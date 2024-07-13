Гендиректор «Локо»: «В сложное для России время мы не имеем права просить деньги на покупку дорогих игроков или брать кредиты. Должны сами зарабатывать»

Гендиректор «Локо» высказался о политике клуба в «сложное для страны время».

«Сейчас расходы на команду не превышают 70 процентов от базового финансирования. В этих процентах значительно увеличена доля выделяемых средств на медицину и спортивную инфраструктуру. Высвобожденные средства идут на финансирование академии: три отделения – мужские Черкизово, Перово и женское.

Мы регулярно стали инвестировать в поддержку и развитие инфраструктуры « » и других наших спортивных объектов. В 2022 году была завершена реконструкция Баковки – у основной команды есть современная тренировочная база. Для болельщиков на Южной трибуне стадиона открыты клубный магазин, музей и кафе. Для академии – новый манеж.

Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты. Мы должны зарабатывать сами за счет продажи игроков и собственных коммерческих доходов», – сказал .

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