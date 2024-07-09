РФС изменит наказание за оскорбления судей и соперников – при фиксации нарушения в медиа дисквалифицируют лишь в случае рецидива, штрафы составят от 500 тысяч до 1,5 млн рублей

РФС внесет изменения в дисциплинарный регламент.

По информации «РБ Спорт», изменения будут касаться наказаний игроков и официальных лиц матчей за использование ненормативной лексики, оскорбительных выражений и оскорбительных жестов в отношении соперников. Ожидается, что дисквалификации, предусмотренные за данные правонарушения, будут заменены на штрафы в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Изменения в статье 94 («Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча») будут касаться применения дисциплинарного взыскания – дисквалификация игрока будет возможна лишь в случае его удаления с поля и внесения нарушения в протокол матча. При повторном нарушении штраф возрастет с 50 тыс. до 250 тыс. рублей для игроков РПЛ.

Если игрок не был удален с поля – например, факт нарушения был установлен по материалам СМИ, – предлагается первично не дисквалифицировать его и применять санкцию в виде штрафа. При повторном аналогичном нарушении игрок может быть дисквалифицирован на срок до 2 матчей и должен будет выплатить штраф в двойном размере (до 500 тыс. рублей).

Согласно изменениям в статье 95 («Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча») безусловное наказание будет применяться лишь в том случае, если игрок был удален с поля и отмечен в протоколе матча – при этом дисквалификация за такое нарушение составит от 3 до 5 матчей. Если игрок не был удален и нарушение не было внесено в протокол, то он получит штраф до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении ему будет назначена дисквалификация на срок до 2 матчей и штраф до 3 раз крупнее первоначального – до 1,5 млн рублей.

Кроме того, в статье появится пункт об агрессивном поведении в отношении официальных лиц матча за исключением физического воздействия – по нему будет предусмотрена дисквалификация игрока или официального лица клуба на срок до 4 матчей.

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