Андрей Аршавин: «По составу «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов»

Андрей Аршавин заявил, что по составу «Зенит» соответствует Лиге чемпионов.

«Пять лет – много. Думаю, за такой срок это (возвращение в еврокубки российских клубов – Sports) вполне возможно.

Будем ли конкурентоспособны? Трудно сказать. По составу «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов. А групповой этап или плей-офф – это можно определить только игрой», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

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