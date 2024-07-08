BBC о «Промахтиану Пеналду»: «Намерения оскорбить Роналду не было. На протяжении всей программы мы неоднократно положительно отзывались о Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Алан Ширер Гари Линекер телевидение Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жозе Фонте Футбол

BBC объяснила, почему назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду».

Это произошло после того, как нападающий не забил с пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пенальти – 3:0). В серии пенальти 39-летний футболист реализовал свою попытку.

«Плашка была была задумана просто как игра слов, что мы уже много раз делали так в аналитических графиках передачи Match Of The Day. В ней не было намерения оскорбить Криштиану Роналду.

На самом деле, на протяжении всей программы мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в том числе:

1. Во время подготовки к матчу Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому «он один из лучших в истории.

2. В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели подробный анализ движений Роналду, назвав их «абсолютно фантастическими».

3. После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и веру Роналду в свои силы, которые позволили ему пробить пенальти в серии.

Эксперты ни разу не высказали чрезмерной критики в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон был неизменно уважительным по отношению к нему. Однако мы понимаем, что некоторые зрители были недовольны графикой, и их отзывы были переданы съемочной группе, чтобы помочь ей в дальнейшей работе», – говорится в заявлении британской вещательной корпорации.

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40 комментариев
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"А помнишь, я тебя табуреткой по голове? Так вот я не это имел ввиду!!"
((с) команда КВН "Дети Лейтенанта Шмидта")
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BBC о «Промахтиану Пеналду»: «Намерения оскорбить не было. Было желание поджечь»
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Промахтиану Пеналду - звучит как заклинание из Гарри Поттера
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А вот и я с BBC
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Такой никнейм обязан быть на спортсе )
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ща перманент прилетит
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Мы тебя запомним как самого смелого на этом сайте 😂
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Ответ Роман
Мы тебя запомним как самого смелого на этом сайте 😂
а что он написал?
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Ну это всё равно что назвать человека голубым в грубой форме на весь мир опустив его, а потом сказать что это был прикол. Странно звучит оправдание.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Большой крупный турнир и чтобы он прошёл без Кринж момента? Не не, все стабильно🍓✅
Так то тут кринж со стороны телеканала
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Промахтиану 😂😹🤣
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Для Роман ____________
Вряд ли это именно твои поклонники. Просто хотят кайфануть и потоптаться на твоём кумире
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Комментарий удален модератором
Ответ Этот Райола хочет денег
Не извиняйтесь, все норм. Своей игрой на Евро он все доказал...
Просто интересно, какой уровень интеллекта должен быть, чтобы не отличать поведение и высказывания обычного юзера со спортца и крупнейшего телеканала. Ну давай пусть весь мир скатывается на уровень диванных подпивасов и забудет нормы этики и правила приличия
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Ответ brace
Авторы ничего плохого не хотели сказать, наоборот, положительно отзывались о нём, но унизительная плашка, всё же висела всю передачу)
Хотели унизить, но интеллигентно, чтобы никто не подумал, что это унижение)
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Он сам себя оскорбляет своей игрой
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Еще один продвинутый пользователь спортса устроился на престижную работу
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Авторы ничего плохого не хотели сказать, наоборот, положительно отзывались о нём, но унизительная плашка, всё же висела всю передачу)
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Какое отношение ссылка на отзывы экспертов имеет к работе монтажеров, режиссеров трансляции или кто там занимается графикой?
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Я удивлюсь, если автор шутки с Промахтиану - не фанат МЮ ))
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Конечно конечно конечно (с)
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«Намерения оскорбить Роналду не было. На протяжении всей программы мы неоднократно положительно отзывались о Криштиану, но он все мазал и мазал»))
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