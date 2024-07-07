Аршавин о трансферной кампании «Зенита»: «Основная причина – желание победить в РПЛ в год столетия. Пока не вижу конкурентов»

Андрей Аршавин заявил о желании «Зенита» стать чемпионом в год столетия.

Летом «Зенит» подписал четырех российских футболистов – Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова.

– Будут ли еще приобретения?

– Одного-двух новичков точно можно ожидать. Но все, опять же, зависит от позиции и переговоров с игроками.

– Связана ли нынешняя усиленная трансферная кампания команды со слабой игрой «Зенита» в прошлом розыгрыше?

– Основной причиной является то, что «Зенит» хочет победить в новом сезоне, в год столетия. Поэтому такие усиления делаются, чтобы начать с места в карьер.

– Что должно случиться, чтобы кто-то мог прервать гегемонию «Зенита»?

– Нужно, чтобы появились одна-две мощные команды. Как по составу, так и по управлению.

– Сейчас есть конкуренты у «Зенита»?

– На сегодняшний день пока такой команды не вижу, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

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