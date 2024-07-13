Ямаль о том, звал ли его в «Реал» Карвахаль: «Нет-нет. Я навсегда в «Барселоне»
Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, советовали ли ему перейти в «Реал».
– Карвахаль постоянно советует Родри подписать контракт с «Реалом». Говорил ли он вам такое тоже?
– Нет-нет. Я навсегда в «Барселоне», – сказал вингер Ламин Ямаль.
Прошедшей сезон стал первым полноценным для Ямаля в каталонском клубе – он провел 37 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Сегодня самому молодому игроку, автору гола и ассистенту Евро-2024 исполнилось 17 лет. Завтра он за сборную Испании сыграет против Англии в финале турнира.
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Удачи ему в Барсе
Мбаппе будет играть как нап .
И хочу поправить вас …
Не скупает а подписывает бесплатно
Этого достаточно, чтобы не мониторить юные таланты.
Барса Канселу и Феликса продлевает арендами, небось, потому что захотела, а не из-за того, что денег на нормальную покупку нет.
Молитесь на Ямаля и его здоровье, он ваше будущее. И финансовое в том числе. А, не хихикайте над другими. В Реале достаточно игроковндля игры правого вингера не слабее.
Только мешком денег из королевской казны заманить, как собственно всю свою историю
Как и какой-нибудь Дани Себальос.
Эдегора можно вспомнить, но я хз сколько он именно в Реале воспитывался, как и Хакими.
Что за глупый вопрос? Нужно было ответить Марке встречным вопросом, а кто из воспитанников Ла Масии, затем попавших в основной состав Барсы и сб. Испании хоть когда-нибудь переходил в Реал? Ни одного перехода, так почему Ямаль должен им стать? Если у Ямаля не заладиться в родном клубе, всегда есть другие. Не только Реал.
Переходы Креспо, Вьери, Фердинанда и других Вам о чём-нибудь говорят? Достаточно сопоставимые с Зиданом и Фигу.
И это были покупки лучших в мире, сопоставимые между собой, а не перегрев в виде 222 за Неймара, 145+ за Коутиньо или 100+ за ноунеймов, которых не знает никто и не запомнит от других нефтяных/американских владельцев.