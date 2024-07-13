Роналду, Лукаку, Зинченко, Влахович и Собослаи – в сборной разочаровавших на Евро-2024 от Marca

Криштиану Роналду попал в список футболистов, больше всех разочаровавших на Евро.

Нападающий , не забивший ни одного гола, был включен в символическую сборную, составленную перед финалом чемпионата Европы.

В команду попали:

– вратарь: ( );

– защита: Джованни Ди Лоренцо (Италия), Джанлука Манчини (Италия), (Дания), Александр Зинченко (Украина);

– полузащита: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия);

– нападение: Душан Влахович (Сербия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).

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