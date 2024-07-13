Агент Клаудиньо заявил, что игрок должен остаться в «Зените» на следующий сезон: «Новость про договоренность с «Фламенго» – ложь»

Агент Клаудиньо заявил, что игрок должен остаться в «Зените».

Ранее сообщалось, что « » согласился продать во « » за 18 млн евро, а хавбек подпишет 5-летний контракт.

«Евро-футбол» также выпустил новость, в которой агент якобы подтвердил договоренность «Зенита» с «Фламенго» по Клаудиньо.

«Новость, что есть договоренность между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо, ложь. Тот, кто это написал – лжец!

Клаудиньо – игрок «Зенита»! Он должен остаться в клубе на следующий сезон», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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