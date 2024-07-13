Андрей Аршавин: «Ямаль хорош, но он не Месси. Лео и Роналду выше классом, чем Ламин»

Теги Андрей Аршавин Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Чемпионат.com Ламин Ямаль Футбол

Андрей Аршавин сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Он хорош. Больше нечего сказать. Но он не Месси. Месси и Роналду – игроки выше классом, чем Ямаль.

Несмотря на то что он в 16 лет играет на большом уровне, на котором Лео с Криштиану в его возрасте, наверное, еще не были», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита».

Напомним, сегодня Ямалю исполнилось 17 лет, завтра он может сыграть в финале Евро-2024. На турнире он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Время покажет на каком он уровне.
Удачи завтра в финале.
+68
-4
+64
Как все хотят увидеть нового Месси. Ну не дождетесь в ближайшее время. Ни Холанды, не Билингемы, ни Ямали не заменят Месси и КР 7. Эта парочка наряду с Марадонной и Пеле, не просто выдающиеся игроки. Это целая субкультура можно сказать. Это культовые личности🤷‍♂️Звезды были и будут, но игроки, поделившие мир буквально пополам- появятся не скоро.
+52
-5
+47
Как сравнивать с теми, которые в его возрасте не играли, вот дорастет, тогда и посмотрим.
+38
-1
+37
Андрейка серъезно сравнивает уровень Роналду Месси и 16-летнего парня? Понятное дело он ещё их не достиг, но вся карьера впереди.
+28
-8
+20
Ответ anmsm33
Комментарий скрыт
Завтра
+13
0
+13
Ответ as009595@icloud.com
Андрей в последние время знатные перлы выдает, если сравнивать карьеру, то Ламин тока начинает, если сравнивать относительно возраста то он им обоим вместе взятым дает прикурить, а если сравнивать щас, то тем более
Да, конечно, что по этому поводу может сообщить игравший на аналогичных позициях номинант на "Золотой мяч", кроме перлов... вот юзер со спортца, безусловно, все лучше видит и знает.
+10
-1
+9
Нельзя быть выше классом чем одиннадцатиклассник.
+7
0
+7
Ответ dreamstep
Андрейка серъезно сравнивает уровень Роналду Месси и 16-летнего парня? Понятное дело он ещё их не достиг, но вся карьера впереди.
Андрей в последние время знатные перлы выдает, если сравнивать карьеру, то Ламин тока начинает, если сравнивать относительно возраста то он им обоим вместе взятым дает прикурить, а если сравнивать щас, то тем более
+12
-6
+6
Роналду не был прям уже супертопом лет до 20 с чем-то. Это в последние сезоны в МЮ он резко спрогрессировал. В 16 лет он лучше что Рона, что Месси, но будет ли он лучше их пиковых версий - хз
+5
-1
+4
Ответ <CRISTIANO>
Откуда такая уверенность? Вы Бог и всё знаете?
Нет, просто опыт. 🤷🏿‍♂️ Игроки, которые стали буквально синонимом футбола во всём мире, которых знают в любой задрипанной деревеньке на краю света всего 4. Вероятность, что такой появится сразу - практически нулевая. Он должен будет показать нечто особенное. В современном футболе - это показать практически невозможно. Всё уже было. Сам футбол должен измениться, а на это нужно время.
+7
-3
+4
Талант у Ямаля выше Кришти и недотягивает до таланта Месси, Рональдиньо и Роналдо. Если будет упорно трудиться и его обойдут травмы, то станет крутейшим игроком
+6
-2
+4
Справедливости ради в его годы не Месси не Роналду не играли на таком уровне, как дальше сложится никто не знает.
+5
-1
+4
Тут пишут время покажет согласен именно так
+4
0
+4
Ответ юра георгиевский
Азар, Неймар, Холланд не доросли до уровня Месси и КР7. Следующие …………
И кстати Холланд, когда лет пять назад начал штамповать голы в Лиге Чемпионов, по графику превышаещему и Роналду и Месси, все говорили, что будет какой-то невероятный суперигрок. А на данный момент - игрок, несомненно, классный, но чтоб лучший из лучших... И с Мбаппе похожая история.
+3
0
+3
Я даже больше понимаю, когда кто-то кричит про юнцов: "Он второй Месси/Роналду", чем когда кричат наоборот ) У этого Ямаля еще молоко на губах не обсохло, а он уже в сборной неплохо пригодился. Так почему он не может вырасти в кого-нибудь, кто будет даже круче этих двоих? Да, это сложно, очень-очень сложно, но все же возможно.
+2
0
+2
Если быть объективным, то в 16 лет он круче и Лео и КриРо. Но это только в 16 лет!!! Лео и КриРо прошли большой путь и стали величайшими, а что будем с Ламином мы узнаем только лет через 20!!! Сколько их было новых Месси!!!
+1
0
+1
Парню исполнилось только 17лет.Рано сравнивать ещё.Поживём увидим.
+1
0
+1
Проблема в том, что вокруг Ямалья в Барсе не будут играть Роналдиньо, Пуйоль и Алвес, Хави, Иньеста, Суарес, Неймар и т.д.
Барса за последние 3 года на ноги так и не встала, и предпосылок, что встанет нет.
+1
0
+1
Сравнить 39 летнего и 16 летнего с сделать выводы? Чипсов переел?
+1
0
+1
Смысл сравнивать 16ти летнего Ямаля с Месси или Роналдо в их почти 40? На уровне 16-17ти лет Ямаль их лучше и выше (сб.Испании, Барса в плейоф ЛЧ).
А что будет дальше, сёгонай))))
+1
0
+1
Ответ anmsm33
Комментарий скрыт
Сегодня сыграет в Волгограде
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Как все хотят увидеть нового Месси. Ну не дождетесь в ближайшее время. Ни Холанды, не Билингемы, ни Ямали не заменят Месси и КР 7. Эта парочка наряду с Марадонной и Пеле, не просто выдающиеся игроки. Это целая субкультура можно сказать. Это культовые личности🤷‍♂️Звезды были и будут, но игроки, поделившие мир буквально пополам- появятся не скоро.
Откуда такая уверенность? Вы Бог и всё знаете?
+5
-4
+1
Ответ dreamstep
Андрейка серъезно сравнивает уровень Роналду Месси и 16-летнего парня? Понятное дело он ещё их не достиг, но вся карьера впереди.
андрейка очки налепил и думает умён он😂😂😂
0
0
0
Андрюша стал большим учёным, только вот возрастную психологию пропустил.
0
0
0
Ответ Птюч
Помимо времени важна и команда в которой играешь. Месси и Роналду играли с лучшими и становились сами лучше за счёт этого.
Ламин игрок Барсы и сборной Испании. Не могу представить старта лучше)
+1
-1
0
Ответ Красная стрела
Как все хотят увидеть нового Месси. Ну не дождетесь в ближайшее время. Ни Холанды, не Билингемы, ни Ямали не заменят Месси и КР 7. Эта парочка наряду с Марадонной и Пеле, не просто выдающиеся игроки. Это целая субкультура можно сказать. Это культовые личности🤷‍♂️Звезды были и будут, но игроки, поделившие мир буквально пополам- появятся не скоро.
этого не знает никто , это может быть завтра, а может через сто лет. но утверждать, что будет не скоро, не корректно
0
0
0
как Аршавин может сравнивать ямаля в 16 лет с Месси и Роналду? 😂😂😂умный он?😂😂😂 где были Месси и Роналду в 16? играли в основах мю и барсы?😂😂😂
0
0
0
Ответ Bob Spacy
Роналду в своем прайме делал только же обводок за сезон, сколько 16 летний парнишка за матч. При том что кр не является чистым форвардом.
Не знаю о каких годах его прайма идет речь, но дриблинг от Криша я не видел уже лет так 10
0
0
0
Некорректно сравнил сейчас, сначала сказал что он им уступает, а после что в его возрасте Лео и Криш были слабее 💁‍♂️
Так значит он их наверное всё таки превосходит, поскольку сравнивать сегодняшних Рона и Месси с 17 летним Ямалем, дико некорректно и непрофессионально
0
0
0
Задрали уже с о сравнениями Ямаля с Месси,с кем либо ещё..пусть парень растет,развивается,повышает свой уровень..время покажет,но он все таки будет Ямалем а не вторым Месси,у него будет своя дорога..уже сколько было сравнений с Месси,харэ ну харэ)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий