Фанаты Турции массово показывали «волчий салют» перед матчем с Нидерландами. За него дисквалифицировали Демирала
Болельщики сборной Турции показывали «волчий салют» перед матчем Евро-2024.
Команда Винченцо Монтеллы уступила сборной Нидерландов в 1/4 финала чемпионата Европы (1:2).
В соцсетях появилось видео, на котором фанаты сборной Турции, находившиеся на трибунах, массово показывают «волчий салют» во время исполнения гимна.
Напомним, во время матча против сборной Австрии «волчий салют», являющийся националистическим жестом, показал защитник команды Турции Мерих Демирал. За это он был дисквалифицирован на два матча.
Полиция Берлина остановила шествие болельщиков сборной Турции. Они массово показывали «волчий салют»
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Турецкие болельщики показывают знак «Бозкурт» в матче с Нидерландами.
Этот жест — символ турецкой ультранационалистической военизированной группировки Bozkurtlar («Бозкурт» или «Серые волки»). Она придерживается идеологии расового превосходства, антисемитизма, армянофобии и исламизма.
как и вся Европа, поедете к Эрдогану зиговать
Алтай это единственный регион где может быть коренное азербайджанское население
Барак Обама:"я верю в американскую исключительность".
(Всё -таки, предки врать не будут)
1) Курица не птица – турок не человек.
(Украинская поговорка)
2) Незваный гость подобен турку.
(Русская пословица)
3) Турция, страна малого ума.
(Словацкая поговорка)
4) Скорее курица взлетит, чем турок научится любить.
(Арабская поговорка)
5) Имеешь дело с турком – не выпускай палку из рук.
(Армянская поговорка)
6) Дьявол имеет много обличий, главное из которых тюркское.
(Ассирийская поговорка)
7) Там где ступала нога турка-трава не растет. (Болгарская поговорка)
8) Если турок говорит о мире, значит будет война.
(Греческая поговорка)
9) Плохая жизнь, что соседство с тюрком.
(Курдская пословица)
10) Строят люди, рушат турки.
(Сербская поговорка)
11) Петух не снесет яйца, а турок не станет человеком.
(Румынская пословица)
12) Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь.
(Петр I Великий)
13) Хочешь чтобы турок тебя послушался – ударь его палкой.
(Армянская поговорка)
14) Турок – предвестник Антихриста.
(Народная пословица)
Турцию никогда не возьмут в ЕС 🇪🇺
Слишком много крови в их истории