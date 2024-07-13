Роналду, Лукаку, Зинченко, Влахович и Собослаи – в сборной разочаровавших на Евро-2024 от Marca
Криштиану Роналду попал в список футболистов, больше всех разочаровавших на Евро.
Нападающий Португалии, не забивший ни одного гола, был включен в символическую сборную, составленную Marca перед финалом чемпионата Европы.
В команду попали:
– вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);
– защита: Джованни Ди Лоренцо (Италия), Джанлука Манчини (Италия), Андреас Кристенсен (Дания), Александр Зинченко (Украина);
– полузащита: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия);
– нападение: Душан Влахович (Сербия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).
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Форвардов вообще сложно включать в такие рейтинги, если только он не мажет адски. Криштиану пару моментов не забил где мог, а так на голодном пайке был хотя работал без мяча неплохо. Лукаку просто не свезло с этими офсайдами а так он нормально играл в целом. Очканули Мбаппе включать а вот он как раз вполне заслужил.
Если брать Украину, то два товарища из Жироны ничего не показали - это "удивительнее".
Ливакович не спас, но и не особенно провалился. Лунин и привез, и провалился настолько, что больше не играл.
Гвардиол ехал одним из главных защитников Европы, в итоге не показал ничего ни в обороне, ни в атаке.