«Атланта» хотела подписать Антона Миранчука, но по политическим причинам не смогла. Тогда клуб МЛС переключился на Алексея («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Аталанта МЛС премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Антон Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

«Атланта» изначально интересовалась Антоном, а не Алексеем Миранчуком.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб МЛС хотел подписать полузащитника, покинувшего «Локомотив» в начале июля, однако по политическим причинам заключить сделку напрямую с футболистом, играющим в России, не удалось.

После этого американская команда переключилась на выступающего за «Аталанту» Алексея Миранчука.

Сегодня сообщалось, что «Атланта» предложила за 28-летнего хавбека 11 млн евро.

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50 комментариев
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Пхпхпх свободного агента подписать не могут? Уровень инсайда - Матч ТВ
+159
-2
+157
Похоже им просто нужен человек с лицом как у Миранчука , неважно какого
+110
-1
+109
Ответ Nikolay Kavcic
Какой же бред, матч тв решил стать желтой прессой?)
Это им Гигачат сгенерировал
+97
-4
+93
Какой же бред, матч тв решил стать желтой прессой?)
+63
-4
+59
Ответ Артём Амирджанян
Это им Гигачат сгенерировал
Сыр Умалат поучаствовал
+52
-4
+48
Ответ Всё знаю
Третий брат)
Тот самый Велком Миранчук
+42
-1
+41
Заблудилась Атланта в двух Миранчуках.😅😅😅
+29
-1
+28
Атланта у Аталанты уводит Миранчука. Нет, не Антона, она его хотела, но не его, его брата Алексея. Почти скороговорка
+22
0
+22
А, ну тогда понятно. Официально подпишут Алексея, а поедет Антон😀
+15
0
+15
Ответ Артём Амирджанян
Не могу понять только одного, почему именно Миранчук?
Тоже не понимаю.Есть же Березуцкие, Аджинджалы, Бакаевы, наконец.
+14
0
+14
Ждём товарищеский матч: Атланта Миранчука VS Аталантa Миранчука ))
+12
-1
+11
Логично, Алексей - итальянец, Антон - русский
+13
-2
+11
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Похоже им просто нужен человек с лицом как у Миранчука , неважно какого
Третий брат)
+11
-1
+10
Че то им не мешает из КХЛ игроков брать. На матч тв инсайды ещё те
+10
-1
+9
Т е хоккеисты из КХЛ спокойно могут уехать в НХЛ, а футболисты тем более свободные агенты в МЛС из РПЛ нет? Хм
+6
0
+6
Ответ Максим Черкашин
Заблудилась Атланта в двух Миранчуках.😅😅😅
Минранчуки заблудились в Ат(а)лантах.
+6
0
+6
Все ясно, это вбросы от Шпинева)))
+6
-1
+5
Такую абсурдную новость не смогла бы придумать и ИА Панорама, а матч тв смог!
+11
-7
+4
Ответ Артём Амирджанян
Не могу понять только одного, почему именно Миранчук?
Нравится как американские комментаторы произносят эту фамилию
+5
-1
+4
Надо было им про Березуцких рассказать и третьего брата продать
+4
-1
+3
Шпинёв клиента пиарить пытается
+4
-1
+3
Не могу понять только одного, почему именно Миранчук?
+5
-3
+2
Ответ Артём Амирджанян
Это им Гигачат сгенерировал
Хахахаха у меня реклама минуту назад этого чуда была и сейчас читаю ваш комментарий
+2
-1
+1
Ответ pizzatcarizza
Тот самый Велком Миранчук
Классику знаешь)))
+2
-1
+1
Ответ Don_Krebs
Забавный пример, опровергающий все завывания скорбных умом о "русофобии" на западе. Плохим тоном там считается иметь дело не с русскими, а с российским государством (даже опосредованно, как в этом случае), это именно оно не рукопожатное сегодня, а не нация как таковая.
Русофобия - это и есть отношение к стране. а не к отдельным ее представителям
+3
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Им нужен заложник.
+2
-1
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Спорт вне политики говорили они😂
+2
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По каким политическим причинам? Путин с Байденом трансфер заблокировали?
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Надо им про Велкома Миранчука рассказать, пускай его подпишут
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Тренер Атланты: срочно подпишите мне Миранчука! Любого!
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