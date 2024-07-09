«Атланта» хотела подписать Антона Миранчука, но по политическим причинам не смогла. Тогда клуб МЛС переключился на Алексея («Матч ТВ»)

«Атланта» изначально интересовалась Антоном, а не Алексеем Миранчуком.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб хотел подписать полузащитника, покинувшего « » в начале июля, однако по политическим причинам заключить сделку напрямую с футболистом, играющим в России, не удалось.

После этого американская команда переключилась на выступающего за «Аталанту» .

Сегодня сообщалось, что « » предложила за 28-летнего хавбека 11 млн евро.

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