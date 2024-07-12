Зарема о Соболеве: «Блогеры напали на него за голубые кроссовки. У главного в «Спартаке» Жданова Rolls-Royce голубого цвета, и не только. Почему молчат об этом?»

Зарема Салихова высказалась о голубых кроссовках Александра Соболева.

Ранее появилась информация о том, что форвард московского клуба принял предложение « ». Также в соцсетях сообщалось, что Соболев приехал на товарищеский матч с « » (1:1, 4:5 по пенальти) в синих кроссовках.

«Блогеры напали на за голубые кроссовки. Ну, ок. Раз по цветам: почему на собрании Лиги был в фиолетовом? Может, он болельщик «Фиорентины»?

А у главного в « » Павла Жданова (член совета директоров «Спартака» – Sports) Rolls-Royce, на котором он приезжает на игры «Спартака», вовсе голубого цвета. И не только Rolls-Royce.

Почему об этом молчат те же самые блогеры, которые последние несколько дней живут тем, чтобы уничтожить Соболева?» – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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