Геннадий Орлов: «Глушенков в касание выводит партнера на удар. Разве Соболев так может? Сыграет и выключается – вчерашний день. А Максим все время ищет мяч, в поисках голевого момента» 

Геннадий Орлов считает, что Александр Соболев не подходит «Зениту».

Комментатор высказался после победы петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче за .

«Разговоры о в « ? Ну по такой игре какой Соболев? Зачем он нужен питерцам?

Вы видели, как Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный!

Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»... В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист!

Для меня Соболев – вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все», – сказал .

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