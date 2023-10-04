Черчесов о футболе: «Принципиально новые схемы и идеи, способные потрясти мир, как это было во времена «Аякса» с Кройффом или «Барсы» с Месси, сейчас невозможны»
Станислав Черчесов высказался о возможности появления новых идей в футболе.
– Знаю, что вы читали лекции в УЕФА. Это было недавно, это было давно?
– Да, несколько раз приглашали, когда тренировал сборную. Вполне типичная для УЕФА практика, особенно после чемпионатов мира и Европы. Аудитория серьезная, профессиональная, специалисты со всего мира, а ты, как участник события, – один из спикеров. После «обязательной программы» тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь.
Особенно много вопросов было в 2018-м. Коллег интересовало, как так вышло, что на сборную России особо не рассчитывали, а она чего-то добилась. Это, конечно, полезное знание и важный опыт.
Вот когда мне говорят: слетай, условно, в «Барселону», посмотри, как там да что, поучись – я вежливо, но твердо отказываюсь.
– Почему?
– Что я там увижу? В больших клубах, где собраны суперзвезды, тяжело усмотреть что-то важное для себя. Разве что принципам управления звездной командой уделить время, но кто пустит тебя на клубную кухню? Значит, нет смысла терять время.
Понимаете, есть чемпионство официальное, а есть, скажу так, внутреннее. Когда твоя команда с предпоследнего места в таблице выходит на 7-е – это внутреннее чемпионство. Когда сборная России останавливается в сантиметрах от полуфинала мирового чемпионата – это внутреннее чемпионство. Вот что я имею ввиду.
– Футбольные эксперты, в том числе многие ведущие действующие тренеры, часто говорят о кризисе тактических идей: футбол, считают они, достиг в своем развитии некоего предела, он исчерпал себя. Ваша точка зрения на этот вопрос? Футболу есть куда расти?
– Если линейно – предел, наверное, близок. В том смысле, что свежие, принципиально новые схемы и идеи, способные потрясти мир, как это было в те славные времена, когда доминировали сборная Бразилии с Пеле, «Аякс» с Кройффом, «Милан» с ван Бастеном или «Барселона» с Месси – они, скорее всего, невозможны.
Но прогресс, основанный на физическом и техническом совершенстве игроков, на искусстве управления командой – он если не бесконечен, то очень далек от условного финиша.
– Как говорил великий тренер Луис Сесар Менотти, чемпион мира 1978 года, схемы – это просто номера телефонов в тренерском блокноте…
– Вот именно. Другое дело, что ими нужно правильно пользоваться. В правильном русле, в правильное время и в правильном месте – чтобы номера этих телефонов отвечали на звонки, а не молчали, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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когда анчелотти говорит, что в футболе все уже придумано, не нужно изобретать велосипед, хомячки сразу "какой папа карло мудрец
несправедливо
" Duell has become famous for, during his tenure as United States Commissioner of Patents, purportedly saying "Everything that can be invented has been invented." However, this has been debunked as apocryphal by librarian Samuel Sass who traced the quote back to a 1981 book titled "The Book of Facts and Fallacies" by Chris Morgan and David Langford. In fact, Duell said in 1902:
In my opinion, all previous advances in the various lines of invention will appear totally insignificant when compared with those which the present century will witness. I almost wish that I might live my life over again to see the wonders which are at the threshold."
"Открытие новой схемы заблокировано Черчесовым".