Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном переезде Алексея Миранчука в МЛС.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС « » сделал предложение о переходе.

«А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное.

Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем , или Бобровского», – сказал комментатор.

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