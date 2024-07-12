В еврокубках и Германии только капитанам разрешат говорить с судьями – как на Евро (Bild)

В еврокубках и Германии только капитанам разрешат разговаривать с судьями.

Об этом сообщает Bild после заседания Немецкого футбольного союза (DFB) в четверг.

Новое правило опробовал во время домашнего чемпионата , чтобы предотвратить скопление игроков вокруг арбитров. Оно будет действовать с начала следующего сезона в еврокубковых турнирах и в Германии – Бундеслиге, 2-м, 3-м и 4-м по силе дивизионах. Позже это правило распространится на любительские лиги.

Пока не уточняется, как будет проходить процедура, если капитанскую повязку носит вратарь. Во время чемпионата Европы должен быть назначен полевой игрок в качестве альтернативного контактного лица для судьи, чтобы вратарю не приходилось каждый раз бежать через все поле в спорных ситуациях, что могло бы вызвать задержки в игре.

На Евро вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил желтую карточку за то, что не соблюдал новое правило и выбежал из ворот. Боссы судей в Бундеслиге видят опасность дисквалификаций для вратарей за повторные нарушения.

Ранее такое же правило приняли в Испании.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола