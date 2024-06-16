В Испании только капитанам разрешат общаться с судьями – как на Евро: «Будет нулевая терпимость к окружению арбитров игроками и жалобам»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига судьи Д2 Испания Эдуардо Итурральде Гонсалес Жирона правила Футбол

В Испании изменят правила общения игроков с арбитрами.

В испанских турнирах только капитанам команд разрешат обращаться к судьям, сообщил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес для Cadena SER.

«Поначалу будет сложно. Но игроки должны понимать, что будет нулевая терпимость к окружению судей, жалобам и протестам», – отметил Итурральде Гонсалес.

Такое же правило применяется на Евро-2024.

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33 комментария
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Давно пора было, всегда раздражало это
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Отличная идея, надеюсь - так везде сделают
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Это же траур для "Барсы", нет?)
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Если б это правило действовало всегда - Бадалона всегда заканчивала матч вшестером
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+11
Конец каталонскому кордебалету и выращиванию карточки всей командой ??
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+10
Ответ Arthur Flegenheimer
Это же траур для "Барсы", нет?)
Почему только для барсы, любая испанская команда водит хороводы вокруг арбитра при первой возможности.
+10
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Винисиуса придется назначить капитаном, чтобы он не удалялся в каждой игре
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На Реал и Барселону правило не будет распространяться
+14
-7
+7
Удар по Барсе, как теперь без хороводов?😏
+14
-7
+7
Ответ NartApsua
Интересно, как тогда со своими обязанностями будет справляться вратарь-капитан. Тяжеловато будет каждый раз через всё поле бежать, чтобы пообщаться с арбитром)
«Очевидно, что если капитан – вратарь, то должен быть назначен игрок, который сможет выполнить эту роль, если инцидент произойдет на противоположном конце поля», – сказал управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти.
+5
-1
+4
Ответ NartApsua
Интересно, как тогда со своими обязанностями будет справляться вратарь-капитан. Тяжеловато будет каждый раз через всё поле бежать, чтобы пообщаться с арбитром)
Бутсой по штанге будет морзянку отбивать.
+3
0
+3
Неужели Свинисиуса будут удалять каждый раз когда он тычет в лицо пальцами арбитру или саркастически улыбается и аплодирует? Да не, бред какой-то
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+2
Тяжелый удар по испании и португалии
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
Наконец то уголь номер 7 из Мадрида заткнётся, хотя, если ему показывать карточки он может сказать, что это расизм.
Сказал фанат главного опекуна судей Чапи )
+2
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+1
Как же теперь Барселона будет водить свои знаменитые хороводы?
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+1
Ответ slavik12345
Винисиуса придется назначить капитаном, чтобы он не удалялся в каждой игре
Ха-ха-ха 100%
+2
-1
+1
Наконец то уголь номер 7 из Мадрида заткнётся, хотя, если ему показывать карточки он может сказать, что это расизм.
+11
-10
+1
Наконец-то будет хоть какой-то смысл в повязке капитана
+1
0
+1
Ответ QWertY
«Очевидно, что если капитан – вратарь, то должен быть назначен игрок, который сможет выполнить эту роль, если инцидент произойдет на противоположном конце поля», – сказал управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти.
Это логично. Давно пора испанцам отказываться от глупой традиции, где капитаном команды автоматически становится игрок, дольше всех играющий за команду. И часто это бывает именно вратарь.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Как же теперь Барселона будет водить свои знаменитые хороводы?
Будет следовать примеру фк кабинет
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интересно увидеть эту меру равной, по отношению ко всем командам. Вар так и не научился объективно работать. Когда очень надо, тупо молчит.
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Сложно представить, что судья станет выписывать горчичники налево и направо, всем, кто приближается у нему. Будут судить примерно так же, может иногда особо буйных в стойло ставить
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Везде надо, тошно смотреть на это было. Особенно когда игрок сам прекрасно знает, что нарушил, но что-то там пытается доказать.
З.Ы. Ещё бы за симуляции начали серьёзно наказывать, пусть даже после матча.
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Отдайте Вини повязку 😂
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А для Реала с Барсой будут исключения?)
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причём только капитанам женской сборной...
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Интересно, как тогда со своими обязанностями будет справляться вратарь-капитан. Тяжеловато будет каждый раз через всё поле бежать, чтобы пообщаться с арбитром)
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Наказания для клоунов судей тоже ужесточат, ведь так?
+1
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