Кейна заменили на Уоткинса на 81-й минуте матча с Нидерландами. Олли забил на 91-й

Теги Сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Олли Уоткинс Филип Фоден Коул Палмер Футбол

Харри Кейн и Филип Фоден не доиграли полуфинал Евро-2024.

Сборная Англии встречается со сборной Нидерландов на стадии 1/2 финала чемпионата Европы (2:1, второй тайм). 

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заменил нападающего Кейна и атакующего полузащитника Фодена на 81-й минуте. Вместо них на поле вышли Олли Уоткинс и Коул Палмер. 

Форвард «Астон Виллы» вывел свою команду вперед на 91-й минуте. 

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58 комментариев
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Скейтеры Саутгейта, что с лицом?) Великий Гарет вывел сборную в очередной финал Евро, браво!
+79
-42
+37
Мне налили стопарь в честь гола, а я всего лишь кричал "ВОТКИНС!"
+36
-2
+34
Штош, Саутгейт утер всем нос. Англия выдала действительно отличный матч и по делу в финале
+40
-12
+28
Ответ QWertY
Скейтеры Саутгейта, что с лицом?) Великий Гарет вывел сборную в очередной финал Евро, браво!
В финал их вывел цваер, будем объективны.
+53
-26
+27
Ответ QWertY
Скейтеры Саутгейта, что с лицом?) Великий Гарет вывел сборную в очередной финал Евро, браво!
Великий Гарет 😂 все Евро ватокатом занимались, тут левый пенальти получили и второй тайм норм провели - все герой
+46
-26
+20
Ответ Iamliam
Ща опять про ЗМ Биллингему везде запоют, хотя он вообще ничего опять не сделал, а Англия прошла благодаря судье.
Соглашусь. Зачем судья забил на 91й минуте?
+24
-6
+18
Мне искренне жаль хейтеров Саутгейта. Каждый матч столько дерьма льётся в его адрес, а в итоге Англия берет и побеждает. Это в том числе и тренерская заслуга
+17
-7
+10
Что вы знаете про гениальный план Саутгейта?!
+11
-2
+9
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. Вот форвард, вот это настоящий форвард..
+8
0
+8
Хоть бы Англия финал выиграла. Чтоб у всех местных комментаторов пятые точки взорвались.
+22
-16
+6
Ответ Оригинальный Ник
Я здесь, всё хорошо. В финал вышли топ игроки из топ клубов на своём индивидуальном мастерстве, заслуга Саутгея нулевая
а чего до Саутгейта с Лэмпардами-Джеррардами-Бекхэмами не выходили?
+7
-1
+6
Хейтеры привет вам 😅😅🤟
+6
0
+6
Ответ madaev
Заменили буквально ползающего и пошли атаки
Атаки пошли благодаря тому, что заменили мертвого Фодена на Палмера. Хотя в первом тайме Фоден провел свой лучший тайм на турнире.
+5
0
+5
А Саутгейт хитер!
+5
-1
+4
Ответ Iamliam
Ща опять про ЗМ Биллингему везде запоют, хотя он вообще ничего опять не сделал, а Англия прошла благодаря судье.
Тут главное пиар. Английская пресса затрубит по полной
+8
-5
+3
Вот лично за Уоткинса очень рад. После такого сильного сезона в апл о нем все равно очень мало говорили, и в такой важный момент он всем о себе напомнил. Красавчик, забил из совсем неочевидного момента
+3
0
+3
Ответ QWertY
Анчелотти так все свои ЛЧ взял, но его почему то называют великим. Чем Гарет хуже?)
Хоть я не люблю Реал, но не неси чушь. Реал играет в разы лучше этой Англии
+6
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+3
Куман абсолютно блеклый футбол сегодня поставил. Англия явно лучше смотрелась. Это объективно

Ну а к судейству будут отдельные вопросы - это точно
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Ответ Ussaev M
Где хейтеры Саутгейта, где?
Ща заминусуют)
+6
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+2
Ответ Roman Araslanov
Хоть бы Англия финал выиграла. Чтоб у всех местных комментаторов пятые точки взорвались.
На футбольной ветке в принципе неадекватная аудитория. Саутгейт играет на результат и правильно делает, так Евро - это короткий турнир. Сегодня Англия возила голландцев. Надеюсь, что выиграют финал. Всех болельщиков Англии с победой.
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Давайте, парни, осталось шахматиста угомонить и дело сделано))
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Ответ Orange
В финал их вывел цваер, будем объективны.
Как и в прошлый евро в финал их вывел Макелли, поставив липовейшую пенку за нырок cтepляди в ворота Дании. Короче, мepзocть
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Еще и голевая от Пальмы, также с бэнча поднял одновременно с Уткинсом. Саутгейт великий, дождался момента и сделал двойную замену ценой выхода в финал Евро. Лучший коуч в истории сборной Англии
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Вот так бы и Мартинес заменил бы Роналду на Жоту, Францию скорее всего прошли бы.

Эххх((

Надо уметь менять лидеров команды, когда они не в форме.
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Штош, Саутгейт утер всем нос. Англия выдала действительно отличный матч и по делу в финале
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Ответ Homelander_666
На футбольной ветке в принципе неадекватная аудитория. Саутгейт играет на результат и правильно делает, так Евро - это короткий турнир. Сегодня Англия возила голландцев. Надеюсь, что выиграют финал. Всех болельщиков Англии с победой.
Тут просто слишком низкий футбольный IQ у значительной части комментаторов, очевидно, что Саутгейт давно и долго успешен со своим таким простым подходом, более того его результаты - это лучшее, что было в истории сборной Англии вообще. Люди просто не хотят признавать очевидного: 1) что футбол сборных - это низкий уровень в сравнении с ведущим клубным футболов и 2) что вот такой прагматизм и полуавтобусный или даже автобусный футбол проще всего организовать и он даст всегда результат на этих псевдотурнирчиках сборных. Этот Евро - это тотальный выбор такой игры, Саутгейт лишь один из многих, кто это организовывал на этом Евро, почти все тренерские штабы сборных делали тоже самое, что и Саутгейт. Единицы лишь делали что-то другое. А в других местах играют сборные даже ещё хуже.
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Олли, Олли! Это просто слезы
Олли, Олли! Их никак нельзя понять
😀
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Ответ hulk&boloto
Саутгейт! Саутгейт!
Кому то плохо от Саутгейта!
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Ответ QWertY
Скейтеры Саутгейта, что с лицом?) Великий Гарет вывел сборную в очередной финал Евро, браво!
Кубок заберет Испания и все через день забудут за серебро англии
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Ответ sintenced
Мне налили стопарь в честь гола, а я всего лишь кричал "ВОТКИНС!"
Надо было «Дринкинс» )))
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