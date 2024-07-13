Андрей Аршавин: «Ямаль хорош, но он не Месси. Лео и Роналду выше классом, чем Ламин»

Андрей Аршавин сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Он хорош. Больше нечего сказать. Но он не . Месси и Роналду – игроки выше классом, чем .

Несмотря на то что он в 16 лет играет на большом уровне, на котором Лео с в его возрасте, наверное, еще не были», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита».

Напомним, сегодня Ямалю исполнилось 17 лет, завтра он может сыграть в финале . На турнире он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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