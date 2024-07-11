30 млн евро – отступные за Соболева для клубов РПЛ, 20 млн – для европейских («РБ Спорт»)
30 миллионов евро – отступные за Александра Соболева для российских клубов.
Действующий контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.
По информации «РБ Спорт», в договоре футболиста обозначена опция отступных. Для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы – 20 млн.
«Зенит» проявляет интерес к форварду, за которого, как сообщалось, может заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
Также говорилось о том, что Александр Соболев принял предложение «Зенита» по личному контракту.
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Хотя и для Калининграда сгодится.
Вот был Глушенков в Локомотиве - проставили у него в контракте отступные 6 миллионов евро - всё, нет Глушенкова в Локомотиве, за эти 6 миллионов его и выкупили, а клуб ничего сделать не может.
Но даже в условиях лимита, труднодоступности европейских игроков - Соболев столько не стоит. И не стоил. И не будет стоить.