Калафьори хочет только в «Арсенал». Защитник «Болоньи» не ведет переговоров с «ПСЖ», «Челси» и «Байером»

Риккардо Калафьори ждет завершения своего трансфера в «Арсенал».

Защитник «Болоньи» хочет перейти только в лондонский клуб, он уже согласовал контракт с «канонирами», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 22-летний игрок сборной Италии не ведет переговоров с « », « » и « ».

Ранее стало известно, что перейдет в « » за 53 млн евро.

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