Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского»
Дмитрий Губерниев высказался о возможном переезде Алексея Миранчука в МЛС.
Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» сделал Миранчуку предложение о переходе.
«А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное.
Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского», – сказал комментатор.
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Имеет в виду Милонова?
Там он может стать звездой
Какое еще "прогрессировать"? Человеку в этом году исполняется 29 лет. Ему нужен долгосрочный хороший по деньгам контракт и приличные бытовые условия.
У него ещё и полное имя смешное: Майка Маканамайкалани Кристенсон.
Сожалеть можно только то, что уходит в более слабую лигу. И то вряд ли кто будет.
А может он думает о будущем семьи и считает неплохим вариантом перебраться на ПМЖ в штаты. Тогда это отличный вариант продолжения карьеры.
Еще момент, в штатах ажиотаж около футбола куда меньше, чем в Италии, давление прессы, спрос болельщиков.