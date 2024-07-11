«Аталанта» оценивает Миранчука в 15 млн евро. Первое предложение «Атланты» не устроило итальянцев

«Аталанта» и «Атланта» ведут переговоры о трансфере Алексея Миранчука.

Директор « » прилетел в Италию, чтобы провести переговоры о приобретении российского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский клуб оценивает игрока в 15 миллионов евро. Изначальное предложение американцев не устроило бергамасков.

Ранее сообщалось, что клуб хочет купить хавбека за 11 млн евро. Самому игроку предложен контракт сроком на четыре года с зарплатой около 3 млн евро в год.

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