Фанаты Турции массово показывали «волчий салют» перед матчем с Нидерландами. За него дисквалифицировали Демирала

Болельщики сборной Турции показывали «волчий салют» перед матчем Евро-2024.

Команда Винченцо Монтеллы уступила сборной Нидерландов в 1/4 финала чемпионата Европы (1:2).

В соцсетях появилось видео, на котором фанаты сборной Турции, находившиеся на трибунах, массово показывают «волчий салют» во время исполнения гимна.

Напомним, во время матча против сборной Австрии «волчий салют», являющийся националистическим жестом, показал защитник команды Турции Мерих Демирал. За это он был дисквалифицирован на два матча.

Полиция Берлина остановила шествие болельщиков сборной Турции. Они массово показывали «волчий салют»

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