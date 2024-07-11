30 млн евро – отступные за Соболева для клубов РПЛ, 20 млн – для европейских («РБ Спорт»)

30 миллионов евро – отступные за Александра Соболева для российских клубов.

Действующий контракт нападающего со « » рассчитан до 2026 года.

По информации «РБ Спорт», в договоре футболиста обозначена опция отступных. Для клубов она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы – 20 млн.

« » проявляет интерес к форварду, за которого, как сообщалось, может заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

Также говорилось о том, что принял предложение «Зенита» по личному контракту.

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