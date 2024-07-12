Генсек РФС о Кордобе и «Зените»: «Галицкий мне рассказывал. Если «Краснодар» обратится, комиссия по работе с посредниками проведет расследование» 

Максим Митрофанов высказался о попытке «Зенита» приобрести Джона Кордобу.

— Слышали историю с « » и « » по поводу ? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.

— Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.

— Что конкретно обсуждали с Галицким?

— Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.

— Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.

— Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации, – сказал генеральный секретарь .

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