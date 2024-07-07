Аршавин о трансферной кампании «Зенита»: «Основная причина – желание победить в РПЛ в год столетия. Пока не вижу конкурентов»
Андрей Аршавин заявил о желании «Зенита» стать чемпионом в год столетия.
Летом «Зенит» подписал четырех российских футболистов – Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова.
– Будут ли еще приобретения?
– Одного-двух новичков точно можно ожидать. Но все, опять же, зависит от позиции и переговоров с игроками.
– Связана ли нынешняя усиленная трансферная кампания команды со слабой игрой «Зенита» в прошлом розыгрыше?
– Основной причиной является то, что «Зенит» хочет победить в новом сезоне, в год столетия. Поэтому такие усиления делаются, чтобы начать с места в карьер.
– Что должно случиться, чтобы кто-то мог прервать гегемонию «Зенита»?
– Нужно, чтобы появились одна-две мощные команды. Как по составу, так и по управлению.
– Сейчас есть конкуренты у «Зенита»?
– На сегодняшний день пока такой команды не вижу, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Какая практика в мире по ведущим клубам своих стран?
Что там с минутами воспитанников в Реале, Баварии и прочих ПСЖ с Манчестерами?
А то спартак все не может определиться, он середняк или где? А так, в лучшей лиге мира, поиграет, подумает...
В Зените в каждом сезоне минимум один тоже наберется
При Семаке во всех сезонах, кроме крайнего, например, был Кузяев
Такова практика топ-клубов
МЮ - Майну.
ПСЖ - Заир-Эмери, Кимпембе.
РМ - Карвахаль, Начо и тд.
Возьмём и условную УФУ и Спартак.
Настолько ли Зенит превосходит по финансам Спартак и прочих?!
Напишу про Зенит, а вы в ответ про Спартак:
1. Обильное финансирование.
2. Организация на высочайшем уровне.
3. Качество тренерского состава, а так же кадровая стабильность.
4. Удачная селекция.
5. Мощнейшая поддержка болельщиками.
Назвать "Всея Московский Спартак".
Это позволит не только создать сильный противовес Зениту, но и провести экономию бюджетных средств, о которой так много рассуждают московские болельщики, тыкая пальцем в Зенит.
Экономить начнём с вас :)
Скажите, какая разница по итогам сезона между первым и третьим местом? Это не конкуренция?