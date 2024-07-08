Калафьори хочет только в «Арсенал». Защитник «Болоньи» не ведет переговоров с «ПСЖ», «Челси» и «Байером»

Теги Байер ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Болонья Риккардо Калафьори Футбол

Риккардо Калафьори ждет завершения своего трансфера в «Арсенал».

Защитник «Болоньи» хочет перейти только в лондонский клуб, он уже согласовал контракт с «канонирами», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 22-летний игрок сборной Италии не ведет переговоров с «ПСЖ», «Челси» и «Байером».

Ранее стало известно, что Калафьори перейдет в «Арсенал» за 53 млн евро.

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38 комментариев
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Хорошо, когда игроки хотят в Арсенал, надеюсь парень будет играть на уровне, удачи ему
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Ответ deadjoker
Ну с ПСЖ хоть трофеи можно выиграть :)
Только грош цена этим трофеям
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Надо быть безумцем, чтобы выбрать ПСЖ, когда есть предметный интерес Арсенала
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Ответ Никита Алексеев
Надо быть безумцем, чтобы выбрать ПСЖ, когда есть предметный интерес Арсенала
Ну с ПСЖ хоть трофеи можно выиграть :)
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Подойдет под стиль Артеты. Некий аналог Бена Уайта только слева.
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Ответ S. A.
Только грош цена этим трофеям
Солгасен, они цену приобретают в условном Монако, Монпелье, но не катарцев
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Ответ Нголо Щербатски
Трепещи АПЛ! Арсенал идет за золотом! Случайные чемпионства Сити уже неинтересны
случайно не выигрывают 5 из 6 розыгрышей АПЛ подряд
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Ответ Aziz Sadyrov
Габи продадут
Продадут топового цз и разобьют лучшую связку апл цдефов?Если сам никуда не попросится только, это уже другой разговор.Да и сумма там должна быть не маленькая.
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Ну парень выбрал топ-клуб, а не всяких сброд без истории, значит ещё и с головой всё в порядке, удачи
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И правильно делает. Гораздо больше шансов добиться успеха в клубе с понятным проектом, выстроенной системой и толковым тренером, чем в Челси или ПСЖ
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Годный на бумаге трансфер. Думаю Артета плотно пообщался с ним и обрисовал все возможные варианты использования в составе. Вопрос только кого он сменит, будет основным ЛЗ, хотя по идее это место за Тимбером (если, конечно, наберет форму) или вместо Габриэля, но тот провел отличный сезон, а связка Салиба-Габриэль в прошедшем сезоне была с запасом самой надежной и стабильной в европе
+8
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+5
Ответ Нголо Щербатски
Трепещи АПЛ! Арсенал идет за золотом! Случайные чемпионства Сити уже неинтересны
Ахахахах)) а что в них случайного?
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Ответ eftomolgy
Итальянцы в Ливерпуле традиционно мягко говоря не очень :)
Борини и компания ?
Калофьори выглядит топ игроком. Левоногий, техничный, способный играть высоко. Идеальный игрок для Ливерпуля. Потенциал огромный
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Ответ kickass
Всего лишь один нормальный сезон и ценник уже в районе 50 миллионов.
В прошлом году Челси Лавию из Саутгемптона (если кто о нём слышал) за 60 купил :)
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Ответ Андрей Вадимов
Зачем он Арсеналу? У них ведь железный центр обороны.
Да его скорее всего будут использовать на левом фланге обороны, это ведь его родная позиция. ЦЗ в трио он стал играть только в Болонье.
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Ответ Джанлука Нальюка
Ливерпулю он нужнее всех, но они даже не поборолись
Итальянцы в Ливерпуле традиционно мягко говоря не очень :)
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Ливерпулю он нужнее всех, но они даже не поборолись
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Ответ kickass
Всего лишь один нормальный сезон и ценник уже в районе 50 миллионов.
Оно так и работает.
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приедет через пару сезонов в Торино за 10 мл ..
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Ответ Лужин
Ну перспектива смотреть со скамейки как играет Габриэль и Салиба конечно заманчивая, но неплохо бы и в футбол поиграть.
Он универсальный защитник и сначала играл ЛЗ, в Болонье Мотта его перестроил на левого ЦЗ, при этом иногда выпуская и на фланг. Так что скорее всего его берут под ЛЗ.
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Ответ deadjoker
Ну с ПСЖ хоть трофеи можно выиграть :)
В ПСЖ чемпионства и кубки трофеями не считают и не ценят, так что сомнительно.
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Круто, отличный показатель работы Артеты, что игроки хотят только к нему
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Калафьори: я уеду жить в Лондон‼️🤌 Я очень там нужен Артете....☝️
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Болонья отлично заработает на продаже своих лидеров, правда есть оборотная сторона медали....
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Ответ Джанлука Нальюка
Борини и компания ? Калофьори выглядит топ игроком. Левоногий, техничный, способный играть высоко. Идеальный игрок для Ливерпуля. Потенциал огромный
Аквилани выглядел не менее топ-игроком, Доссена казался перспективным, например. Итальянцы вообще в АПЛ плохо приживаются, в Серии А другой футбол: больше остановок, иначе переходится центр поля, упор на стандарты. Те же Дзола, Виалли, Раванелли, Ди Канио, Ди Маттео играли лет 25 назад когда АПЛ была ещё не настолько быстра, а Серия А , напротив, задавала темп в европейском футболе.
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Ответ eftomolgy
Аквилани выглядел не менее топ-игроком, Доссена казался перспективным, например. Итальянцы вообще в АПЛ плохо приживаются, в Серии А другой футбол: больше остановок, иначе переходится центр поля, упор на стандарты. Те же Дзола, Виалли, Раванелли, Ди Канио, Ди Маттео играли лет 25 назад когда АПЛ была ещё не настолько быстра, а Серия А , напротив, задавала темп в европейском футболе.
Аквилани был котом в мешке и вообще нигде не заиграл.доссена изначально был середняком. Не думаю, что есть какая то связь
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разумно
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