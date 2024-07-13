Ямаль о том, звал ли его в «Реал» Карвахаль: «Нет-нет. Я навсегда в «Барселоне»

Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, советовали ли ему перейти в «Реал».

– постоянно советует Родри подписать контракт с « ». Говорил ли он вам такое тоже?

– Нет-нет. Я навсегда в «Барселоне», – сказал вингер .

Прошедшей сезон стал первым полноценным для Ямаля в каталонском клубе – он провел 37 матчей в , забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Сегодня самому молодому игроку, автору гола и ассистенту Евро-2024 исполнилось 17 лет. Завтра он за сборную Испании сыграет против Англии в финале турнира.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола