Зарема о Соболеве: «Блогеры напали на него за голубые кроссовки. У главного в «Спартаке» Жданова Rolls-Royce голубого цвета, и не только. Почему молчат об этом?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Соболев стиль Зарема Салихова автомобили Олег Малышев Павел Жданов Футбол

Зарема Салихова высказалась о голубых кроссовках Александра Соболева.

Ранее появилась информация о том, что форвард московского клуба принял предложение «Зенита». Также в соцсетях сообщалось, что Соболев приехал на товарищеский матч с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в синих кроссовках.

«Блогеры напали на Соболева за голубые кроссовки. Ну, ок. Раз по цветам: почему Малышев на собрании Лиги был в фиолетовом? Может, он болельщик «Фиорентины»?

А у главного в «Спартаке» Павла Жданова (член совета директоров «Спартака» – Sports) Rolls-Royce, на котором он приезжает на игры «Спартака», вовсе голубого цвета. И не только Rolls-Royce.

Почему об этом молчат те же самые блогеры, которые последние несколько дней живут тем, чтобы уничтожить Соболева?» – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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40 комментариев
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Зарема: «А у Федуна вообще интимное тату - «Зенит чемпион!», только об этом почему-то молчат»
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«Когда команда молодых менеджеров пришла в госкорпорацию, их недвусмысленно называли «голубой поток»(с)🤔
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Да в принципе Спартак был голубым, чего греха таить то, бгг😁
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+5
Ответ Its my life
Зарема: «А у Федуна вообще интимное тату - «Зенит чемпион!», только об этом почему-то молчат»
Динамо Киев жи.Матчасть надо подтянуть
+4
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Она права!!! Тут только ненормальный спорить будет.
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Давно её не было. Я прям соскучился)
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Ответ Verhovn
У меня телефон голубой. Ну правда я и за Зенит🤣 Противоречий нет.
Комментарий удален модератором
Ответ antiginer
Динамо Киев жи.Матчасть надо подтянуть
Можно: «Тут был Зенит» еще набить сзади
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
А почему бы и нет?
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Ахаха.. Пошутил? Молодец. Если всё ассоциировать с голубым, то умом тронешься. Скуадра Адзурра - перевод знаешь? Или тебе больше петух на футболке нравится?
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Ответ Verhovn
Ахаха.. Пошутил? Молодец. Если всё ассоциировать с голубым, то умом тронешься. Скуадра Адзурра - перевод знаешь? Или тебе больше петух на футболке нравится?
Знал,что тебя подорвет))
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Ответ Spartakus1984
Знал,что тебя подорвет))
А твой комент удалили. Будь вежливее.
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Ответ Уолтер Собчак
А почему бы и нет?
Ну,кому как....,его выбор.
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Ответ Verhovn
А твой комент удалили. Будь вежливее.
А что я написал?Уже цвета нельзя писать?Синий,голубой,черный,белый, красный и т.д
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Ответ Spartakus1984
А что я написал?Уже цвета нельзя писать?Синий,голубой,черный,белый, красный и т.д
Ну не знаю. Подтекст наверное не понравился) Да ты и сам знаешь, что так)) Я не жалуюсь никогда.
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Ответ Verhovn
Ну не знаю. Подтекст наверное не понравился) Да ты и сам знаешь, что так)) Я не жалуюсь никогда.
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Ты меня не слышишь. Важен подтекст, а не формулировка. Как с тобой трудно...
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Ответ Owen_the_Simple
Элитная шутка. На целых пять скобочек. Я ведь действительно Павел Жданов, главный в "Спартаке".
Да куда тебе! Тебе по духу этот цвет подходит, по призванию :)))))
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Ответ Petter Hegre
Комментарий удален модератором
Элитная шутка. На целых пять скобочек. Я ведь действительно Павел Жданов, главный в "Спартаке".
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Ответ Owen_the_Simple
>У главного в «Спартаке» Жданова Rolls-Royce голубого цвета, и не только Какое многозначительное "и не только"! Она что-то знает?
Комментарий удален модератором
Он и в кепке на игру приехал сине- белой
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Как всегда. Только Зарема- мужик с яйцами
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Спорт.с!У вас с Заремкой контракт?Вы чё её все время вытаскиваете?Нам то зачем эск
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А ещё у Жданова жена бывшая эскортница. Чувствуется профессиональная ревность.
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Последние запросы в браузере на телефоне Соболева:
- Гимн Зенита
- VIP-экскорт в Санкт-Петербурге
- Сухой корм для дельфинов
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Что вы хотите, Соболев дельфин! И он без обуви пришел, с кем не бывает
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В смысле не только Роллс голубого цвета? Это база
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Понятно, что это какая то компания по травле Соболева. Докапываются вообще ко всему сейчас. То за штраф 500 рублей, то за цвет кросовок. В целом, если журналисты честны с нами и это самое ужасное, что делают российские футболисты, то они просто пример морали и порядочности.
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это другое ты не понимаешь
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