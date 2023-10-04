Черчесов о футболе: «Принципиально новые схемы и идеи, способные потрясти мир, как это было во времена «Аякса» с Кройффом или «Барсы» с Месси, сейчас невозможны»

Теги Станислав Черчесов Марко ван Бастен Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная России по футболу Пеле Йохан Кройфф ЧМ-2018 FIFA тактика Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможности появления новых идей в футболе.

– Знаю, что вы читали лекции в УЕФА. Это было недавно, это было давно?

– Да, несколько раз приглашали, когда тренировал сборную. Вполне типичная для УЕФА практика, особенно после чемпионатов мира и Европы. Аудитория серьезная, профессиональная, специалисты со всего мира, а ты, как участник события, – один из спикеров. После «обязательной программы» тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь.

Особенно много вопросов было в 2018-м. Коллег интересовало, как так вышло, что на сборную России особо не рассчитывали, а она чего-то добилась. Это, конечно, полезное знание и важный опыт.

Вот когда мне говорят: слетай, условно, в «Барселону», посмотри, как там да что, поучись – я вежливо, но твердо отказываюсь.

– Почему?

– Что я там увижу? В больших клубах, где собраны суперзвезды, тяжело усмотреть что-то важное для себя. Разве что принципам управления звездной командой уделить время, но кто пустит тебя на клубную кухню? Значит, нет смысла терять время.

Понимаете, есть чемпионство официальное, а есть, скажу так, внутреннее. Когда твоя команда с предпоследнего места в таблице выходит на 7-е – это внутреннее чемпионство. Когда сборная России останавливается в сантиметрах от полуфинала мирового чемпионата – это внутреннее чемпионство. Вот что я имею ввиду.

– Футбольные эксперты, в том числе многие ведущие действующие тренеры, часто говорят о кризисе тактических идей: футбол, считают они, достиг в своем развитии некоего предела, он исчерпал себя. Ваша точка зрения на этот вопрос? Футболу есть куда расти?

– Если линейно – предел, наверное, близок. В том смысле, что свежие, принципиально новые схемы и идеи, способные потрясти мир, как это было в те славные времена, когда доминировали сборная Бразилии с Пеле, «Аякс» с Кройффом, «Милан» с ван Бастеном или «Барселона» с Месси – они, скорее всего, невозможны.

Но прогресс, основанный на физическом и техническом совершенстве игроков, на искусстве управления командой – он если не бесконечен, то очень далек от условного финиша.

– Как говорил великий тренер Луис Сесар Менотти, чемпион мира 1978 года, схемы – это просто номера телефонов в тренерском блокноте…

– Вот именно. Другое дело, что ими нужно правильно пользоваться. В правильном русле, в правильное время и в правильном месте – чтобы номера этих телефонов отвечали на звонки, а не молчали, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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34 комментария

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Великий Алонсо
Для гения Черчесова футбол уже давно понятен. Он достиг предела тренерского искусства.
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Savardus
Не невозможны, а временно недоступны в связи с исчерпанием ресурса
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Balt39
"Все, что можно изобрести, уже изобрели!" — воскликнул руководитель американского патентного бюро Чарльз Дьюел в 1899 году, пытаясь убедить конгресс и президента в необходимости упразднения собственного ведомства.
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Биомеханоид
Ответ Великий Алонсо
Для гения Черчесова футбол уже давно понятен. Он достиг предела тренерского искусства.
Он в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов матчей провел.
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oka79410
когда подобное говорит черчесов, то сразу "усатый козл***к, иди поцарапай пупок
когда анчелотти говорит, что в футболе все уже придумано, не нужно изобретать велосипед, хомячки сразу "какой папа карло мудрец
несправедливо
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Owen_the_Simple
Ответ Balt39
"Все, что можно изобрести, уже изобрели!" — воскликнул руководитель американского патентного бюро Чарльз Дьюел в 1899 году, пытаясь убедить конгресс и президента в необходимости упразднения собственного ведомства.
Он такого не говорил и не пытался никого убедить в необходимости упразднения ведомства. Он заявлял строго противоположное.

" Duell has become famous for, during his tenure as United States Commissioner of Patents, purportedly saying "Everything that can be invented has been invented." However, this has been debunked as apocryphal by librarian Samuel Sass who traced the quote back to a 1981 book titled "The Book of Facts and Fallacies" by Chris Morgan and David Langford. In fact, Duell said in 1902:

In my opinion, all previous advances in the various lines of invention will appear totally insignificant when compared with those which the present century will witness. I almost wish that I might live my life over again to see the wonders which are at the threshold."
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Le_Mogul
Физрук решил, раз у него нет идей, значит их нет ни у кого вообще.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ oka79410
когда подобное говорит черчесов, то сразу "усатый козл***к, иди поцарапай пупок когда анчелотти говорит, что в футболе все уже придумано, не нужно изобретать велосипед, хомячки сразу "какой папа карло мудрец несправедливо
Ну Карло и добился несоразмерно большего, чем Стас
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fugas80
Он этот футбол сто триллионов миллиардов раз проживает на миллионах плаНЕТ. Да
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Водяра
Новая схема от Черчесова мотивировать игроков. Шашлык перед матчем, быковать на них во время матча, в душевую после матча.
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Юрген
Ответ Евгений Шазиев
Возможны, Стас очень возможны. Пример не из сферы , но всё же. Никто до 2022 года не не знал, что обычные квадрокоптеры произведут революцию в самой высокотехнологичной войне.
Революция в войне это "Калибры", "Кинжалы" или даже "Герани", а не квадракоптеры.
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pztpzhmx66
Физрук
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Гамарджоба Генацвале
Станислав Сократович фигни не скажет!
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Богдан Агафонов
Плевать на тактические идеи. Ну не появится ничего и что дальше? Футбол не умрет, хуже не станет
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Atsuktuvas
Похоже на плашку из онлайн-игры
"Открытие новой схемы заблокировано Черчесовым".
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валя_стакан
У тебя нет схем, а вот у Мостового есть революционные схемы и он их готов применить на спартаке
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Spaten
Про номер телефона это из книги Макса Юрбини
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Константин Лобандиевский
А я думал, у него запрещено слово "невозможно"...
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Владимир Владимирович
Холланд и Мбаппе: подержите наше пиво
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Lavinka
(с) Идущий к реке .
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Анатолий Magicbrain
Все, расходимся, усатый объявил конец эры новаторства в футбольной тактике. Саламыч закрывает футбол. RIP
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Евгений Шазиев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Возможны, Стас очень возможны. Пример не из сферы , но всё же. Никто до 2022 года не не знал, что обычные квадрокоптеры произведут революцию в самой высокотехнологичной войне.
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Очки Дани Алвеса
Ну, конечно, невозможны. Если их не выдумывает сам Черчесов, значит никто не сможет выдумать!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Le_Mogul
Физрук решил, раз у него нет идей, значит их нет ни у кого вообще.
Даже у Смородской есть идеи. В атаке надо играть пошире, а в защите поуже.)
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