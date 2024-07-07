Андрей Аршавин: «По составу «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов»
Андрей Аршавин заявил, что по составу «Зенит» соответствует Лиге чемпионов.
«Пять лет – много. Думаю, за такой срок это (возвращение в еврокубки российских клубов – Sports) вполне возможно.
Будем ли конкурентоспособны? Трудно сказать. По составу «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов. А групповой этап или плей-офф – это можно определить только игрой», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
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Когда же вы ныть-то перестанете?
Да и кубков Европейских больше в разы, не то что у Зенита
Уже бы с сезона 24/25 могли там спокойно катать, если бы спортивное руководство имело яйца принять хоть какое-то решение, а не занимать выжидательную позицию. Все сидели и ждали, что скажет Главный. Или может оно там "само рассосётся".
Надо понять, что с Европой мы попрощались навсегда, и с международным спортом в том виде, который мы знали - тоже.
Необходимо искать другие доступные форматы международных соревнований. Если таковых нет - организовывать самим коммерческие/товарищеские турниры. А не сидеть и ждать "у моря погоды".