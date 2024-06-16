В Испании только капитанам разрешат общаться с судьями – как на Евро: «Будет нулевая терпимость к окружению арбитров игроками и жалобам»

В Испании изменят правила общения игроков с арбитрами.

В испанских турнирах только капитанам команд разрешат обращаться к судьям, сообщил бывший арбитр для Cadena SER.

«Поначалу будет сложно. Но игроки должны понимать, что будет нулевая терпимость к окружению судей, жалобам и протестам», – отметил Итурральде Гонсалес.

Такое же правило применяется на Евро-2024.