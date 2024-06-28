Беллингем, Гризманн, Робертсон, Влахович, Дембеле и Милинкович-Савич – в сборной разочаровавших на групповом этапе Евро-2024 от La Gazzetta dello Sport
Джуд Беллингем попал в сборную разочарований группового этапа Евро-2024.
La Gazzetta dello Sport включила английского хавбека в символическую команду футболистов, от которых на турнире ожидали большего.
В состав попали:
– вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);
– защитники: Джованни Ди Лоренцо (Италия), Антониу Силва (Португалия), Райан Портеус (Шотландия), Эндрю Робертсон (Шотландия);
– полузащитники: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Марцело Брозович (Хорватия), Усман Дембеле (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
– нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Душан Влахович (Сербия).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
PS: Да, у Фодена на днях родился ребёнок - и его мысли были явно вдали от сборной Англии - но это ведь задача тренера ставить правильных игроков на матч!
Ливакович реально сдал по сравнению с ЧМ, как и Брозович. Вообще, из более молодых хорватов никто не взял на себя лидерство, один Модрич отдувался за всех.
Вместо французов и португала можно было вписывать того же Фодена, Райса...
Невероятно неосмотрительный евро.