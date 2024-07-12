В еврокубках и Германии только капитанам разрешат говорить с судьями – как на Евро (Bild)

Теги бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА судьи Д2 Германия Д3 Германия Джанлуиджи Доннарумма Лига конференций УЕФА правила Футбол

В еврокубках и Германии только капитанам разрешат разговаривать с судьями.

Об этом сообщает Bild после заседания Немецкого футбольного союза (DFB) в четверг.

Новое правило УЕФА опробовал во время домашнего чемпионата Европы, чтобы предотвратить скопление игроков вокруг арбитров. Оно будет действовать с начала следующего сезона в еврокубковых турнирах и в Германии – Бундеслиге, 2-м, 3-м и 4-м по силе дивизионах. Позже это правило распространится на любительские лиги.

Пока не уточняется, как будет проходить процедура, если капитанскую повязку носит вратарь. Во время чемпионата Европы должен быть назначен полевой игрок в качестве альтернативного контактного лица для судьи, чтобы вратарю не приходилось каждый раз бежать через все поле в спорных ситуациях, что могло бы вызвать задержки в игре.

На Евро вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил желтую карточку за то, что не соблюдал новое правило и выбежал из ворот. Боссы судей в Бундеслиге видят опасность дисквалификаций для вратарей за повторные нарушения.

Ранее такое же правило приняли в Испании.

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24 комментария
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Овчинников респектует
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Барселона-Галатасарай
Судья: 🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
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Ответ Заборостроитель
Барселона-Галатасарай Судья: 🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
Реал -- Валенсия.
Любой матч на Месталье.
Только Винисиус 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
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Для этого Спартак и создал совет капитанов. Аж 4 штуки будет на поле.
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А какая разница, если всё равно раздают жёлтые, только теперь капитанам. Ван Дейк получил карточку после такого разговора в последнем матче
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Прикольно что формально такое правило было всегда, но никто его не соблюдал. Как бе повязки и нужны чтоб судья видел кто кэп. Может через несколько лет будут и правило шести секунд соблюдать и за симуляции давать красные
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Уже любопытно дойдет ли в таком случае до красной карточки
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Ответ Катя СПб
Для этого Спартак и создал совет капитанов. Аж 4 штуки будет на поле.
4 капитана, почти как у каверина
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Капитаны, капитаны! Мы противника. берем улыбкой в плен.
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Ну все, решили главную проблему.
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Бред какой то.
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Доннарумма: "Я капитан команды, мля!"
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Какая то тупость безграничная. Это правило было всегда, в чём проблема его соблюдать?
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Не заметил чтобы на Евро ток капитаны разговаривали. Все подряд разговаривают.
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Почему испанцам и англичанам не дают карточки, они почти при любом нарушение как тараканы на судью бегут
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в первое время испанские команды будут получать желтые в еврокубках чаще остальных)
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Ответ Святослав Федорович
А какая разница, если всё равно раздают жёлтые, только теперь капитанам. Ван Дейк получил карточку после такого разговора в последнем матче
разговаривать нормально тоже надо
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Ответ Святослав Федорович
А какая разница, если всё равно раздают жёлтые, только теперь капитанам. Ван Дейк получил карточку после такого разговора в последнем матче
Базар надо фильтровать Ван Дьюку
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Отличное правило. Больше никаких хороводов из игроков вокруг судей - только два капитана и рефери. Подошёл, не будучи капитаном, что-то говорить судье - жёлтая
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Ответ Арчибалрог
Отличное правило. Больше никаких хороводов из игроков вокруг судей - только два капитана и рефери. Подошёл, не будучи капитаном, что-то говорить судье - жёлтая
Это только в фантазиях. А на практике опять хрен забьют.
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Учитывая то, что винисиус не может держать свой рот на замке и в каждом матче орет на судью, он походу станет новым капитаном реала)
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