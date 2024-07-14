Геннадий Орлов: «Глушенков в касание выводит партнера на удар. Разве Соболев так может? Сыграет и выключается – вчерашний день. А Максим все время ищет мяч, в поисках голевого момента» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов OLIMPBET Суперкубок России Александр Соболев Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Геннадий Орлов считает, что Александр Соболев не подходит «Зениту».

Комментатор высказался после победы петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Разговоры о Соболеве в «Зените? Ну по такой игре какой Соболев? Зачем он нужен питерцам?

Вы видели, как Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный! 

Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»... В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист! 

Для меня Соболев – вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все», – сказал Орлов.

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40 комментариев
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Всерьёз сравнивать оттянутого напа и центрфорварда - топовая аналитика от деда Гены😐
+36
-7
+29
Ответ Дядя ТУРА
Купят Соболева ГСО - ну какой же классный игрок, молодец зенит, что купил его, я всегда говорил, что он отличный нападающий
Не, Орлов всегда по факту говорит, что есть на сегодняшний день. Если сегодня Соболь мешок, он говорит мешок. Завтра начнёт тащить, скажет тащит.
+30
-10
+20
Купят Соболева
ГСО - ну какой же классный игрок, молодец зенит, что купил его, я всегда говорил, что он отличный нападающий
+31
-18
+13
Латышонок так может? Не может. Зачем купили Латышонка?
+10
-2
+8
а зачем Соболю это уметь? его функция ловить передачи и забросы, обрабатывать и отдавать своим с чем он отлично справлялся в прошлом сезоне по крайней мере

другое дело что в Спартаке одни инвалиды вместо партнеров, а у нас он 30+ за сезон положит
+10
-6
+4
У них же амплуа разное
+4
0
+4
Кассьерра и Изидор тогда зачем Зениту. Они тоже сыграют и выключаются.
+5
-2
+3
Ответ Мерген Морозов
Когда в зенит перейдет ему новое погоняло дадут?
Станет Корюшкой
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кассьерра и Изидор тогда зачем Зениту. Они тоже сыграют и выключаются.
не нужны)
вы сами ответили
+3
0
+3
Кассьера за три последних сезона сезона 14 ассистов в рпл.
Сергеев 9
Соболев 15
+3
-1
+2
Зачем Орлов нужен Зениту? Вчерашний день
+2
-1
+1
Ответ Зелёный гопник
И ещё важно подчеркнуть, что Соболев не человек, а дельфин 👍🏻
Когда в зенит перейдет ему новое погоняло дадут?
+1
0
+1
Ответ Мерген Морозов
У них же амплуа разное
И ещё важно подчеркнуть, что Соболев не человек, а дельфин 👍🏻
+4
-3
+1
Ответ Artie Bukko
Не, Орлов всегда по факту говорит, что есть на сегодняшний день. Если сегодня Соболь мешок, он говорит мешок. Завтра начнёт тащить, скажет тащит.
Спасибо! Никто в этом не признается, всем охота только людей помоями поливать
+7
-6
+1
Я думаю, после того как Зенит хотел дешево урвать Соболя, но не вышло, начали его мочить в прессе на предмет: не очень сильно и нужен был. А еще ездить на Гелике и за 2 года 500 штрафов получил. Посмотрите на него, какой он.
+1
0
+1
Я вот понимаю, когда для экспердов с веток спортса и чемпионата большой форвард = деревянный, но когда такой колхозный штамп в головах людей из футбола (даже учитывая "свою атмосферу" Г.С.О.) , это вне всякого понимания.
Лично я рад что Соболева скорее всего в Зените не будет, но называть его не техничным - бредятина
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Порожние разговоры. Соболева решили не продавать даже за 12 милл. Не в этот раз.
Алекс один из ключевых игроков
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Ответ Глебов Илья
Гена прав Глушенков может в нового Аршавина вырасти в Зените
я думаю даже покруче будет, сейчас ещё с бразильцами потренируется, главное чтобы без травм
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Ответ interested
По поводу Глушенкова все как один, и стар и млад, впали в коллективное безумие. Такое же было год назад с Педро, который забив два гола, канул потом в небытие. То, что "Глушенков в касание выводит партнера на удар" Гена увидел (я не увидел), а то, что самого Глушенкова Вендел дважды вывел на удар, Орлов предпочёл не заметить.
Педро - сырой и играет пока что по «бразильской системе» - вывозит за счет высокого индивидуального мастерства, делает много продвижений мяча вперед, но командного взаимодействия пока что не хватает, в отличие от глушенкова- который вчера показал взаимодействия с более сильными партнерами по команде!
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Ответ Mixalblch
Станет Корюшкой
Погоняло "корюшка" надо заслужить. Он будет колюшкой - мелкой колючей рыбешкой.
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Ответ Mixalblch
Станет Корюшкой
🤣🤣🤣👍
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Геннадий Сергеевич прав на 100 %, но кто его спросит?
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Так у них вообще разные позиции. Соболь это в конкуренцию Касьерре и Изидору - здесь он тоже не нужен конечно.
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Соболев не техничный? Ну-ну...
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Кассьерра и Изидор тогда зачем Зениту. Они тоже сыграют и выключаются.
"Кассьерра"
Действительно, зачем кому-то нужен лучший бомбардир чемпионата? У Вас часто случаются такие "гениальные" озарения?
+1
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0
Почему этот флюгер,все время сравнивает,игроков разного амплуа,разных характеристик и габаритов?
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Гена прав Глушенков может в нового Аршавина вырасти в Зените
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Глушенков лучше бразильцев.
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То что Глушенков придал атаке Зенита скорости это очевидно,играет на одной волне с бразильцами.
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Просто купить, чтобы у другого не было.
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