Беллингем, Гризманн, Робертсон, Влахович, Дембеле и Милинкович-Савич – в сборной разочаровавших на групповом этапе Евро-2024 от La Gazzetta dello Sport

Джуд Беллингем попал в сборную разочарований группового этапа Евро-2024.

La Gazzetta dello Sport включила английского хавбека в символическую команду футболистов, от которых на турнире ожидали большего.

В состав попали:

– вратарь: (Хорватия);

– защитники: (Италия), Антониу Силва ( ), Райан Портеус (Шотландия), ( );

– полузащитники: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Марцело Брозович (Хорватия), Усман Дембеле (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

– нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Душан Влахович (Сербия).

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