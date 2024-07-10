Кейна заменили на Уоткинса на 81-й минуте матча с Нидерландами. Олли забил на 91-й
Харри Кейн и Филип Фоден не доиграли полуфинал Евро-2024.
Сборная Англии встречается со сборной Нидерландов на стадии 1/2 финала чемпионата Европы (2:1, второй тайм).
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заменил нападающего Кейна и атакующего полузащитника Фодена на 81-й минуте. Вместо них на поле вышли Олли Уоткинс и Коул Палмер.
Форвард «Астон Виллы» вывел свою команду вперед на 91-й минуте.
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Ну а к судейству будут отдельные вопросы - это точно
Эххх((
Надо уметь менять лидеров команды, когда они не в форме.
Олли, Олли! Их никак нельзя понять
😀