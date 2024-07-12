Генсек РФС о Кордобе и «Зените»: «Галицкий мне рассказывал. Если «Краснодар» обратится, комиссия по работе с посредниками проведет расследование» 

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы РФС Максим Митрофанов Краснодар Сергей Галицкий Джон Кордоба Футбол

Максим Митрофанов высказался о попытке «Зенита» приобрести Джона Кордобу.

— Слышали историю с «Краснодаром» и «Зенитом» по поводу Кордобы? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.

— Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.

— Что конкретно обсуждали с Галицким?

— Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.

— Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.

— Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации, – сказал генеральный секретарь РФС.

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65 комментариев
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Ответ CoMoBo3
Комментарий скрыт
Не надоело защищать свой зенит по поводу и без?
+53
-28
+25
Ответ Ramon Mercader
Расследовать что? Звонки клуба официальному агенту футболиста, между которыми заключен договор? Это не проходимец и не посредник, а серьезный испанский агент. Попробуйте вызвать его для дачи показаний, узнаете много нового о себе.
"Главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя"
+23
-3
+20
Расследовать что? Звонки клуба официальному агенту футболиста, между которыми заключен договор? Это не проходимец и не посредник, а серьезный испанский агент. Попробуйте вызвать его для дачи показаний, узнаете много нового о себе.
+27
-14
+13
Ответ Spartakus1984
Не надоело защищать свой зенит по поводу и без?
И это пишет тот, кто защищал дважды осуждённого и желал победы "Ахмату"? Моралист тот еще из тебя.
+19
-9
+10
Ответ Spartakus1984
Во всех новосятях, про многие клубы мелкьаю,и Спаратк ен всегда защищаю но и ругаю.
Ага, помню я, как ты ругал Спартак в новостях про возможный возврат Промеса)
+10
-1
+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Вроде как болеть за клуб, чей игрок спровоцировал главного тренера на удаление, вроде как не комильфо. Хотя неудивительно от тебя это видеть, который со своим дружком в кавычках на регулярной основе страдаете в новостях про чемпиона.
+12
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+9
Ответ </c/>
Комментарий удален модератором
Я тоже за, сначала забирали всех кого хотели, теперь заговоры уже лет 20 кругом, зачем они нужны такие в РПЛ!
+10
-2
+8
Ответ Spartakus1984
Не надоело защищать свой зенит по поводу и без?
Ну тебе же не надоело в каждой новости про Зенит мелькать)
+17
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+7
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Т.е. клуб из-за которого вы лишились главного тренера на пару матчей, менее противен? Ну, ты какой ужасный классический образец людских дейний, а проще говоря болельщик "Спартака".
Погоди, на принципы раздуваться. Ты защищал уголовника, дважды осуждённого, который наплевал на старания клуба, устроил ДТП в стране, у которой есть соглашение о выдачи преступников с его родиной. Он уехал из страны, при этом ничего не сказал клубу, в потом как в ни в чем небывало вернулся обратно.
Ты защищал беспринципного футболиста. Ты понимаешь, насколько твои слова сейчас не связаны с твоими действиями?
+8
-2
+6
Ответ Spartakus1984
Не надоело защищать свой зенит по поводу и без?
ты промеса лучше защищай, а уж мы сами разберемся кого и где защищать )
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Ответ </c/>
Комментарий удален модератором
Нужно провести расследование как в свое время за допинг всей командой ее не вышвырнули в 3-4 дивизион.
+12
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Ответ Циник Петербургский
Возможно, когда-нибудь Вы научитесь понимать прочитанное и даже сумеете осмыслить такое понятие, как "акционерное общество". Более того, возможно даже, сумеете осознать, какие глупости Вы пишете сейчас про "государственные деньги". Это будет прекрасный день. Надеюсь, он когда-нибудь произойдет. Но до тех пор я не заинтересован в чтении Ваших глупостей. ЧС. Ничего личного. Удачи Вам на пути самообразования!
Да это бесполезно. Очень многие из этой секты "бездонного государственного бюджета Зенита" понимают, что несут полнейшую ахинею. Но не признаются даже себе. Так легче оправдывать неудачи своей команды, легче жалеть себя, отмазка всегда готова. Да и стадное чувство никуда не делось.
+8
-6
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Ну вот как с тобой дискутировать, когда ты опускаешься до банальных оскорблений, параллельно этим же оправдывая то, что защищаешь человека, чья вина в наркотрафике была доказана судом его же страны?
+4
-2
+2
Какие-то шаги... Поэтому мы предпримем кое-что... Комитет по делам неопределённых местоимений
+2
0
+2
А как это назвать как не ослабление конкурентов.Локо,Краснодар, КС,у Динамо пытались тюкавина хапнуть.идут по головам ради победы любой ценой в свой юбилей.покупайте пожалуйста на заработанные деньги ни кто не против, а не с кармана государства Газпром это же достояние России
+13
-11
+2
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален модератором
Зенит.
Посмотри, потрясись.
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Ответ Вадим flanec
Комментарий удален модератором
Откройте новость про тонировку Гелика Соболева и прочитайте мой комментарий. Его найти достаточно просто, он 4й в топе. А потом возвращайтесь и обсудим. Лады?
+1
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Ответ Александр Охотко
Какая прелесть ,принимать формальные понятия за абсолютную истину.АО АО рознь,Газпром -это очень специфичная сфера деятельности,напрямую связанная с государством и его интересами,поэтому козырять какой-то формальной формой компании и есть показатель вверха тупости ,только с Вашей стороны
Напустили туману, а в чем разница так и не объяснили. В прочем, как обычно.
+2
-1
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Ответ </c/>
Комментарий удален модератором
Без Спартака скучно будет. Пусть остается
+1
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+1
Наказывать надо , а не давать оценку ! Оценщики ) Как в ломбарде !!!
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Ответ The Stig
После понятия "АО" читаем, что контрольный пакет акций принадлежит государству. Если компания вкладывает деньги, то вкладывает в том числе и государственные. Или я не прав и меня тоже в ЧС?)
Не правы. Почитайте немного профильного материала. Очень удивитесь.
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Ответ Spartakus1984
Не надоело защищать свой зенит по поводу и без?
Не надоело бегать по всем новостям с тегом Зенит и без тега Спартак безо всяких на то поводов?
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Вадим flanec
Уточню. Имеется не конкретно ваш комментарий по вчерашней новости, а о всех фанатиках Зенита.
Но я ведь фанатик Зенита.
Получается не всех?
А может вообще речь идёт о парочке, которая не является репрезентативной выборкой?
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Ответ Циник Петербургский
Возможно, когда-нибудь Вы научитесь понимать прочитанное и даже сумеете осмыслить такое понятие, как "акционерное общество". Более того, возможно даже, сумеете осознать, какие глупости Вы пишете сейчас про "государственные деньги". Это будет прекрасный день. Надеюсь, он когда-нибудь произойдет. Но до тех пор я не заинтересован в чтении Ваших глупостей. ЧС. Ничего личного. Удачи Вам на пути самообразования!
Какая прелесть ,принимать формальные понятия за абсолютную истину.АО АО рознь,Газпром -это очень специфичная сфера деятельности,напрямую связанная с государством и его интересами,поэтому козырять какой-то формальной формой компании и есть показатель вверха тупости ,только с Вашей стороны
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Ответ The Stig
После понятия "АО" читаем, что контрольный пакет акций принадлежит государству. Если компания вкладывает деньги, то вкладывает в том числе и государственные. Или я не прав и меня тоже в ЧС?)
Запомните наконец, государственные деньги это только деньги бюджетной системы РФ, находящиеся на счетах федерального казначейства.
Деньги на счетах юридических лиц никогда, ни при каких обстоятельствах не являются государственными
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Ответ Циник Петербургский
Возможно, когда-нибудь Вы научитесь понимать прочитанное и даже сумеете осмыслить такое понятие, как "акционерное общество". Более того, возможно даже, сумеете осознать, какие глупости Вы пишете сейчас про "государственные деньги". Это будет прекрасный день. Надеюсь, он когда-нибудь произойдет. Но до тех пор я не заинтересован в чтении Ваших глупостей. ЧС. Ничего личного. Удачи Вам на пути самообразования!
У тебя там ЧС ещё не лопнул?))
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Ответ schwein
Откройте новость про тонировку Гелика Соболева и прочитайте мой комментарий. Его найти достаточно просто, он 4й в топе. А потом возвращайтесь и обсудим. Лады?
Уточню. Имеется не конкретно ваш комментарий по вчерашней новости, а о всех фанатиках Зенита.
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Ответ schwein
Откройте новость про тонировку Гелика Соболева и прочитайте мой комментарий. Его найти достаточно просто, он 4й в топе. А потом возвращайтесь и обсудим. Лады?
Ваш комментарий я вчера оценил положительно. Что вы хотите от меня услышать ещё?
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Ответ The Stig
После понятия "АО" читаем, что контрольный пакет акций принадлежит государству. Если компания вкладывает деньги, то вкладывает в том числе и государственные. Или я не прав и меня тоже в ЧС?)
Государство владеет 72% акций Лукойла. Госбаблом не подавились еще?
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