Пирс о слезах Роналду: «Он не забил пенальти и заплакал, чувствуя, что подвел Португалию. Он немного эгоцентричен или имеет такую репутацию, но ему не все равно, восхищаюсь им»
Стюарт Пирс отреагировал на слезы Криштиану Роналду в матче со Словенией.
Форвард сборной Португалии расплакался в перерыве между экстра-таймами после того, как не забил пенальти в дополнительное время игры 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.). Позже Роналду реализовал свой удар в послематчевой серии.
«Он не забил пенальти и расплакался, потому что чувствовал, что подвел команду. Я бы согласился с тем, что он немного эгоцентричен или имеет такую репутацию.
На самом деле ему действительно не все равно, и он вкладывает много сил в свою профессию. Я восхищаюсь им», – сказал бывший игрок и тренер английской сборной.
Александр Мостовой: «Я смотрел на слезы Роналду – и сам чуть не расплакался. Криштиану – второй игрок мира. Какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы его на Евро»
Линекер о слезах Роналду со Словенией: «Как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается. У Гаскойна на ЧМ-1990 слегка оттопырилась нижняя губа, но это был полный взрыв»
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