел?» «я не буду отвечать на этот вопрос». Да что за интервью такое
+3
-3
0
Ответ Архитектор Мендисабаль
Что-то директор вертится, как уж на сковородке, стараясь не ответить на вопросы... Вчера был категоричнее. Где твои яйца, Спартак? Зенит и 🐬 тебя прогибают, и ты гнёшься! Отказывай и Зениту и 🐬, пусть у себя там плещет!
Да понятно почему гнется. Лично он бы отказал. Но, он делает оговорку, что всё может поменяться - это если руководство газпрома порешает с руководством Лука.
И ему поступит прямое указание продать.
Ну примерно как когда Федуну насчет быстрова позвонили
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Ответ Бонд0077
Если Соболя за 10 милл ,сколько дает Зенит,сейчас не продадут через год в 29 лет за год до окончания контракта никто его не купит и Алекс как Круговой захочет в 2026г уйти бесплатно. И через год Спартак намучается с Соболем. И потеряет клуб десятку. Самое лучшее сейчас продлить контракт с Алексом до 2028г,но Спартак ему не предлагает. В планах на будущее Алекса не рассматривают. Амарал будет покупать иностранцев. И он поеимает,что он окажется как Джикия.. И хочет продлить карьеру сейчас
По слухам Зенит согласен только на 8. Но все детали все равно знают только клубы
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Ответ Красная стрела
Пс руководству веры всё меньше. Ну есть недовольный игрок, продай его в Турцию или сдай в Локомотив, например. Но продавать прямому конкуренту, которого и обыграть то не можем-это дичь.
Хахаха, как раз локомотив это ваш прямой конкурент.
А насчёт продать его в Турцию. Кому он там нужен?? Не смешите меня , особено платить ему деньги
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