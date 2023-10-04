Черчесов о футболе: «Принципиально новые схемы и идеи, способные потрясти мир, как это было во времена «Аякса» с Кройффом или «Барсы» с Месси, сейчас невозможны»

Станислав Черчесов высказался о возможности появления новых идей в футболе.

– Знаю, что вы читали лекции в УЕФА. Это было недавно, это было давно?

– Да, несколько раз приглашали, когда тренировал сборную. Вполне типичная для УЕФА практика, особенно после чемпионатов мира и Европы. Аудитория серьезная, профессиональная, специалисты со всего мира, а ты, как участник события, – один из спикеров. После «обязательной программы» тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь.

Особенно много вопросов было в 2018-м. Коллег интересовало, как так вышло, что на сборную России особо не рассчитывали, а она чего-то добилась. Это, конечно, полезное знание и важный опыт.

Вот когда мне говорят: слетай, условно, в «Барселону», посмотри, как там да что, поучись – я вежливо, но твердо отказываюсь.

– Почему?

– Что я там увижу? В больших клубах, где собраны суперзвезды, тяжело усмотреть что-то важное для себя. Разве что принципам управления звездной командой уделить время, но кто пустит тебя на клубную кухню? Значит, нет смысла терять время.

Понимаете, есть чемпионство официальное, а есть, скажу так, внутреннее. Когда твоя команда с предпоследнего места в таблице выходит на 7-е – это внутреннее чемпионство. Когда сборная России останавливается в сантиметрах от полуфинала мирового чемпионата – это внутреннее чемпионство. Вот что я имею ввиду.

– Футбольные эксперты, в том числе многие ведущие действующие тренеры, часто говорят о кризисе тактических идей: футбол, считают они, достиг в своем развитии некоего предела, он исчерпал себя. Ваша точка зрения на этот вопрос? Футболу есть куда расти?

– Если линейно – предел, наверное, близок. В том смысле, что свежие, принципиально новые схемы и идеи, способные потрясти мир, как это было в те славные времена, когда доминировали сборная Бразилии с Пеле, «Аякс» с Кройффом, «Милан» с ван Бастеном или «Барселона» с Месси – они, скорее всего, невозможны.

Но прогресс, основанный на физическом и техническом совершенстве игроков, на искусстве управления командой – он если не бесконечен, то очень далек от условного финиша.

– Как говорил великий тренер Луис Сесар Менотти, чемпион мира 1978 года, схемы – это просто номера телефонов в тренерском блокноте…

– Вот именно. Другое дело, что ими нужно правильно пользоваться. В правильном русле, в правильное время и в правильном месте – чтобы номера этих телефонов отвечали на звонки, а не молчали, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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