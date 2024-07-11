Гендиректор «Спартака» о возможном уходе Соболева: «Решение не принято. Важный игрок, приносит пользу команде, капитанское бремя на себя может взять, надеюсь»
Олег Малышев высказался о будущем Александра Соболева в «Спартаке».
– Вы коротко комментировали ситуацию с Соболевым. Хотел бы прояснить ситуацию. «Зенит» не присылал предложения?
– Официального предложения не было. Кулуарные разговоры я бы не хотел комментировать, поскольку никакого решения не принято.
– Есть ли у клуба дедлайн, или он связан только с опцией – кто платит определенную сумму, тот при согласии Алекса и забирает игрока.
– Эта опция действительно существует, здесь мы повлиять ни на что не можем. Какие-то другие договоренности не готов комментировать.
– Правильно понимаю, что позиция клуба – вы не намерены продавать футболиста ниже той цены, которая есть в контракте.
– На данный момент, окончательное решение относительно того, останется или нет Александр, не принято. Не хочу называть никаких цифр, потому что в дальнейшем все может переиграться.
– Но сумма, если она получится ниже опции на выход, приводит к огромным репутационным и имиджевым рискам для клуба. Плохое слово, извините, но получается «Зенит» прогнул «Спартак».
– Большего, чем сказал, не скажу. Есть много факторов, которые могут повлиять. На данный момент я бы не хотел подробно эту историю комментировать.
– В телеграм-каналах судачат о том, что Алекс немного токсичен. Но я немного удивлен слухами – Алекс играл за «Спартак» с полной самоотдачей и не давал повода усомниться в своем отношении к клубу. Как он сейчас тренируется?
– Мое мнение по тем тренировкам, на которых я присутствовал – Саша профессионал, и что бы вокруг ни происходило, тренируется с максимальной самоотдачей. А дальше будет видно.
– Вы говорили с ним о будущем?
– Да. Но оставлю пока без комментариев. Считаю, что Александр важный игрок «Спартака», большой профессионал, который приносит команде пользу. И в целом у меня позитивное к нему отношение.
– Правильно ли я понял, что «Спартак» ниже цены опции на выход не продаст Алекса в «Зенит»?
– Подчеркну, что не готов ответить на этот вопрос утвердительно, поскольку окончательного решения не принято.
– Может ли быть на принтах, на рекламе лицо Алекса Соболева, учитывая его неясное будущее и философский язык общения, принятый им на вооружение в соцсетях.
– Посмотрим. Мне кажется, он очень яркий не только футболист, но и человек. Очень надеюсь, что он и капитанское бремя на себя может взять, – сказал генеральный директор «Спартака».
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Ты хоть помнишь когда Спартак в последний раз Зенит обыгрывал в чемпионате?
Чё за Алекс вообще? Не знаю никакого Алекса Соболева. Другого Алекса знаю, а это что за Алекс такой?
Шта?? Клаудиньо купили за 12!!
Красная цена Соболеву -6.
В рассрочку на 3 года можно взять.
Типа мы вам не запасного продаем, а почти капитана, а это уже не 8, а все 10+2
Читайте между строк
Ну неужели люди разучились торговаться?)
PS: Заверните его в блестящую подарочную бумагу и отправьте Семаку на день рождения. Не место таким людям в Спартаке.
Это кого же? )
Мостовой на учебе, Ловчев на ТВ занят, Шмурнов в иммиграции ... )
Спартак хочет взять побольше
Вот и все, по ответам же вся ситуация понятна, почитайте
Думаю не продавят, кроме нас больше никто на игрока не претендует, нет альтернативы
И ему поступит прямое указание продать.
Ну примерно как когда Федуну насчет быстрова позвонили
А насчёт продать его в Турцию. Кому он там нужен?? Не смешите меня , особено платить ему деньги