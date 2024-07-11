Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского»

Теги Аталанта Сергей Бобровский МЛС серия А Италия Евгений Малкин Александр Овечкин Дмитрий Губерниев Алексей Миранчук Атланта Юнайтед брань Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о возможном переезде Алексея Миранчука в МЛС.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» сделал Миранчуку предложение о переходе.

«А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное.

Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского», – сказал комментатор.

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55 комментариев
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Я совсем запутался. Смотреть ЧЕ и ЧМ- это прыдательство. Иметь ребенка с гражданством страны нато, будучи чиновником- это не прыдательство. Ехать выступать в чемпионат страны, которая в нато главная- это прыдательство или продвижение престижа нашей страны, обьясните, не пойму, аааа!
+133
-10
+123
Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М».

Имеет в виду Милонова?
+64
-7
+57
Ответ Zver
лучше в млс, чем полировать скамейку в аталанте
Лучше полировать скамейку в Атланте чем в Аталанте
+49
-7
+42
лучше в млс, чем полировать скамейку в аталанте
+31
-3
+28
Ответ icey_punk
Комментарий скрыт
Прославлять российский футбол
Там он может стать звездой
+27
-3
+24
"Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне".
Какое еще "прогрессировать"? Человеку в этом году исполняется 29 лет. Ему нужен долгосрочный хороший по деньгам контракт и приличные бытовые условия.
+6
0
+6
Ответ Burel
Кто вообще следит за этим МЛС ? Лучше посмотреть, как краска сохнет
Вся Аргентина смотрит
+9
-4
+5
Ответ sergey2022
Комментарий удален модератором
Дмитрий Двухстульный - великий специалист российских душ . Классик .
+5
-1
+4
... комментатор на букву Г...
+6
-2
+4
Ответ icey_punk
Комментарий скрыт
Какой российский хоккей? На ЧМ не видел такого
+6
-3
+3
Ответ Alex_V_G
Губерниев думает, что Миранчук в НХЛ переходит? Сожалеть можно только то, что уходит в более слабую лигу. И то вряд ли кто будет.
Почему решили что та лига слабее нашей?
+2
0
+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Я совсем запутался. Смотреть ЧЕ и ЧМ- это прыдательство. Иметь ребенка с гражданством страны нато, будучи чиновником- это не прыдательство. Ехать выступать в чемпионат страны, которая в нато главная- это прыдательство или продвижение престижа нашей страны, обьясните, не пойму, аааа!
Да
+2
0
+2
В российском волейбольном чемпионате прекрасно играет американец Мика Кристенсон -- один из лучших связующих мира.

У него ещё и полное имя смешное: Майка Маканамайкалани Кристенсон.
+2
0
+2
Ответ Burel
Кто вообще следит за этим МЛС ? Лучше посмотреть, как краска сохнет
Вообще-то это 6-8 лига мира. Все западное полушарие следит.
+3
-2
+1
Ответ дедушкин сон
Почему решили что та лига слабее нашей?
А при чем РПЛ, если речь про Алексея и серию А
+1
0
+1
Ответ sokur66@yandex.ru
Он совсем чудак ?
на букву М )))
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Я совсем запутался. Смотреть ЧЕ и ЧМ- это прыдательство. Иметь ребенка с гражданством страны нато, будучи чиновником- это не прыдательство. Ехать выступать в чемпионат страны, которая в нато главная- это прыдательство или продвижение престижа нашей страны, обьясните, не пойму, аааа!
Прыстижа.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Имеет в виду Милонова?
Медведева)
+1
0
+1
самый большой чудак на букву М это Губер,все знают
+2
-1
+1
Несерьёзно. Лехе вполне по силам ещё и в Европе попылить. Только командочку поскромнее надо выбрать. Пример Кузяева, он перед глазами.
+1
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Губерниев стал экспертом и в футболе, и в хоккее, как будто что-то понимает в этом. Миранчуку по барабану твоё мнение.
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Ответ Dinamik1
Губер свинтил бы в Штаты.Огромное количество людей ощесливел бы.
Осчастливил.
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Комментарий удален модератором
Ответ gudbrud
Вообще-то это 6-8 лига мира. Все западное полушарие следит.
Что ты несешь? Наличие Месси повысило значимость лиги с 30 до 29,5 и на этом все
0
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Ответ Burel
Кто вообще следит за этим МЛС ? Лучше посмотреть, как краска сохнет
Ну зря так. Довольн зрелищный футбол и голов немало
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Неужели кто-то с этой точки зрения будет критиковать? Но лучше, конечно, если Алексей останется в Европе, а в МЛС поедет Антон.
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Губерниев думает, что Миранчук в НХЛ переходит?
Сожалеть можно только то, что уходит в более слабую лигу. И то вряд ли кто будет.
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Ну, а кто-то скажет, что они уехали до, а вот уезжать после…
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В чем проблема? Если игроку интересны условия и чемпионат, то он может перейти.
А может он думает о будущем семьи и считает неплохим вариантом перебраться на ПМЖ в штаты. Тогда это отличный вариант продолжения карьеры.
Еще момент, в штатах ажиотаж около футбола куда меньше, чем в Италии, давление прессы, спрос болельщиков.
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Интересно, но Дмитрий Губерниев наверняка у таких чудаков корпоративы ведёт. У него не возникает когнитивного диссонанса? 🙃
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