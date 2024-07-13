Гендиректор «Локо»: «В сложное для России время мы не имеем права просить деньги на покупку дорогих игроков или брать кредиты. Должны сами зарабатывать»

Теги Локомотив РЖД Арена премьер-лига Россия бизнес Владимир Леонченко Политика Спорт-Экспресс деньги Футбол

Гендиректор «Локо» высказался о политике клуба в «сложное для страны время».

«Сейчас расходы на команду не превышают 70 процентов от базового финансирования. В этих процентах значительно увеличена доля выделяемых средств на медицину и спортивную инфраструктуру. Высвобожденные средства идут на финансирование академии: три отделения – мужские Черкизово, Перово и женское.

Мы регулярно стали инвестировать в поддержку и развитие инфраструктуры «РЖД Арены» и других наших спортивных объектов. В 2022 году была завершена реконструкция Баковки – у основной команды есть современная тренировочная база. Для болельщиков на Южной трибуне стадиона открыты клубный магазин, музей и кафе. Для академии – новый манеж.

Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты. Мы должны зарабатывать сами за счет продажи игроков и собственных коммерческих доходов», – сказал Владимир Леонченко.

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16 комментариев
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Золотой ты человек Владимир Валерьевич всё о России думаешь, не бережешь себя.
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Дело вообще не в сложных временах. Футбольные клубы должны сами зарабатывать - это основа, а не сосать деньги госкорпораций и понтоваться очередным крутым трансфером за миллионы, чтобы не обосраться в год 100-летия.
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Прощай Локомотив, это была славная погоня.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Дело вообще не в сложных временах. Футбольные клубы должны сами зарабатывать - это основа, а не сосать деньги госкорпораций и понтоваться очередным крутым трансфером за миллионы, чтобы не обосраться в год 100-летия.
Можно национализировать Лукойл, передать в управление Газпрому. Будем кутить еще 20 лет спокойно, эксплуатируя эти активы. ЮКОС помните? Вот.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Дело вообще не в сложных временах. Футбольные клубы должны сами зарабатывать - это основа, а не сосать деньги госкорпораций и понтоваться очередным крутым трансфером за миллионы, чтобы не обосраться в год 100-летия.
И много "Локомотив" зарабатывает?
Вот этот розыгрыш карты бедняка от Москвы это просто умора. Хватило ума надёргать полкоманды андреевских клиентов из Самары , но не хватило ума прописать им нормальные отступные – конечно, страна в опасности, платить нечем. Хамуличей с Конти зато есть на что тащить, и тимофеевых с воробьёвыми.
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Ответ Overkiller
Простите, вы сейчас про Спартак с его владельцем Лукойлом, высасывающим нефть из всей РФ и его хозяина Алекперова, который самый богатый человек в РФ?
Причем тут Спартак? Кому в этом году будет 100 лет? Правильно, Торпедо.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Дело вообще не в сложных временах. Футбольные клубы должны сами зарабатывать - это основа, а не сосать деньги госкорпораций и понтоваться очередным крутым трансфером за миллионы, чтобы не обосраться в год 100-летия.
и при этом, при всех понтах, они все-равно обосрались в год 100-летия
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Заговорил...
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Отличная чиновничья простыня для высшего руководства РЖД и простого обывателя. Уже у Геркуса в комментариях под этим интервью сгорело от этих сказок про геройские потуги по погашению кредита, пиковая сумма которой образовалась в аккурат с приходом этого господина с Плутником, и как при нём всё разгребли, попросив, внимание, дополнительные деньги у руководства РЖД вне бюджета. Новая тактика нынешнего руководства: списать все свои действия на сложные времена, в то время, как в Зените, почему-то, их не ощущают, при этом спонсор имеет рекордный убыток. Лакшери лайф у нас, сказочки.
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Где то тихо смеется Миллер
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