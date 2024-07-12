Генсек РФС о Кордобе и «Зените»: «Галицкий мне рассказывал. Если «Краснодар» обратится, комиссия по работе с посредниками проведет расследование»
Максим Митрофанов высказался о попытке «Зенита» приобрести Джона Кордобу.
— Слышали историю с «Краснодаром» и «Зенитом» по поводу Кордобы? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.
— Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.
— Что конкретно обсуждали с Галицким?
— Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.
— Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.
— Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации, – сказал генеральный секретарь РФС.
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Погоди, на принципы раздуваться. Ты защищал уголовника, дважды осуждённого, который наплевал на старания клуба, устроил ДТП в стране, у которой есть соглашение о выдачи преступников с его родиной. Он уехал из страны, при этом ничего не сказал клубу, в потом как в ни в чем небывало вернулся обратно.
Ты защищал беспринципного футболиста. Ты понимаешь, насколько твои слова сейчас не связаны с твоими действиями?
Посмотри, потрясись.
Получается не всех?
А может вообще речь идёт о парочке, которая не является репрезентативной выборкой?
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