«Атланта» хотела подписать Антона Миранчука, но по политическим причинам не смогла. Тогда клуб МЛС переключился на Алексея («Матч ТВ»)
«Атланта» изначально интересовалась Антоном, а не Алексеем Миранчуком.
Как сообщает «Матч ТВ», клуб МЛС хотел подписать полузащитника, покинувшего «Локомотив» в начале июля, однако по политическим причинам заключить сделку напрямую с футболистом, играющим в России, не удалось.
После этого американская команда переключилась на выступающего за «Аталанту» Алексея Миранчука.
Сегодня сообщалось, что «Атланта» предложила за 28-летнего хавбека 11 млн евро.
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