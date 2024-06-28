Беллингем, Гризманн, Робертсон, Влахович, Дембеле и Милинкович-Савич – в сборной разочаровавших на групповом этапе Евро-2024 от La Gazzetta dello Sport

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Джуд Беллингем попал в сборную разочарований группового этапа Евро-2024.

La Gazzetta dello Sport включила английского хавбека в символическую команду футболистов, от которых на турнире ожидали большего.

В состав попали:

вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);

защитники: Джованни Ди Лоренцо (Италия), Антониу Силва (Португалия), Райан Портеус (Шотландия), Эндрю Робертсон (Шотландия);

полузащитники: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Марцело Брозович (Хорватия), Усман Дембеле (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Душан Влахович (Сербия).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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44 комментария
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Фил Фоден, грустно игравший не на своей позиции - не разочаровал, а вот Джуд - хоть что-то забивший(и там же 3 очка вроде) и отыгрывавший в обороне всё-ещё с травмой и корсетом плеча - разорчарование?

PS: Да, у Фодена на днях родился ребёнок - и его мысли были явно вдали от сборной Англии - но это ведь задача тренера ставить правильных игроков на матч!
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Ответ akaAzazello
Фил Фоден, грустно игравший не на своей позиции - не разочаровал, а вот Джуд - хоть что-то забивший(и там же 3 очка вроде) и отыгрывавший в обороне всё-ещё с травмой и корсетом плеча - разорчарование? PS: Да, у Фодена на днях родился ребёнок - и его мысли были явно вдали от сборной Англии - но это ведь задача тренера ставить правильных игроков на матч!
Что Фил, что Джуд - оба играли отвратительно. Если игрок на травме, пускай не выходит играть, а если выходит, то пускай будут готовы к критике он и его фанаты. Если ставить правильных игроков на матч, то Джуд с травмой плеча вообще не должен был играть за основу.
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Удивлен, что из Англии только Беллингем. Еще пол состава заслуживало попасть в этот состав.
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Милинкович бездарно играет абсолютно на всех турнирах сборных. Раньше про него всегда писали, что он стоит 120 лямов и вот-вот уйдет в топ-клуб, теперь не пишут. Влахович это игрок уровня Серии А, не более.
Ливакович реально сдал по сравнению с ЧМ, как и Брозович. Вообще, из более молодых хорватов никто не взял на себя лидерство, один Модрич отдувался за всех.
Вместо французов и португала можно было вписывать того же Фодена, Райса...
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Милинкович-Савич во всех антирейтингах должен быть
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Ответ Игорь Климов
А почему нет Кринжа7 в этом списке?!
Так это сборная разочарований, а от него такого выступления и ждали.
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Ответ Олег Петровв
Милинкович бездарно играет абсолютно на всех турнирах сборных. Раньше про него всегда писали, что он стоит 120 лямов и вот-вот уйдет в топ-клуб, теперь не пишут. Влахович это игрок уровня Серии А, не более. Ливакович реально сдал по сравнению с ЧМ, как и Брозович. Вообще, из более молодых хорватов никто не взял на себя лидерство, один Модрич отдувался за всех. Вместо французов и португала можно было вписывать того же Фодена, Райса...
Конечно не будут писать, он же уехал доигрывать за большие деньги
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То есть Беллингэм, забивший единственный победный гол Англии и успевший поиграть в защите, разочаровал, а Кейн, который показывает позорнейший уровень и отходил три игры пешком, не разочаровал. Итальяшки походу троллят просто англов)
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Вся сборная Англии, Франции и многие другие.
Невероятно неосмотрительный евро.
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Ответ mj23.net
То есть Беллингэм, забивший единственный победный гол Англии и успевший поиграть в защите, разочаровал, а Кейн, который показывает позорнейший уровень и отходил три игры пешком, не разочаровал. Итальяшки походу троллят просто англов)
Причём здесь троллинг? Это так-то Беллингема тащат на ЗМ в главных фаворитах ещё с осени, почему и ожидания гораздо выше, чем просто один кивок головой. А тут именно вопрос в разнице «ожидание/реальность». Кейна и так все знают, как высококлассного бомбардира, но он зависит от партнёров. А они нулево играют, что ему, через 5-х на дриблинге надо проходить?
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Беллингем так то Англии победу принес в первом матче, отлично пробив головой в непростой позиции. Потом Саут отодвинул его назад, ближе к защите, он там работал неплохо, за что такая оценка?
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Ответ Нефанатик
Если ты считаешь что винисиус тащил Реал ты в футболе не разбираешься от слова совсем. Хейтят винисиуса из-за поведения а не игры, а кто доволен его поведением это никчемные существа, место которым под плинтусом. В каком матче он тащил Реал? С Баварией в первом матче? Да! В каком еще?
А ты хейтер Винисиуса?😦
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Ответ Нефанатик
Если ты считаешь что винисиус тащил Реал ты в футболе не разбираешься от слова совсем. Хейтят винисиуса из-за поведения а не игры, а кто доволен его поведением это никчемные существа, место которым под плинтусом. В каком матче он тащил Реал? С Баварией в первом матче? Да! В каком еще?
Ладно, удаляют местные полосатые мои коменты. Дыши глубже)
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Ответ Нефанатик
Беллингема сравнивают с Зиданом. Только я вот вижу зеркальное отражение. Зидан первую половину сезона в Реале был не очень хорош, а потом был лучшим в мире. Беллингем наоборот, был прекрасен в первой половине сезона и просто отсутствует на поле с начала года. Беллингем очень разочаровывает
Комментарий удален модератором
Ответ akaAzazello
Вы, возможно - не в курсе о специфике травме Джуда - она с конца прошлого года - и он носит корсет с тех пор (медики Мадрира не решились его сразу оперировать, оставив эту задачу до лета) - ну и много ярких матчей у него именно в полузащите с тех пор случилось за клуб (не говоря о титулах). Но этот корсет несколько ограничивает его в движении - и задача тренера сборной Англии - учитывать это. И тренер Мадрида - ведь смог. Так тчо не судите Джуда сильно строго!
А че играет то тогда?
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Ответ Спортан
Сколько Ливакович тащил с Испанией! Какое разочарование?
С Албанией первый гол он привез
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Ответ Спортан
Сколько Ливакович тащил с Испанией! Какое разочарование?
Он и с Италией отлично сыграл
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Джуд "в домике", ему простительно....то есть в Секте Саутгейта. В ней никто не способен проявить инициативу и свои лучшие стороны. Но когда то это должно закончиться, наконец)
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Ответ Tristan...
Хде лучший бомбардир прошлого года и главная звезда Португалии? Или он оправдал ожидания?
Он сыграл не хуже, чем Лукаку, Митрович или Довбик, а они тоже в сборную разочарований не попали.
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Ответ samatzakirzyanov
а ты что то ждал от сербов? я лично от англичан ждал большего, вот они меня и разочаровали.
Про Англичан и вопросов нет.
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Ответ samatzakirzyanov
Удивлен, что из Англии только Беллингем. Еще пол состава заслуживало попасть в этот состав.
Как и Сербов. И Милинковичей и Савичей.
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Действительно заслуживающих: Де Брюйне, Мбаппе, Рональду почему-то не включили в этот рейтинг.
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Роналду настолько не котируется, что его даже провал считается ожидаемым😂 а ведь он и его фанатки свято верят что он с его собирательной статкой на что-то годен. А чел превратился в ограниченного мышлении, замыкателя вот уже лет 10 как.
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Ни одного бельгийца? Всего один итальянец?
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Чтобы разочаровать, нужно сначала очаровать. А много ли кого очаровал Райан Портеус?
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Сколько Ливакович тащил с Испанией! Какое разочарование?
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Брозович вроде нормально играл
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Какой-то хайп на пустом месте. Я не говорю, что все здесь выступили отлично, но Беллингем был лучшим в первом туре, а Гризманн создавал моменты - у некоторых их явно не было вообще. Ту же сборную Шотландии можно половину ставить, непонятно, зачем вообще приехали. По Дембеле еще можно согласиться, очень блекло играл.
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Ливакович? я, видимо, просто пропустил выступления топ вратарей
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Беллингема сравнивают с Зиданом. Только я вот вижу зеркальное отражение. Зидан первую половину сезона в Реале был не очень хорош, а потом был лучшим в мире. Беллингем наоборот, был прекрасен в первой половине сезона и просто отсутствует на поле с начала года. Беллингем очень разочаровывает
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