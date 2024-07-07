Черчесов о простой тактике на Евро: «Вы говорите про упрощение игры, а я – про эффективность. Это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат» 

Станислав Черчесов высказался о простой тактике у многих сборных на Евро-2024.

«То же самое было и у нас в сборной. Мы прекрасно понимали качества Артема Дзюбы и на этом играли. Команде это было комфортно, а не потому что мне так хотелось.

Вы говорите про упрощение игры, а я говорю про эффективность. Мы же выходим всегда побеждать. Футбол — это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат», — сказал бывший главный тренер сборной России.

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