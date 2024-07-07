Черчесов о простой тактике на Евро: «Вы говорите про упрощение игры, а я – про эффективность. Это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат»
Станислав Черчесов высказался о простой тактике у многих сборных на Евро-2024.
«То же самое было и у нас в сборной. Мы прекрасно понимали качества Артема Дзюбы и на этом играли. Команде это было комфортно, а не потому что мне так хотелось.
Вы говорите про упрощение игры, а я говорю про эффективность. Мы же выходим всегда побеждать. Футбол — это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат», — сказал бывший главный тренер сборной России.
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Отлично помню тот крышесносный результативный футбол Испании на ЧМ 2010
А сколько испанцы в плей-офф тогда наколотили!
Вот где были времена
Не уходили с поля без 5 забитых мячей)
Только дальние удары, гол с углового и сушка матча перекатами
Это проблемы Германии, что они ничего с этим не сделали, но если мы говорим о зрелищности, то в 2010 это был очень прагматичный футбол от Испанцев (исходя из их уровня)
Так что все эти рассказы про просто неописуемую красоту от какой-то сборной...
Футбол сборных (особенно топов) зачастую вообще не про это
Хотя соглашусь, что в 2008 Испания играла в реально зрелищный футбол
Саутгейт в сборной уже восемь лет, он игроков в основном подбодряет и хлопает в ладоши, когда те лупят в аут