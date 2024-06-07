«Зенит» – единственный российский клуб в топ-100 самых популярных в мире в иностранных соцсетях. У клуба 9 млн подписчиков

«Зенит» является самым популярным российским клубом в социальных сетях.

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших футбольных клубов по количеству подписчиков в четырех социальных сетях: X (бывший твиттер), инстаграм, фэйсбук и тикток.

Лидирующую позицию в рейтинге занял «Реал» – 410,9 миллиона подписчиков. На второй строчке «Барселона», на третьей – «Манчестер Юнайтед». Топ-10 списка можно посмотреть здесь.

Среди российских клубов лучшим стал « », аудитория которого в указанных соцсетях составляет 9 миллионов подписчиков.

Петербургский клуб занял 67-е место в топ-100.