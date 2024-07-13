Агент Клаудиньо заявил, что игрок должен остаться в «Зените» на следующий сезон: «Новость про договоренность с «Фламенго» – ложь»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Клаудиньо Спорт-Экспресс Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Клаудиньо заявил, что игрок должен остаться в «Зените».

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро, а хавбек подпишет 5-летний контракт.

«Евро-футбол» также выпустил новость, в которой агент якобы подтвердил договоренность «Зенита» с «Фламенго» по Клаудиньо.

«Новость, что есть договоренность между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо, ложь. Тот, кто это написал – лжец!

Клаудиньо – игрок «Зенита»! Он должен остаться в клубе на следующий сезон», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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41 комментарий
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По агентским, по ходу, не договорились ))
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Прошлый мой коммент снесли, поэтому спрошу ещё раз.
Что такого сделал в жизни Клаудиньо, что ты называешь его по-человечески мерзким? Спорил с судьями после очередных безнаказанных фолов на нём?) Это то, чем занимается 95% игроков. Просто не всех лупят так часто и так жёстко, как лупят его.
А за примерами настоящей человеческой мерзости ходить далеко не надо. Квинси Промес, слышал про такого?)
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Ответ Antonio Gaudi
Прошлый мой коммент снесли, поэтому спрошу ещё раз. Что такого сделал в жизни Клаудиньо, что ты называешь его по-человечески мерзким? Спорил с судьями после очередных безнаказанных фолов на нём?) Это то, чем занимается 95% игроков. Просто не всех лупят так часто и так жёстко, как лупят его. А за примерами настоящей человеческой мерзости ходить далеко не надо. Квинси Промес, слышал про такого?)
Ты зря с ветряными мельницами борешься, это бессмысленное занятие, там никто не сможет обосновать
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Фух. Так-то лучше. А то я вся испереживалась.
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Очень хорошо
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Красно-Белая Бухгалтерия Зенита в истерике...Как же так?!)
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Ответ WelcomeBackPURE
Абсолютно бесполезная, бездонная погремуха Газпрома
есть трофеи каждый год, а вот погремухи от ржд, лукойла и иже с ними действительно бесполезны
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Ответ ЛеваяНогаХалка
Не меньше 30 лямов?) При всем уважении, 27 лет, никогда не играл в Европе
При всем уважении, я плевать хотел на такую систему оценок, где "никогда не играл в европе" и "27 лет" считаются факторами снижения стоимости.

Игрок на пике, 27 лет=самый расцвет, огромный топ, чуть ниже уровня Малкома, которого продали за 60, через пару лет перестанет считаться легионером.

30 лямов - это так-то минимум, я бы его и за 30 не продал.
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Ответ Иван Тасминский
Что и требовалось доказать. А теперь готовимся хорошенько посмеяться и отправляться смотреть предыдущие посты про про продажу Клаудиньо и смотреть миллионы комментов, где все прощаются с Клаудиньо и рассказывают, что продажа игрока, чья стоимость не меньше 30 лямов за 18 лямов в Бразилию это топовая сделка.
30 лямов сам придумал или надоумил кто?
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Ответ Иван Тасминский
Что и требовалось доказать. А теперь готовимся хорошенько посмеяться и отправляться смотреть предыдущие посты про про продажу Клаудиньо и смотреть миллионы комментов, где все прощаются с Клаудиньо и рассказывают, что продажа игрока, чья стоимость не меньше 30 лямов за 18 лямов в Бразилию это топовая сделка.
Не меньше 30 лямов?)
При всем уважении, 27 лет, никогда не играл в Европе
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Ответ Overkiller
По агентским, по ходу, не договорились ))
Лжец, лжец.
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Очень хорошая новость. Скольких голов бы мы лишились. Пусть пыхтят «злопыхатели»
🙌👍💪❤️❤️❤️
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Это здорово!
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Напоминает новости 15-18-летней давности, как каждое трансферное окно агенты Вагнера так же отправляли его в Бразилию. Пару раз это даже удалось сделать через аренду.
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Ответ Максим Сильченко
есть трофеи каждый год, а вот погремухи от ржд, лукойла и иже с ними действительно бесполезны
А, что он будет делать с этими трофеями? Продать, не продаст. Сожрать не сожрёшь.
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Ответ Duncan MacLeod
А, что он будет делать с этими трофеями? Продать, не продаст. Сожрать не сожрёшь.
и правда. в РПЛ ведь не платят деньги согласно занятым местам. спонсоры тоже не вкладывают в команды-победители. да и люди не ходят на чемпионов посмотреть.
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Это вообще ничего не значит. Агенты и любые официальные лица отрицают всё до последнего, это вообще не новость. К тому же не надо забывать и про фактор откровенных вбросов СМИ, трудностей перевода, деталей переговоров на данный момент и миллиона других факторов.
Так что уйдёт Клаудиньо или нет, будет понятно очень скоро. Убеждён на 90% что он уйдёт во Фламенго.
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Ответ Валерий Глубокий
Хорошо что не испорожнилась )))
))) я сначала так и прочитал ) подумал, смело как то , даже для этого сайта )
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Что и требовалось доказать.

А теперь готовимся хорошенько посмеяться и отправляться смотреть предыдущие посты про про продажу Клаудиньо и смотреть миллионы комментов, где все прощаются с Клаудиньо и рассказывают, что продажа игрока, чья стоимость не меньше 30 лямов за 18 лямов в Бразилию это топовая сделка.
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Ответ okkervil
30 лямов сам придумал или надоумил кто?
мозги включил, это сложно, если что
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Чем большими подробностями обрастает фэйк - тем он выглядит убедительней. По данному "трансферу" было несколько последовательных вбросов "с деталями".

Москвичи поверили и уже кулачки держали, чтобы из Зенита ушел один из лидеров перед началом сезона.
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Ответ ЛеваяНогаХалка
Не меньше 30 лямов?) При всем уважении, 27 лет, никогда не играл в Европе
Дьокереш, играя за Спортинг, получил стоимость 65 миллионов евро по трансфермаркту. На высоком уровне в топ лиге он не играл, логика просто шикарна
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