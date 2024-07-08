Калафьори хочет только в «Арсенал». Защитник «Болоньи» не ведет переговоров с «ПСЖ», «Челси» и «Байером»
Риккардо Калафьори ждет завершения своего трансфера в «Арсенал».
Защитник «Болоньи» хочет перейти только в лондонский клуб, он уже согласовал контракт с «канонирами», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 22-летний игрок сборной Италии не ведет переговоров с «ПСЖ», «Челси» и «Байером».
Ранее стало известно, что Калафьори перейдет в «Арсенал» за 53 млн евро.
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Калофьори выглядит топ игроком. Левоногий, техничный, способный играть высоко. Идеальный игрок для Ливерпуля. Потенциал огромный