Черчесов о простой тактике на Евро: «Вы говорите про упрощение игры, а я – про эффективность. Это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат» 

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 тактика Футбол

Станислав Черчесов высказался о простой тактике у многих сборных на Евро-2024.

«То же самое было и у нас в сборной. Мы прекрасно понимали качества Артема Дзюбы и на этом играли. Команде это было комфортно, а не потому что мне так хотелось.

Вы говорите про упрощение игры, а я говорю про эффективность. Мы же выходим всегда побеждать. Футбол — это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат», — сказал бывший главный тренер сборной России.

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41 комментарий
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Ну, тогда, наверное, и болельщикам не стоит ходить на стадионы и смотреть трансляции. Главное же результат - зашел в новости секунд на 30, посмотрел результат и кто забил - и хватит. А 22 серьезных мужчин пускай выполняют свою тяжелую, но необходимую работу исключительно на результат и эффективность.
+98
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+96
Ладно наши деревяхи, но игра англичан - преступление против футбола. Когда у испанцев было 2-3 претендента на «ЗМ» они всех возили рылом в газон не один год…
+65
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+58
Ответ Иван Стрелков
Ну, тогда, наверное, и болельщикам не стоит ходить на стадионы и смотреть трансляции. Главное же результат - зашел в новости секунд на 30, посмотрел результат и кто забил - и хватит. А 22 серьезных мужчин пускай выполняют свою тяжелую, но необходимую работу исключительно на результат и эффективность.
Вот лично я все реже смотрю футбол. думаю я не один. Просто скучно 🥱
+59
-1
+58
Ответ Давид Кочинян
Ладно наши деревяхи, но игра англичан - преступление против футбола. Когда у испанцев было 2-3 претендента на «ЗМ» они всех возили рылом в газон не один год…
Согласен
Отлично помню тот крышесносный результативный футбол Испании на ЧМ 2010
А сколько испанцы в плей-офф тогда наколотили!
Вот где были времена
Не уходили с поля без 5 забитых мячей)
+31
-11
+20
Ответ Иван Стрелков
Ну, тогда, наверное, и болельщикам не стоит ходить на стадионы и смотреть трансляции. Главное же результат - зашел в новости секунд на 30, посмотрел результат и кто забил - и хватит. А 22 серьезных мужчин пускай выполняют свою тяжелую, но необходимую работу исключительно на результат и эффективность.
В последнее время, всё чаще так делаю.Или фоном смотрю
+20
-1
+19
Если эта тактика надолго задержится в футболе - он обречён...Только атакующий стиль и возвращение классических 10-х номеров вернëт этому виду спорту былую популярность. Можно сколько угодно менять правила, но пока топовые сборные ставят во главу угла результат, игнорируя любую критику по игре, это всë путь в один конец...
+22
-5
+17
Ответ Andry 72
По игре в футбол возили всех без исключения ,не забивали ,согласен,но показывали самый зрелищный футбол,и у своих ворот практически не было моментов,поэтому и выиграли три крупных турнира подряд
Ну вот мне отлично помнится матч против Германии
Только дальние удары, гол с углового и сушка матча перекатами
Это проблемы Германии, что они ничего с этим не сделали, но если мы говорим о зрелищности, то в 2010 это был очень прагматичный футбол от Испанцев (исходя из их уровня)
Так что все эти рассказы про просто неописуемую красоту от какой-то сборной...
Футбол сборных (особенно топов) зачастую вообще не про это
Хотя соглашусь, что в 2008 Испания играла в реально зрелищный футбол
+12
-3
+9
Ответ Stereophonics89
Согласен Отлично помню тот крышесносный результативный футбол Испании на ЧМ 2010 А сколько испанцы в плей-офф тогда наколотили! Вот где были времена Не уходили с поля без 5 забитых мячей)
По игре в футбол возили всех без исключения ,не забивали ,согласен,но показывали самый зрелищный футбол,и у своих ворот практически не было моментов,поэтому и выиграли три крупных турнира подряд
+9
-1
+8
Ответ ta-tosha
Какая тактика? Какую тактику может наиграть тренер сборной за пару недель с игроками, каждый из которых играет в клубах в совершенно разный футбол. Тренер может влиять только на выбор 11 стартового состава и атмосферу в сборной. Когда у России есть 1,5 паспортиста, способных пасовать дальше чем на 5 метров и играть в что то большее, чем бица-бороца - то what we are talking about? Если мы говорим о топ сборных - все зависит от уровня усталости лидеров после клубного сезона и стартового состава. Когда Саутгейт ставит в полузащиту 3 опорных сразу - то где там будет атакующий футбол, кто будет связывать оборону с атакой? Они могут играть только на личном мастерстве, так тренера у них фактически - нет
смотря какой fabric, смотря сколько details
+6
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+6
Дык у тебя и результата нету. На последнем турнире и играли дерьмово, и побед не одержали, позорище.
+6
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+4
Ответ Крыло советов
Вот лично я все реже смотрю футбол. думаю я не один. Просто скучно 🥱
раньше был такой момент: когда едешь в учебу/работу сонный из-за того, что смотрел футбол. Сейчас - ребенка спать уложил, наушник в ухо воткнул минут 30 и тааак сладко засыпаю. Просыпаюсь бодрым огурчиком!
+4
0
+4
Ответ ta-tosha
Какая тактика? Какую тактику может наиграть тренер сборной за пару недель с игроками, каждый из которых играет в клубах в совершенно разный футбол. Тренер может влиять только на выбор 11 стартового состава и атмосферу в сборной. Когда у России есть 1,5 паспортиста, способных пасовать дальше чем на 5 метров и играть в что то большее, чем бица-бороца - то what we are talking about? Если мы говорим о топ сборных - все зависит от уровня усталости лидеров после клубного сезона и стартового состава. Когда Саутгейт ставит в полузащиту 3 опорных сразу - то где там будет атакующий футбол, кто будет связывать оборону с атакой? Они могут играть только на личном мастерстве, так тренера у них фактически - нет
Стас вообще-то говорил о ЧМ-2018, к которому он и набранный им сброд готовился два года. Причем ближе к турниру стало понятно, что тактики и стратеги что из стаса, что из ромащенко вообще никакие, их протеже не тащат, а ЧМ на минуточку в России. И пришлось ему идти на поклон к ветеранам типа Игнашевича и Жиркова и вытаскивать из глубокого резерва изгоев типа Дзюбы и Черышева. Вот эти вынужденные ходы, которые на самом деле напрашивались, Стасон и называет упрощением - в противовес идиотизму, который он пытался внедрять весь предшествующий ЧМ цикл.
+4
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Что вы ждали от физрука? Усатый поддерживает своего коллегу Саутгейта так как оба опологеты тактики "припаркованного автобуса"
+4
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Ответ VV Vvvv
Очень жду ,что Нидерланды англосаксов повозят.Просто обязаны англичан домой отправить.))))
Швейцарцы тоже обязаны были. И где они сейчас?)
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-1
+2
Ответ IceDushman
Как раньше уже не будет,к сожалению.Теперь будем смотреть механический футбол.
Не будем. Интерес упадёт и доходы клубов тоже.
+2
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Ответ Крыло советов
Вот лично я все реже смотрю футбол. думаю я не один. Просто скучно 🥱
У меня тоже так. Я это списываю на мое личное изменение отношения и восприятия. В 25 лет это одни приоритеты, а в 40 другие)
+2
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Такими темпами футбол просто медленно потеряет аудиторию..
+7
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+2
Знатно Англия поджигает местным ватникам) Франция играет так же,но почему то это другое)
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0
+1
Ответ Stereophonics89
Согласен Отлично помню тот крышесносный результативный футбол Испании на ЧМ 2010 А сколько испанцы в плей-офф тогда наколотили! Вот где были времена Не уходили с поля без 5 забитых мячей)
А в 2008 и 2012 ты был в коме и сейчас пытаешься очень мощно пошутить, судя по всему? 🤡
+9
-8
+1
Ответ Иван Стрелков
Ну, тогда, наверное, и болельщикам не стоит ходить на стадионы и смотреть трансляции. Главное же результат - зашел в новости секунд на 30, посмотрел результат и кто забил - и хватит. А 22 серьезных мужчин пускай выполняют свою тяжелую, но необходимую работу исключительно на результат и эффективность.
Лично я хожу на стадио и смотрю трансляции потому что я люблю свою команду вне зависимости от того, как она играет. В спорте первичен спорт. Зрелище тоже, но оно не должно быть на первом месте.
+1
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+1
Ответ Alex Shizoid
раньше был такой момент: когда едешь в учебу/работу сонный из-за того, что смотрел футбол. Сейчас - ребенка спать уложил, наушник в ухо воткнул минут 30 и тааак сладко засыпаю. Просыпаюсь бодрым огурчиком!
если ты стал старым пердуном, не значит, что и остальные такие же
+1
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Ответ IceDushman
Как раньше уже не будет,к сожалению.Теперь будем смотреть механический футбол.
Слышал эти слова 20-лет назад в эпоху чемпионства греков и доминирования Маура)
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Какая тактика? Какую тактику может наиграть тренер сборной за пару недель с игроками, каждый из которых играет в клубах в совершенно разный футбол. Тренер может влиять только на выбор 11 стартового состава и атмосферу в сборной. Когда у России есть 1,5 паспортиста, способных пасовать дальше чем на 5 метров и играть в что то большее, чем бица-бороца - то what we are talking about? Если мы говорим о топ сборных - все зависит от уровня усталости лидеров после клубного сезона и стартового состава. Когда Саутгейт ставит в полузащиту 3 опорных сразу - то где там будет атакующий футбол, кто будет связывать оборону с атакой? Они могут играть только на личном мастерстве, так тренера у них фактически - нет
Лёв рассказывал, что к ЧМ 2014 они готовились буквально со следующего дня после матча за третье место в ЮАР. Был +/- очерчен список кандидатов в сборную и их вызывали в сборную четыре года, наигрывали взаимодействия и схемы.
Саутгейт в сборной уже восемь лет, он игроков в основном подбодряет и хлопает в ладоши, когда те лупят в аут
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Ответ VV Vvvv
Очень жду ,что Нидерланды англосаксов повозят.Просто обязаны англичан домой отправить.))))
Словаки и швейцарцы тоже обязанны были) и где они сейчач) собаки лают-караван идёт)
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Ответ SashaKO
Если эта тактика надолго задержится в футболе - он обречён...Только атакующий стиль и возвращение классических 10-х номеров вернëт этому виду спорту былую популярность. Можно сколько угодно менять правила, но пока топовые сборные ставят во главу угла результат, игнорируя любую критику по игре, это всë путь в один конец...
Нужно вводить дополнительные плюшки за забитые голы, и наоборот - например за нулевую ничью давать командам по ноль очков, на что наиграли, то и получили. Овертаймы отменить нафиг, не решили вопрос за 90 минут, бейте сразу пенальти, как на Копа Америка и некоторых других турнирах. Прежде всего это касается футбола сборных - именно ЧЕ и ЧМ позицинируются как праздник футбола для рядового зрителя, а он включает матчи Франции и Англии и засыпает под это, всё больше убеждаясь, что нет смысла тратить своё время на просмотр подобного г..на.
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Ответ SashaKO
Если эта тактика надолго задержится в футболе - он обречён...Только атакующий стиль и возвращение классических 10-х номеров вернëт этому виду спорту былую популярность. Можно сколько угодно менять правила, но пока топовые сборные ставят во главу угла результат, игнорируя любую критику по игре, это всë путь в один конец...
так популярность никуда не делась
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Ответ re-gree
Слышал эти слова 20-лет назад в эпоху чемпионства греков и доминирования Маура)
Раньше слышал, теперь увидишь)))
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Ответ Алексей Полиенков
Не будем. Интерес упадёт и доходы клубов тоже.
Почему не будет, если уже есть)
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Ответ Только Крылья
Чемпионат мира в России был хорош в плане зрелищности матчей и голов. Да даже в Катаре было интересно достаточно. Хотя до этого тоже были унылые турниры. Так что, я бы не зарекался. Еще наверняка увидим атакующий футбол на крупных турнирах
Может и будут исключения из правил, но в основном будет вот такое бей-беги.
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Ответ SashaKO
Если эта тактика надолго задержится в футболе - он обречён...Только атакующий стиль и возвращение классических 10-х номеров вернëт этому виду спорту былую популярность. Можно сколько угодно менять правила, но пока топовые сборные ставят во главу угла результат, игнорируя любую критику по игре, это всë путь в один конец...
Как раньше уже не будет,к сожалению.Теперь будем смотреть механический футбол.
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