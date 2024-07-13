Роналду, Лукаку, Зинченко, Влахович и Собослаи – в сборной разочаровавших на Евро-2024 от Marca

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Криштиану Роналду попал в список футболистов, больше всех разочаровавших на Евро.

Нападающий Португалии, не забивший ни одного гола, был включен в символическую сборную, составленную Marca перед финалом чемпионата Европы.

В команду попали:

вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);

защита: Джованни Ди Лоренцо (Италия), Джанлука Манчини (Италия), Андреас Кристенсен (Дания), Александр Зинченко (Украина);

полузащита: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия);

нападение: Душан Влахович (Сербия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).

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82 комментария
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А с Кристенсеном что не так?
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Ничего личного, но я бы в этот антирейтинг однозначно поставил распиаренного Судакова, такой бездарной игры с кучей брака я давно не видел.
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Я бы вместо Лукаку поставил Мбаппе. Лукаку в принципе создавал моменты, просто как всегда то вне игры, то диарея. А Мбаппе вообще на себя не был похож.
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Ответ Папа Футбола
Ничего личного, но я бы в этот антирейтинг однозначно поставил распиаренного Судакова, такой бездарной игры с кучей брака я давно не видел.
И Лунина в пару к хорвату.
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Роналдо попал в сборную евро 2024, но есть нюанс ))
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Кристиансен - норм. по поводу Влаховича с Лукаку - их игра зависит от креативных ПЗ, а с этим особенно в Бельгии просто нулище. Вот в сборной этой как раз де Брюйне и должен быть.
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Ответ deco7
А с Кристенсеном что не так?
Вот именно, видимо, была какая-то разнарядка на национальное разнообразие и его шлёпнули рандомно. Играл он хорошо, а кандидатов на это место уйма, косячить было кому🤓
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Ответ Папа Футбола
Ничего личного, но я бы в этот антирейтинг однозначно поставил распиаренного Судакова, такой бездарной игры с кучей брака я давно не видел.
А кто его прям сильно пиарил? В квалификации играл и правда неплохо, но чемпионат слабо провёл. А если от сборной кого и добавить в список главных разочарований, так это довбик
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Не меньше остальных в этой антисборной заслуживают быть Де Брёйне, Лунин, Довбик, Робертсон, Брозович, Мбаппе и Фоден.
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В общем все по делу. Разве что итальянцев по больше хорошо бы. Там всю сборную можно ставить
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Ни одного француза и англичанина) зато есть Кринстенсен и Лукаку)
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интересно, из украинцев только Зина? А остальные Мудрики, Цыганковы и Довбики, которые должны были "рвать и метать на евро"?
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Ответ Федя Букин
Нет Мбаппе и Хавертца, но есть 39 летний дед 🤡🤡🤡
Хаверц сыграл так, как смог, на неродной позиции. запорол много, но и 2+1 набрал.
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Чтобы разочароваться надо сначала очароваться. А Зина уже два сезона ужасно играет. Вот Цыганков и Довбик провалили турнир.

Форвардов вообще сложно включать в такие рейтинги, если только он не мажет адски. Криштиану пару моментов не забил где мог, а так на голодном пайке был хотя работал без мяча неплохо. Лукаку просто не свезло с этими офсайдами а так он нормально играл в целом. Очканули Мбаппе включать а вот он как раз вполне заслужил.
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Подумаешь Евро 2024, да ещё какая-то Marca, что за ерунда вообще? Смотрите по чемпионату Саудовской Аравии, кто там лучший бомбардир и всё сразу станет понятно!!))
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Сербию можно всю включать.
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Сейчас Зинченко всех затопит слезами
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Ответ Ajvengo
сколько от него было обостряющих пасов? как он проявил себя в качестве капитана? бурчал, бубнил, недовольство высказывал, вместо того чтоб объединить и тащить команду. ну ладо троссард молодой не потянул, а от де брейне ждали большего, и как от капитана в том числе.
Там вся Бельгия провалилась, а не только КДБ
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Рональду проваливает два турнира подряд со сборной, представьте как он ообгадится на ЧМ 26 когда ему будет 41, учитывая ещё два года деградации в верблюд-лиге 🤡
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Мбаппе?
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Как будто Зинченко в клубе феерит.
Если брать Украину, то два товарища из Жироны ничего не показали - это "удивительнее".
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Я бы сделал рокировочку между хорватами и украинцами. Вместо Ливаковича - Лунина, вместо Зинченко - Гвардиола.
Ливакович не спас, но и не особенно провалился. Лунин и привез, и провалился настолько, что больше не играл.
Гвардиол ехал одним из главных защитников Европы, в итоге не показал ничего ни в обороне, ни в атаке.
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А я бы мбаппе добавил
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Ответ человек-муравей человек-физрук
Месси МВП ЧМ и КА а Роналду второй раз в худших игроках турнира. а они точно когда то были конкурентами или это местные артемки придумали?
ну к примеру до 2019 года золотых мячей у обоих было по 5 штук
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Помню пенальтиста не включали в подобный рейтинг на чм-2022 не понятно по какой причине
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Ответ donatodonatore
Тему Довбика из Украины лучшего бомбардира Лалиги почему то пропустили.
А воротник Реала Лунин? Вообще отстой.
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Тему Довбика из Украины лучшего бомбардира Лалиги почему то пропустили.
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Мбаппе, Гризманн, Санне не разочаровали?
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Ответ rigobersong
Какое же роналду позорище:))
И это в 39 лет!🍓😭
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Ответ Ajvengo
Кристиансен - норм. по поводу Влаховича с Лукаку - их игра зависит от креативных ПЗ, а с этим особенно в Бельгии просто нулище. Вот в сборной этой как раз де Брюйне и должен быть.
Ну так и про КДБ можно сказать, что его игра зависит от общекомандной игры, нет? В Сити он вон полгода не играл, а потом с первого же матча чуть ли не Зидана исполнял
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