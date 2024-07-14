Геннадий Орлов: «Глушенков в касание выводит партнера на удар. Разве Соболев так может? Сыграет и выключается – вчерашний день. А Максим все время ищет мяч, в поисках голевого момента»
Геннадий Орлов считает, что Александр Соболев не подходит «Зениту».
Комментатор высказался после победы петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
«Разговоры о Соболеве в «Зените? Ну по такой игре какой Соболев? Зачем он нужен питерцам?
Вы видели, как Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный!
Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»... В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист!
Для меня Соболев – вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все», – сказал Орлов.
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ГСО - ну какой же классный игрок, молодец зенит, что купил его, я всегда говорил, что он отличный нападающий
другое дело что в Спартаке одни инвалиды вместо партнеров, а у нас он 30+ за сезон положит
вы сами ответили
Сергеев 9
Соболев 15
Лично я рад что Соболева скорее всего в Зените не будет, но называть его не техничным - бредятина
Алекс один из ключевых игроков
Действительно, зачем кому-то нужен лучший бомбардир чемпионата? У Вас часто случаются такие "гениальные" озарения?