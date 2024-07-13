Ямаль о том, звал ли его в «Реал» Карвахаль: «Нет-нет. Я навсегда в «Барселоне»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Даниэль Карвахаль Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, советовали ли ему перейти в «Реал».

Карвахаль постоянно советует Родри подписать контракт с «Реалом». Говорил ли он вам такое тоже?

– Нет-нет. Я навсегда в «Барселоне», – сказал вингер Ламин Ямаль.

Прошедшей сезон стал первым полноценным для Ямаля в каталонском клубе – он провел 37 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Сегодня самому молодому игроку, автору гола и ассистенту Евро-2024 исполнилось 17 лет. Завтра он за сборную Испании сыграет против Англии в финале турнира.

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49 комментариев
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Реалу Ламин абсолютно не нужен.
Удачи ему в Барсе
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-9
+50
Громкое заявление, видно что 16 лет))
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Как всегда всякую дичь несешь
+25
-5
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Громкое заявление, видно что 16 лет))
Уже 17)
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-1
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Удачи парню и без травм. Сильная Барса Реалу только на пользу.
+13
-5
+8
Ответ Burel
Комментарий скрыт
С каких пор у Реала деньги государственные ? Реал принадлежит сосьес(болельщикам), они же все акционеры с конскими взносами. Плюс доход за результаты, продажи, рекламы, бизнес политику с толковым менеджером и лучшим футбольным бизнесменом. У Реала всегда была политика покупать лучших и чтобы лучшие играли в лучшем клубе. А все что блестит, скупают шейхи и предлагают безумные контракты и трансферы. Они же и уничтожают трансферную политику своим раскидыванием бабла. Плюс очень много игроков приходит в Реал бесплатно, свободными
+7
0
+7
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Бу бу бу
Мбаппе будет играть как нап .
И хочу поправить вас …
Не скупает а подписывает бесплатно
+8
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+4
Фати был поскромнее не кажется?
+6
-3
+3
Ответ Burel
где там не слабее ? может ты с левым флагом перепутал
До перехода на игру с перегрузом левого фланга Анчелотти балансил схему и Родриго играл справа. Вальверде играл справа высоко. Есть Браим и Гюлер.
Этого достаточно, чтобы не мониторить юные таланты.
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Громкое заявление, видно что 16 лет))
17)
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Ответ Burel
бесплатно при подписном бонусе 150 млн 🤣
Суперзвезды на свободном трансфере так и подписываются. Можно и похихикать.
Барса Канселу и Феликса продлевает арендами, небось, потому что захотела, а не из-за того, что денег на нормальную покупку нет.
Молитесь на Ямаля и его здоровье, он ваше будущее. И финансовое в том числе. А, не хихикайте над другими. В Реале достаточно игроковндля игры правого вингера не слабее.
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Речь точно про Реал?
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+2
Мадридский мешок ни черта никого воспитать не может.
Только мешком денег из королевской казны заманить, как собственно всю свою историю
+7
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+1
Ответ zuma
Зачем так? Начо, тот же Карвахаль, Васкес. Это только те кто на виду, наверное и другие есть.
Васкес и Начо, ну, это совсем средние игроки, реально же.
Как и какой-нибудь Дани Себальос.
Эдегора можно вспомнить, но я хз сколько он именно в Реале воспитывался, как и Хакими.
+1
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+1
Ответ Burel
Мадридский мешок ни черта никого воспитать не может. Только мешком денег из королевской казны заманить, как собственно всю свою историю
Зачем так? Начо, тот же Карвахаль, Васкес. Это только те кто на виду, наверное и другие есть.
+3
-2
+1
Ответ Танец Винисиуса
Бу бу бу Мбаппе будет играть как нап . И хочу поправить вас … Не скупает а подписывает бесплатно
бесплатно при подписном бонусе 150 млн 🤣
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Было бы неплохо, если бы кто-нибудь в окружение этого одарённого 16-летнего паренька сказал ему, что в 16 глупо делать такие заявления как "навсегда" в таком-то клубе.
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Никогда не говори навсегда
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Посмотрим парень будущее покажет
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Зачем Реалу очередной Фати?))
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Да уж, уже набежали меренговые.....
Что за глупый вопрос? Нужно было ответить Марке встречным вопросом, а кто из воспитанников Ла Масии, затем попавших в основной состав Барсы и сб. Испании хоть когда-нибудь переходил в Реал? Ни одного перехода, так почему Ямаль должен им стать? Если у Ямаля не заладиться в родном клубе, всегда есть другие. Не только Реал.
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Где-то я уже это слышал 🤔😅
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Ответ belikovda.90
Рынок уничтожил Перес, заваливая баблом Зиданов и Фигу. Шейхи только повторили и у шейхов больше денег
Реал тратил на уровне других клубов в нулевые.
Переходы Креспо, Вьери, Фердинанда и других Вам о чём-нибудь говорят? Достаточно сопоставимые с Зиданом и Фигу.
И это были покупки лучших в мире, сопоставимые между собой, а не перегрев в виде 222 за Неймара, 145+ за Коутиньо или 100+ за ноунеймов, которых не знает никто и не запомнит от других нефтяных/американских владельцев.
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Ответ G.H.O.S.T.
Реал тратил на уровне других клубов в нулевые. Переходы Креспо, Вьери, Фердинанда и других Вам о чём-нибудь говорят? Достаточно сопоставимые с Зиданом и Фигу. И это были покупки лучших в мире, сопоставимые между собой, а не перегрев в виде 222 за Неймара, 145+ за Коутиньо или 100+ за ноунеймов, которых не знает никто и не запомнит от других нефтяных/американских владельцев.
Там значительно больше денег За всю карьеру Перес потратил под 2 лярда
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Никогда не говори навсегда (с)
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В Реале молодым тяжело.
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Ответ We_ll
Уже 17)
Теперь будет говорить "Очень в этом сомневаюсь".
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Ответ We_ll
Уже 17)
Телефон залагал просто
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Ответ Mr@k
Никогда не говори навсегда
Ты че тут забыл? Тут сала нет🐷✌️😁
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Ответ Tollie
«навсегда»🤣🤣🤣 через 3-4 года этот брусок будет доигрывать, сидя на лавке в условной Картахене или Аль Кебаб
Доигрывать в 20 лет? Проспись.
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