Андрей Аршавин: «По составу «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Андрей Аршавин заявил, что по составу «Зенит» соответствует Лиге чемпионов.

«Пять лет – много. Думаю, за такой срок это (возвращение в еврокубки российских клубов – Sports) вполне возможно.

Будем ли конкурентоспособны? Трудно сказать. По составу «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов. А групповой этап или плей-офф – это можно определить только игрой», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
по составу, зенит, должен играть в кубке либертадорес. андрюхе, голову напекло похоже.
+73
-14
+59
В Лиге Чемпионов стран БРИКС. Не благодарите за идею, пользуйтесь.
+40
-5
+35
Максимум Лига конференции😀 Забыл уже как их Брюгге дрючил ?
+34
-20
+14
Ответ Алексей Супонинский
Максимум Лига конференции😀 Забыл уже как их Брюгге дрючил ?
Страдальцы Санкт-Галлена подтянулись)
+26
-16
+10
Зачем? Занимать по традиции 4 места, и отгребать от Брюгге
+9
-1
+8
Ответ qiqe
получается что все должны играть в лч тк возможности то у всех равные
Да выкиньте из головы равные возможности. Их не существует нигде. Детский сад какой-то.
+7
-1
+6
Та кончай, что было в лиге чемпионов мы видели- страшному брюгге проигрывали без шансов
+6
-1
+5
Ответ Алексей Супонинский
Максимум Лига конференции😀 Забыл уже как их Брюгге дрючил ?
Кто их только не дрючил, как и Спартак в его "лучшие" годы. Кошице, Санкт-Галлен моментально пришли на ум.
+16
-11
+5
Раньше хоть оправдывали свой дорогущий состав доходами от лч, сейчас лч нет, а траты всё равно на две головы выше любого московского
+8
-5
+3
Ответ Злодей Спб
Давно надо было переходить в Азию. Уже бы с сезона 24/25 могли там спокойно катать, если бы спортивное руководство имело яйца принять хоть какое-то решение, а не занимать выжидательную позицию. Все сидели и ждали, что скажет Главный. Или может оно там "само рассосётся". Надо понять, что с Европой мы попрощались навсегда, и с международным спортом в том виде, который мы знали - тоже. Необходимо искать другие доступные форматы международных соревнований. Если таковых нет - организовывать самим коммерческие/товарищеские турниры. А не сидеть и ждать "у моря погоды".
Переходите,вас здесь никто не держит
+3
0
+3
Ответ Tun
Раньше хоть оправдывали свой дорогущий состав доходами от лч, сейчас лч нет, а траты всё равно на две головы выше любого московского
Ну раньше было наоборот. И что дальше? Это жизнь.
Когда же вы ныть-то перестанете?
+8
-5
+3
Нравиться высказывания всяких, а ваши то команды не сливали матчи в Европе?
Да и кубков Европейских больше в разы, не то что у Зенита
+5
-2
+3
Ответ Алексей Супонинский
Максимум Лига конференции😀 Забыл уже как их Брюгге дрючил ?
Болельщики Спартака, результаты выступления своего клуба в ЛЧ, могут узнать только из Википедии.
+7
-4
+3
Это произойдет, когда Россию простят. Т.е. ждать еще долго.
+7
-5
+2
Ответ Злодей Спб
Давно надо было переходить в Азию. Уже бы с сезона 24/25 могли там спокойно катать, если бы спортивное руководство имело яйца принять хоть какое-то решение, а не занимать выжидательную позицию. Все сидели и ждали, что скажет Главный. Или может оно там "само рассосётся". Надо понять, что с Европой мы попрощались навсегда, и с международным спортом в том виде, который мы знали - тоже. Необходимо искать другие доступные форматы международных соревнований. Если таковых нет - организовывать самим коммерческие/товарищеские турниры. А не сидеть и ждать "у моря погоды".
Какая Азия? Одни только перелёты в Сидней или Сингапур представь. Да и там нас не горят желанием видеть.
+2
0
+2
Вместе с Брюгге
+2
0
+2
Ответ Злодей Спб
Давно надо было переходить в Азию. Уже бы с сезона 24/25 могли там спокойно катать, если бы спортивное руководство имело яйца принять хоть какое-то решение, а не занимать выжидательную позицию. Все сидели и ждали, что скажет Главный. Или может оно там "само рассосётся". Надо понять, что с Европой мы попрощались навсегда, и с международным спортом в том виде, который мы знали - тоже. Необходимо искать другие доступные форматы международных соревнований. Если таковых нет - организовывать самим коммерческие/товарищеские турниры. А не сидеть и ждать "у моря погоды".
Надо понять, что с Европой мы попрощались навсегда, и с международным спортом в том виде, который мы знали - тоже(с).Бред.С чего вдруг навсегда?
+1
0
+1
путь чемпионов ЛЧ
+1
0
+1
Ответ Святой Патрик
Трёшка от Брюгге это не 1-18. =)
И не 0:19 побед на выезде
+1
0
+1
Ответ Спартак сила
И получать трешку от Брюгге
Трёшка от Брюгге это не 1-18. =)
+2
-1
+1
Ответ velvetdust2008
Тут агенты рассказывают что у Спартака трансферный бюджет 70 лямов на этот год. Если посмотреть траты за последний десяток лет, Спартак - с отрывом топ-2 клуб. Только Зенит - бесконечный чемпион, а Спартак после Карреры от топ-2 невероятно далек, и вроде даже последние лет 7 и не побеждал Зенит, хотя Локо и Динамо уже делали это по два раза за сезон, ЦСКА тоже обыгрывал, но не супербогатое Тушино
Бесконечный чемпион зенит стал после того как в одном кабинете поселился карманный президент рфс
+1
0
+1
Ответ Ветер
по составу, зенит, должен играть в кубке либертадорес. андрюхе, голову напекло похоже.
А это забавно, клыбнулся. =)
+5
-4
+1
Ответ Ветер
по составу, зенит, должен играть в кубке либертадорес. андрюхе, голову напекло похоже.
Ахахахах
+1
0
+1
Ответ Ветер
по составу, зенит, должен играть в кубке либертадорес. андрюхе, голову напекло похоже.
ему ее давно напекло) пока был футболистом, говорил то, что думал) но там и темы для разговора были другие. теперь говорит то, что скажут).
+1
0
+1
Ответ snqf879gdt
Лет через 10, не раньше
Как так определил??
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Надо понять, что с Европой мы попрощались навсегда, и с международным спортом в том виде, который мы знали - тоже(с).Бред.С чего вдруг навсегда?
Вполне вероятно, что было бы мудро с ней распрощаться по собственной инициативе. Лучше там уже ничего не будет, только хуже. Пик пройден.
0
0
0
ну так играйте, в чем проблема?
+2
-2
0
Ответ Willy Kambwala
По составу в ЛЧ, а вообще в Зенит должен играть в пердиве)
Не болельщику британского середняка, что-то про пердив вещать
0
0
0
Во всем виноваты санкции , так бы зенит играл бы в Лч по меньшей мере в квалификации ты прав Андрей капитан очевидность)
0
0
0
Давно надо было переходить в Азию.

Уже бы с сезона 24/25 могли там спокойно катать, если бы спортивное руководство имело яйца принять хоть какое-то решение, а не занимать выжидательную позицию. Все сидели и ждали, что скажет Главный. Или может оно там "само рассосётся".

Надо понять, что с Европой мы попрощались навсегда, и с международным спортом в том виде, который мы знали - тоже.

Необходимо искать другие доступные форматы международных соревнований. Если таковых нет - организовывать самим коммерческие/товарищеские турниры. А не сидеть и ждать "у моря погоды".
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий