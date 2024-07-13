Агент Клаудиньо заявил, что игрок должен остаться в «Зените» на следующий сезон: «Новость про договоренность с «Фламенго» – ложь»
Агент Клаудиньо заявил, что игрок должен остаться в «Зените».
Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро, а хавбек подпишет 5-летний контракт.
«Евро-футбол» также выпустил новость, в которой агент якобы подтвердил договоренность «Зенита» с «Фламенго» по Клаудиньо.
«Новость, что есть договоренность между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо, ложь. Тот, кто это написал – лжец!
Клаудиньо – игрок «Зенита»! Он должен остаться в клубе на следующий сезон», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
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Что такого сделал в жизни Клаудиньо, что ты называешь его по-человечески мерзким? Спорил с судьями после очередных безнаказанных фолов на нём?) Это то, чем занимается 95% игроков. Просто не всех лупят так часто и так жёстко, как лупят его.
А за примерами настоящей человеческой мерзости ходить далеко не надо. Квинси Промес, слышал про такого?)
Игрок на пике, 27 лет=самый расцвет, огромный топ, чуть ниже уровня Малкома, которого продали за 60, через пару лет перестанет считаться легионером.
30 лямов - это так-то минимум, я бы его и за 30 не продал.
При всем уважении, 27 лет, никогда не играл в Европе
🙌👍💪❤️❤️❤️
Так что уйдёт Клаудиньо или нет, будет понятно очень скоро. Убеждён на 90% что он уйдёт во Фламенго.
А теперь готовимся хорошенько посмеяться и отправляться смотреть предыдущие посты про про продажу Клаудиньо и смотреть миллионы комментов, где все прощаются с Клаудиньо и рассказывают, что продажа игрока, чья стоимость не меньше 30 лямов за 18 лямов в Бразилию это топовая сделка.
Москвичи поверили и уже кулачки держали, чтобы из Зенита ушел один из лидеров перед началом сезона.