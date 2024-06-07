«Зенит» – единственный российский клуб в топ-100 самых популярных в мире в иностранных соцсетях. У клуба 9 млн подписчиков
«Зенит» является самым популярным российским клубом в социальных сетях.
CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших футбольных клубов по количеству подписчиков в четырех социальных сетях: X (бывший твиттер), инстаграм, фэйсбук и тикток.
Лидирующую позицию в рейтинге занял «Реал» – 410,9 миллиона подписчиков. На второй строчке «Барселона», на третьей – «Манчестер Юнайтед». Топ-10 списка можно посмотреть здесь.
Среди российских клубов лучшим стал «Зенит», аудитория которого в указанных соцсетях составляет 9 миллионов подписчиков.
Петербургский клуб занял 67-е место в топ-100.
Он же в пределах МКАД лучший из лучших.
Я вот думаю, есть ли хоть одно сообщение от вас, в котором нет логической или фактической ошибки?
Так что банально больше людей себе могут это позволить.
Ты же не голословный наверное.
Вот конкретно кто тут считается, что игра в Москве - это выезд?)
Только это одни и те же фанаты, это вообще ни как не отражает популярность Спартака или какого либо иного клуба.