30 млн евро – отступные за Соболева для клубов РПЛ, 20 млн – для европейских («РБ Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

30 миллионов евро – отступные за Александра Соболева для российских клубов.

Действующий контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

По информации «РБ Спорт», в договоре футболиста обозначена опция отступных. Для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы – 20 млн.

«Зенит» проявляет интерес к форварду, за которого, как сообщалось, может заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

Также говорилось о том, что Александр Соболев принял предложение «Зенита» по личному контракту.

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67 комментариев
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Ответ Станислав Фадеев
Кому он на фиг нужен за такие деньги
Он может подводных диверсантов обезвреживать, мины подрывать, акваторию охранять, в конце концов вражеские корабли подрывать. Для Питера, как портового города, актуально.
Хотя и для Калининграда сгодится.
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Кому он на фиг нужен за такие деньги
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🤡🐬
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Ответ IceBear27
Отступные запредельные конечно… но если учесть, что Мудрик стоит 100, то Дельфин примерно 30 и стоит)
Отступные и должны быть сильно больше реальной стоимости.
Вот был Глушенков в Локомотиве - проставили у него в контракте отступные 6 миллионов евро - всё, нет Глушенкова в Локомотиве, за эти 6 миллионов его и выкупили, а клуб ничего сделать не может.
+7
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+6
Ответ Станислав Фадеев
Кому он на фиг нужен за такие деньги
А вы много видели человекодельфинов? Кроме Соболева, я только в серии Саус-Парка видел. Диковинка всё-таки.
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пусть ещё полежит
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Говорят стволы Бревен в болотах набирают крепость,и становятся почти железными. Забирай Питер,не прогадаешь😁 Бревно нормальное🤣
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Отступные запредельные конечно… но если учесть, что Мудрик стоит 100, то Дельфин примерно 30 и стоит)
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Ответ Зубы Дзюбы
Расходимся. Такие деньги Зенит только за Данни отдавал внутри рпл
Это было уже давно. Сейчас цены совершенно другие.
Но даже в условиях лимита, труднодоступности европейских игроков - Соболев столько не стоит. И не стоил. И не будет стоить.
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Слишком дорогой дельфин 🐬
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Санта - Барбара " Дельфин в Зените" закончилась не начавшись. Всем спасибо, особенно режиссёрам-постановщикам.
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Ответ pyritanza
В принципе и для Владивостока 🤔
Не, ну в Луч он не пойдет.
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Это наш отечественный ответ многолетнему сериалу с Мбаппе!
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Нормально так Соболь на лавке прописался, основательно так сказать.
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Чтобы это полено сбагрить, можно было бы и доплатить. Идиоты
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За него и рубля жалко отдать
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Ответ Катя СПб
Он может подводных диверсантов обезвреживать, мины подрывать, акваторию охранять, в конце концов вражеские корабли подрывать. Для Питера, как портового города, актуально. Хотя и для Калининграда сгодится.
В принципе и для Владивостока 🤔
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Ответ Катя СПб
Комментарий удален модератором
Эхх блин,спалили🤦‍♂️😁
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
За что такая скидка европе? туда продавать надо ещё дороже
огурцей в банки накатай да продавай. никтож не запрещает.
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Спортс , не надоело эту """" публиковать ? Дайте команде спокойно готовится к сезону ! Или был приказ сверху - ни дня без жареных новостей из стана Спартака ? Если нет свежих новостей , то публикуйте фейки о Соболе и о его контракте до окончания еще не начавшегося сезона . Самое интересное , полно переходов разных игроков в клубы и о них только мельком проскальзывает информация . А тут о Соболе все пишут и пишут , даже уже ДПС (ментов) привлекли , чтобы эта тема не исчезла . Кто же это такой , кто сказал "мяу" , сиречь , фас ?
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Вы что из мухи слона делаете мне тоже приходит штраф за тонирование
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30 миллионов евро за такое полено....РПЛ это настоящий финансовый пузырь
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Мда... цены на дрова нынче в России заоблачные. Буду углем топить.
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Всё сильнее ощущение что в Зените его не будет. И это ощущение прекрасно
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да отдайте его, он там тиму организует и на чм по кс будет семака готовить
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Ловите наркоманов
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недоумкам из комментариев не понять, что отступные намеренно прописывают завышенные, чтобы иметь возможность для торга
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Самый доргой дельфин в мире
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Ответ SGS55
Комментарий удален модератором
Такой медийности избегать надо в профессиональном футболе. Мы ж не медийный футбол
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Ответ Oleg *Tormans*
Эхх блин,спалили🤦‍♂️😁
Вы скорее всего не топ-менеджер по продажам ))
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