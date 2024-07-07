Аршавин о трансферной кампании «Зенита»: «Основная причина – желание победить в РПЛ в год столетия. Пока не вижу конкурентов»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин заявил о желании «Зенита» стать чемпионом в год столетия.

Летом «Зенит» подписал четырех российских футболистов – Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Максима Глушенкова.

– Будут ли еще приобретения?

– Одного-двух новичков точно можно ожидать. Но все, опять же, зависит от позиции и переговоров с игроками.

– Связана ли нынешняя усиленная трансферная кампания команды со слабой игрой «Зенита» в прошлом розыгрыше?

– Основной причиной является то, что «Зенит» хочет победить в новом сезоне, в год столетия. Поэтому такие усиления делаются, чтобы начать с места в карьер.

– Что должно случиться, чтобы кто-то мог прервать гегемонию «Зенита»?

– Нужно, чтобы появились одна-две мощные команды. Как по составу, так и по управлению.

– Сейчас есть конкуренты у «Зенита»?

– На сегодняшний день пока такой команды не вижу, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

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70 комментариев
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Ответ Спартак сила
Посмотреть на вас с бюджетом Уфы Где вы там лидировать будете Если только в родном пердиве Где вы всю свою историю и болтались
Семак с Уфой был в зоне еврокубков, примерно так же было бы и с Зенитом в случае урезания бюджета до уровня Уфы. А вот если бы Спартаку так урезали бюджет, то я не уверен, что они не вылетели бы из премьер лиги в первый же сезон.
+24
-7
+17
Ответ Петр Иванов
Вопрос, сколько минут свои воспитанники провели на поле за Зенит суммарно?
Давайте объективно взглянем.
Какая практика в мире по ведущим клубам своих стран?
Что там с минутами воспитанников в Реале, Баварии и прочих ПСЖ с Манчестерами?
+30
-18
+12
Ответ Vitto
МС - Фоден. МЮ - Майну. ПСЖ - Заир-Эмери, Кимпембе. РМ - Карвахаль, Начо и тд.
это много?
+12
-2
+10
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Лукойл частный сектор? Он полностью основанный за счёт наглого воровства народного достояния и подтасовок с продажей выгодных нефтяных месторождении за бесценок в 90-е.
+10
0
+10
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
не надо афишировать свою глупость, болела кб!
+9
0
+9
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
и много лукойл помогает фронту?
+8
0
+8
Ответ Спартак сила
Посмотреть на вас с бюджетом Уфы Где вы там лидировать будете Если только в родном пердиве Где вы всю свою историю и болтались
Не, лучше на вас...
А то спартак все не может определиться, он середняк или где? А так, в лучшей лиге мира, поиграет, подумает...
+8
0
+8
Ответ fussballer
С себя начни, экономист.
На четырёх столичных клубах всяко больше можно сэкономить чем на одном провинциальном :)
+18
-10
+8
Ответ Петр Иванов
Вопрос, сколько минут свои воспитанники провели на поле за Зенит суммарно?
А это так важно?
+11
-4
+7
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Опять закомплексованные почитатели К&Б первыми отмечаются под новостями о Зените.
+18
-11
+7
Ответ Доктор Верховцев
Опять закомплексованные почитатели К&Б первыми отмечаются под новостями о Зените.
Это особый почитатель, он на всех ветках Зенита пасётся, думаю его на спартаковских ветках меньше чем на зенитовских
+6
0
+6
Ответ Vitto
МС - Фоден. МЮ - Майну. ПСЖ - Заир-Эмери, Кимпембе. РМ - Карвахаль, Начо и тд.
Не густо что-то
В Зените в каждом сезоне минимум один тоже наберется
При Семаке во всех сезонах, кроме крайнего, например, был Кузяев
Такова практика топ-клубов
+7
-2
+5
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Так пусть спартак подаст пример, выгонит всех и отправится во втордив, а лучше — расформируется. Алекпёров является богатейшим человеком в стране, пусть кинет парням копеечку на броники. Ах, забыл, он же зарабатывает на этой заварухе!
+6
-1
+5
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Да-да, конечно же, если бы Зениту запретили делать трансферы, все освободившиеся деньги пошли бы на броники и коптеры, ага.
+5
0
+5
Ответ Артем Сотников
Не густо что-то В Зените в каждом сезоне минимум один тоже наберется При Семаке во всех сезонах, кроме крайнего, например, был Кузяев Такова практика топ-клубов
Кержаков. Миша.
+5
0
+5
Ответ BET3P
Давайте объективно взглянем. Какая практика в мире по ведущим клубам своих стран? Что там с минутами воспитанников в Реале, Баварии и прочих ПСЖ с Манчестерами?
МС - Фоден.
МЮ - Майну.
ПСЖ - Заир-Эмери, Кимпембе.
РМ - Карвахаль, Начо и тд.
+14
-9
+5
Ответ Спартак сила
Предлагаю написать петицию президенту РФ, о том чтоб расформировали питерский зенит Все народные средства которые каждый год тратят зенит и его руководство Направить на фронт нашим воинам Кто за прошу поставить плюсик Посмотрим сколько нас тут адекватных
В основном неадекваты мы, извини)
+4
0
+4
Ответ Спартак сила
Посмотреть на вас с бюджетом Уфы Где вы там лидировать будете Если только в родном пердиве Где вы всю свою историю и болтались
Давайте сравним все ПЯТЬ составляющих.
Возьмём и условную УФУ и Спартак.
Настолько ли Зенит превосходит по финансам Спартак и прочих?!
Напишу про Зенит, а вы в ответ про Спартак:
1. Обильное финансирование.
2. Организация на высочайшем уровне.
3. Качество тренерского состава, а так же кадровая стабильность.
4. Удачная селекция.
5. Мощнейшая поддержка болельщиками.
+3
0
+3
Ответ артур
Тогда смысл играть?
а в 90-е какой смысл был играть?
+4
-1
+3
Их и в прошлом году не было , просто в Питере леги потеряли мотивацию , Семак не мог предложить что то новое , отсюда и проблемы . Зенит стал ещё сильнее , рассуждения о том зачем такие траты мне кажется бессмысленными .
+5
-3
+2
Вопрос, сколько минут свои воспитанники провели на поле за Зенит суммарно?
+22
-20
+2
Ответ Тимур Тимербаев
А налогоплательщики со всей страны согласны, что Гос компания именно так тратит их деньги? Ужас
Мнение лузеров, не в состоянии постигнуть минимальные познания в экономике, очень важны для нас.
+2
0
+2
Нужно просто объединить все московские клубы в один. Можно даже на базе Спартака.

Назвать "Всея Московский Спартак".

Это позволит не только создать сильный противовес Зениту, но и провести экономию бюджетных средств, о которой так много рассуждают московские болельщики, тыкая пальцем в Зенит.

Экономить начнём с вас :)
+30
-28
+2
Всё грамотно организовано в питерском клубе, Аршавин прав.
+8
-7
+1
Ответ Злодей Спб
Нужно просто объединить все московские клубы в один. Можно даже на базе Спартака. Назвать "Всея Московский Спартак". Это позволит не только создать сильный противовес Зениту, но и провести экономию бюджетных средств, о которой так много рассуждают московские болельщики, тыкая пальцем в Зенит. Экономить начнём с вас :)
Тонкий намёк на то что Зенит сделал с остальным питерскими клубами. Браво
+4
-3
+1
Ответ Тимур Тимербаев
А налогоплательщики со всей страны согласны, что Гос компания именно так тратит их деньги? Ужас
не гос компания, а компания с долей 51% государства, хотя чего тебе объяснять?))
+3
-2
+1
Ответ Спартак сила
Посмотреть на вас с бюджетом Уфы Где вы там лидировать будете Если только в родном пердиве Где вы всю свою историю и болтались
Посмотреть бы на вас с бюджетом Уфы. Сколько очков бы набрали, о месте вообще речи нет, если со вторым бюджетом умудряетесь десятыми или (прогресс!) пятыми становиться.
+1
0
+1
Ответ BET3P
Кержаков. Миша.
Мостовой достаточно часто появлялся.
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Ответ Матрос Кот
Ну и ничего страшного,если Зенит станет чемпионом.Клуб управляется лучше,чем другие клубы РПЛ. Только зачем такие закупки большие? Видимо натерпелись страха в прошлом сезоне,когда на ниточке повисли.
Ну, было, действительно тревожно. =)
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Ответ Isshin88
Так и до этого конкурентов не было. Не очень понятно в чём смысл таких закупок, тем более за государственные деньги.
Это понятно, что вам "не очень понятно". =)
Скажите, какая разница по итогам сезона между первым и третьим местом? Это не конкуренция?
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