Зарема о Соболеве: «Блогеры напали на него за голубые кроссовки. У главного в «Спартаке» Жданова Rolls-Royce голубого цвета, и не только. Почему молчат об этом?»
Зарема Салихова высказалась о голубых кроссовках Александра Соболева.
Ранее появилась информация о том, что форвард московского клуба принял предложение «Зенита». Также в соцсетях сообщалось, что Соболев приехал на товарищеский матч с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в синих кроссовках.
«Блогеры напали на Соболева за голубые кроссовки. Ну, ок. Раз по цветам: почему Малышев на собрании Лиги был в фиолетовом? Может, он болельщик «Фиорентины»?
А у главного в «Спартаке» Павла Жданова (член совета директоров «Спартака» – Sports) Rolls-Royce, на котором он приезжает на игры «Спартака», вовсе голубого цвета. И не только Rolls-Royce.
Почему об этом молчат те же самые блогеры, которые последние несколько дней живут тем, чтобы уничтожить Соболева?» – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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