«Аталанта» оценивает Миранчука в 15 млн евро. Первое предложение «Атланты» не устроило итальянцев

Теги Аталанта МЛС серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

«Аталанта» и «Атланта» ведут переговоры о трансфере Алексея Миранчука.

Директор «Атланты Юнайтед» прилетел в Италию, чтобы провести переговоры о приобретении российского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский клуб оценивает игрока в 15 миллионов евро. Изначальное предложение американцев не устроило бергамасков.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС хочет купить хавбека за 11 млн евро. Самому игроку предложен контракт сроком на четыре года с зарплатой около 3 млн евро в год.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Аталанте совет: продавать Алексея Миранчука в Атланту. Брать свободным Антона. Антон едет в Атланту, Аталанта получает деньги и оставляет Алексея. Профит.
+78
-1
+77
Мне одному померещилось, что сами с собой торгуются?
+52
-3
+49
хоккейный клуб "Атлант" следит за ситуацией
+34
0
+34
Из Аталанты в Атланту))))))))) Уже в предвкушении заголовков
+24
-3
+21
Ответ luu
Повар спрашивает повара
Повар спрашивает Павара
+22
-2
+20
Повар спрашивает повара
+17
-2
+15
Ответ Гамарджоба Генацвале
Аталанте совет: продавать Алексея Миранчука в Атланту. Брать свободным Антона. Антон едет в Атланту, Аталанта получает деньги и оставляет Алексея. Профит.
Гениально
+11
0
+11
Сначала не понял,зачем Аталанта пытается продать себе Миранчука
+13
-3
+10
Ответ Den-is
Из Аталанты в Атланту))))))))) Уже в предвкушении заголовков
Алексей Мранчук перешёл из "Аталанты" Миранчука в "Атланту" Миранчука.
+9
0
+9
Ответ igls54
Мне одному померещилось, что сами с собой торгуются?
УЕФА стоит проверить эту возможную сделку.
+8
0
+8
Ответ раскаявшийся жиробас
хоккейный клуб "Атлант" следит за ситуацией
С неба?
+7
0
+7
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Повар спрашивает Павара
Повар Павара спрашивает Павара-повара
+9
-2
+7
Ответ Гамарджоба Генацвале
Аталанте совет: продавать Алексея Миранчука в Атланту. Брать свободным Антона. Антон едет в Атланту, Аталанта получает деньги и оставляет Алексея. Профит.
Отличный план, надежный как швейцарские часы
+6
0
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Интересно чем Миранчук так привлëк американцев, которые любят что-то выдающееся, чтобы привлечь внимание зрителей.
А много русских в МЛС играет ?
+5
0
+5
Что за битва атлантов.
+5
-1
+4
Интересно чем Миранчук так привлëк американцев, которые любят что-то выдающееся, чтобы привлечь внимание зрителей.
+5
-2
+3
Если это не вброс, то Миранчуку надо соглашаться. На уровне 2-го эшелона еврофутбола он уже вполне успешно поиграл, даже зацепил трофей. Спускаться ниже - неинтересно, выше - не берут. А для МЛС стиль, в котором играет Алексей, просто идеален. Там не нужно пахать как лошадь и бегать за мячиком - упор строго в креатив и игру на чистом пространстве. Нагрузка меньше, условия более тепличные, да и деньгами янки точно не обидят.
+3
-1
+2
Ему всего 28 лет, какая Атланта?
+2
0
+2
Там воду в стекле точно найдет, а поиграть топ лиге за топ клуб можно и в FC25)
+2
0
+2
Ответ luu
Повар спрашивает повара
Какова твоя профессия?
+1
0
+1
Ответ Kanonir152
Ему всего 28 лет, какая Атланта?
Ну а чем МЛС хуже? Для наших-то паспорту, хоть и из Италии, совсем даже не понижение в классе.
+1
0
+1
А с Атлантидой идут переговоры?
+1
0
+1
Не хочу верить, что после Америки будет белорусский "Атлант"((.. А если по теме - странный трансферный слух и сомнительный профит для всех сторон
+1
0
+1
Аталанта опять дичь сотворит, если не продаст Алексея сейчас. Играть толком все равно не дают, зачем его держать в клубе, и ценник слишком завышать? 11 миллионов вполне нормальная сумма ведь. Другое дело, что МЛС прямо совсем как-то, хотелось бы его еще увидеть в Европе. Но почему-то уверен, если перейдет в МЛС, там у него все получится. Уровень игры не самый высокий, защита вообще дворовая, Миранчук будет там звездой, на уровне Джовинко, Дриусси или Карлоса Веры.
+3
-2
+1
Тёзке по-братски скидку сделай
+1
0
+1
Атланта сгорбила плечи
0
0
0
а хоккейный Атлант еще не интересовался Миранчуками?
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Аталанте совет: продавать Алексея Миранчука в Атланту. Брать свободным Антона. Антон едет в Атланту, Аталанта получает деньги и оставляет Алексея. Профит.
Толково придумано
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Аталанте совет: продавать Алексея Миранчука в Атланту. Брать свободным Антона. Антон едет в Атланту, Аталанта получает деньги и оставляет Алексея. Профит.
Тем более Атланта Антона изначально и хотела)
0
0
0
Sports Уберите эту рекламу Яндекс. Она блокирует экран и даже крестика нет, чтобы ее отключить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий