Пирс о слезах Роналду: «Он не забил пенальти и заплакал, чувствуя, что подвел Португалию. Он немного эгоцентричен или имеет такую репутацию, но ему не все равно, восхищаюсь им»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Стюарт Пирс Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Стюарт Пирс отреагировал на слезы Криштиану Роналду в матче со Словенией.

Форвард сборной Португалии расплакался в перерыве между экстра-таймами после того, как не забил пенальти в дополнительное время игры 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.). Позже Роналду реализовал свой удар в послематчевой серии.

«Он не забил пенальти и расплакался, потому что чувствовал, что подвел команду. Я бы согласился с тем, что он немного эгоцентричен или имеет такую репутацию.

На самом деле ему действительно не все равно, и он вкладывает много сил в свою профессию. Я восхищаюсь им», – сказал бывший игрок и тренер английской сборной.

Александр Мостовой: «Я смотрел на слезы Роналду – и сам чуть не расплакался. Криштиану – второй игрок мира. Какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы его на Евро»

Линекер о слезах Роналду со Словенией: «Как у талантливого школьника, когда у него что-то не получается. У Гаскойна на ЧМ-1990 слегка оттопырилась нижняя губа, но это был полный взрыв»

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31 комментарий
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"Он немного эгоцентричен", - ну да, самую малость)
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Ну да, за 5 матчей, 2 из которых по 120 минут не забил даже 1 корявый гол в своём стиле. Но заплакал именно в тот момент, когда ЕМУ в стату не пошёл гол, который стал бы рекордом второсортного уровня. Матч идёт, его сборная в 30 раз превосходит в классе соперника, есть ещё 1 экстра тайм, тренер даёт установки чтобы прибить слабого соперника, а этот якобы лидер, стоит и плачет дизмораля партнеров, которые вместо хищнического настроя должны утешать приму, которая недополучает внимания.
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Ответ rusik krasav4ik
тут уже пару лет болтают про великое поколение которое тянет на дно КР7 - я его не самый большой фанат (просто спасибо за время в Мадриде), но где там чудо игра его оруженосцев тогда?
Оруженосцы ввиду присутствия Роналду занимались не тем, чем надо. Вместо того, чтобы плести кружева в атаке - постоянно навешивали на волосы одного чела. А это ведь Португалия. Европейские бразильцы. Якобы кудесники. Вот и результат. Роналду уже даже не хозяин штрафной. А играть в короткий пас он не умеет и не может. ☝️
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Ответ Anya Belova
"Он немного эгоцентричен", - ну да, самую малость)
А ещё слегка самовлюблён😊
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Ждём слезы Рона на ЧМ
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Роналду хотя бы по футбольной причине плакал, а не из-за расизма, ЛГБТ, выборов в португальскую Думу и т.п., что по нынешним временам - уже плюс
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+5
Ответ rusik krasav4ik
рядом с разделываением КР7, можно пожалуйста так же оценку Бруну, Бернарду и всего остального гениального поколения
Они не претендуют на звание «самая великая клубника в истории». Тем более они должны играть на эту самую клубнику, которая по 120 минут стоит в штрафной и поднимает руку чтобы только ему пасовали и ждёт когда кто-то из этих ребят нырнёт в штрафной и заработает пенку для него. С твоей клубники спрос в разы больше, ты же сам ее превозносишь к числу великих.
+11
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+5
Ответ rusik krasav4ik
тут уже пару лет болтают про великое поколение которое тянет на дно КР7 - я его не самый большой фанат (просто спасибо за время в Мадриде), но где там чудо игра его оруженосцев тогда?
В том то и дело, что Криш - приспособленец всю карьеру. Без топ-партнеров он не способен замыкать. Голы Криштины, на дистанции, всегда приходятся в ущерб команде. После его прихода в Юве и МЮ - общекомандное голы снизились
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Он явно приехал не за слезами. Он провалился. Провал есть провал. Чего им восхищаться? Это можно было делать и до ЧЕ. Или это просто для утешения? 🤔
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Так недавно в СА тоже рыдал из за проигрыша,тогда эти слезы кому предназначались ? Или в Аравии у него гражданство?а мы чего то не знаем?
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Ответ Митрандир цвета хаки
В том то и дело, что Криш - приспособленец всю карьеру. Без топ-партнеров он не способен замыкать. Голы Криштины, на дистанции, всегда приходятся в ущерб команде. После его прихода в Юве и МЮ - общекомандное голы снизились
А до этого знаешь, что он творил в Мадриде и Манчестере?
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Ответ grauda
Вылетели из-за вратаря который не отбил хотя бы два пенальти от французов.
А что отбил Меньян? Напомнить или вы забыли?
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Ответ Митрандир цвета хаки
Нулем приехал, нулёвый и уехал. Как собственно и со всех ЧМ и Евро в которых поучаствовал. Он ни разу не становился лучшим игроком ни на одном из 10 самых важных международных турниров. Немного не сходится для того, кто по мнению его фанаток, является самым пресамым великим.
Господи, откуда столько ненависти? Потратьте эту энергию на что-то более важное. Понимаю, когда спортсмены, Роналду в том числе, говорят о том, как их заряжают хейтеры. Вы небольшой город электричеством снабдите.
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Ответ Lif Sk
С нулем не уехал: голевую отдал. Феерии не выдал, но вылетели они из-за Жоао Феликса, а не Роналду
Вылетели из-за вратаря который не отбил хотя бы два пенальти от французов.
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Не этот ли Морган говорил, что Роналду забьет 6 голов на ЧЕ?
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Быстренько в бухгалтерию
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Когда пришло зачисление зарплаты от Рона)
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"Немного" ? Пирс.. Это не "немного", увы)) Авейре нет места в сборной, чем раньше федерация это поймет и чем быстрее они уволят "бесхребетника", тем больше шансов что это поколение хоть как-то отпечается в мировой истории футбола. Хотя бы бронзу если бы взяли как бельгийцы уже было бы неплохо. Но с якорем шансов 0
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Не много
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Я очень восхищаюсь слезами Криштиану, они почти такие же красивые, как и он сам!!)🇵🇹
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Не тот Пирс))
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Пирс хорошо отрабатывает свои деньги
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Немного эгоцентричен? Немного, блеать?
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