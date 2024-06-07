«Зенит» – единственный российский клуб в топ-100 самых популярных в мире в иностранных соцсетях. У клуба 9 млн подписчиков

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги соцсети CIES Футбол

«Зенит» является самым популярным российским клубом в социальных сетях.

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших футбольных клубов по количеству подписчиков в четырех социальных сетях: X (бывший твиттер), инстаграм, фэйсбук и тикток.

Лидирующую позицию в рейтинге занял «Реал» – 410,9 миллиона подписчиков. На второй строчке «Барселона», на третьей – «Манчестер Юнайтед». Топ-10 списка можно посмотреть здесь.

Среди российских клубов лучшим стал «Зенит», аудитория которого в указанных соцсетях составляет 9 миллионов подписчиков.

Петербургский клуб занял 67-е место в топ-100.

47 комментариев
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И это прекрасный повод отправить Спартак в пердив!
+34
-17
+17
Ответ sd4fmwrvz8
Зенит позор мирового футбола!!!
завистники и неудачники так говорят.
+29
-15
+14
Зенит позор мирового футбола!!!
+40
-29
+11
Ответ sd4fmwrvz8
Зенит позор мирового футбола!!!
Кричи громче, тебя плохо слышно с 5 места! )))
+12
-4
+8
А как же "великий, могучий, непобедимый, народный"???
Он же в пределах МКАД лучший из лучших.
+19
-12
+7
Ответ Дмитрий
завистники и неудачники так говорят.
Всегда приятно смотреть на потуги фанатов московского середняка !
+10
-3
+7
Зенит – единственный российский Топ-клуб!
+8
-2
+6
Не стыдно публиковать такую предвзятую статистику? Всем очевидно, что за Спартак латентно болеют +- 13 миллиардов галактик , а на Зенит - только по бесплатным билетам ходют)
+6
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+5
Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
Твиттер не признавался на территории РФ экстремисткой организацией, его заблокировали за неисполнение требований РКН об удалении материалов.
Я вот думаю, есть ли хоть одно сообщение от вас, в котором нет логической или фактической ошибки?
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Ответ Ковид 07.10.52
Позор всегда спросом пользуется в массах, на нем легче имя сделать, чем на хороших поступках.
поэтому спартак народный клуб?)
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Ответ schwein
Если вы про грядку на выездном секторе, то этому есть вполне простое объяснение. Из Москвы в любую точку страны дешевле и проще добраться, чем из Питера. Это раз. И два - в Москве по общему правилу зарплаты на 30% выше Питерских. Так что банально больше людей себе могут это позволить.
они еще игры на соседнем стадионе, до которого на метро можно даехать, считают полноценными выездами ))
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Ответ Всё знаю
Но на выездах мясных всегда больше почему-то))
Если вы про грядку на выездном секторе, то этому есть вполне простое объяснение. Из Москвы в любую точку страны дешевле и проще добраться, чем из Питера. Это раз. И два - в Москве по общему правилу зарплаты на 30% выше Питерских.
Так что банально больше людей себе могут это позволить.
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Ответ Дмитрий
ахахах.. спартак самый популярный клуб москвы.
Скорее Тушино. В Москве Зенит самый популярный. Пол города на наших ветках тусуются))
+7
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Заговор! Не иначе! Доколе народную любовь не видят они? )))
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Ответ San9
Вместе с ЦСКА
А что, вдвоем скучно?
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий скрыт
Это же Nogoi89..юмор от ясельной группы)
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Ответ Осоавиахим
Вместе с Зенитом?
Вместе с ЦСКА
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Ответ Nogoi89
И это прекрасный повод отправить Спартак в пердив!
он и так там.
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий скрыт
дак а кто тут громче всех кричит про Народную Команду?
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Ответ Ветер
население бразилии 215 млн. человек. и не секрет, что многие бразильцы, кто хотя бы 100 раз может начеканить, подписаны на зенит. считай, если попал в команду - обеспечил себя и всю родню в фавелах, на несколько десятилетий вперéд. если к тем надеющимся, добавить глоров из кудрово и мурино, то и наберéться, эти несколько миллионов.
чеканят вроде ведь в спартаке и во всяких бирюлёвых и тушинах)
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А за зенит всегда разные люди катаются ?)))
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Ответ schwein
Если вы про грядку на выездном секторе, то этому есть вполне простое объяснение. Из Москвы в любую точку страны дешевле и проще добраться, чем из Питера. Это раз. И два - в Москве по общему правилу зарплаты на 30% выше Питерских. Так что банально больше людей себе могут это позволить.
Я просто озвучил факты.
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Ответ munhin
они еще игры на соседнем стадионе, до которого на метро можно даехать, считают полноценными выездами ))
Кто считает?)))
Ты же не голословный наверное.
Вот конкретно кто тут считается, что игра в Москве - это выезд?)
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Ответ munhin
не всегда )
Есть примеры?)))
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Ответ Всё знаю
Я просто озвучил факты.
Так они ни о чем не говорят. За Спартаком из Москвы ездит больше фанатов, чем за другими клубами РПЛ.
Только это одни и те же фанаты, это вообще ни как не отражает популярность Спартака или какого либо иного клуба.
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Ответ Ковид 07.10.52
Позор всегда спросом пользуется в массах, на нем легче имя сделать, чем на хороших поступках.
А то что любит наш народ тоже давно известно ))
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Ещё одно подтверждение, что Зенит лучший клуб России!👏
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