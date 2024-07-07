Фанаты Турции массово показывали «волчий салют» перед матчем с Нидерландами. За него дисквалифицировали Демирала

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Турции по футболу болельщики Евро-2024 Политика Футбол

Болельщики сборной Турции показывали «волчий салют» перед матчем Евро-2024.

Команда Винченцо Монтеллы уступила сборной Нидерландов в 1/4 финала чемпионата Европы (1:2). 

В соцсетях появилось видео, на котором фанаты сборной Турции, находившиеся на трибунах, массово показывают «волчий салют» во время исполнения гимна. 

Напомним, во время матча против сборной Австрии «волчий салют», являющийся националистическим жестом, показал защитник команды Турции Мерих Демирал. За это он был дисквалифицирован на два матча.

Полиция Берлина остановила шествие болельщиков сборной Турции. Они массово показывали «волчий салют»

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87 комментариев
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Поиграют без зрителей официалки.
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Забавно, что много турецких патриотов живёт в Германии
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Без комментариев.

Турецкие болельщики показывают знак «Бозкурт» в матче с Нидерландами.

Этот жест — символ турецкой ультранационалистической военизированной группировки Bozkurtlar («Бозкурт» или «Серые волки»). Она придерживается идеологии расового превосходства, антисемитизма, армянофобии и исламизма.
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Зигуйте теперь у себя в Штутгарте: и ждите - немцы все видят и скоро проголосуют за правых,
как и вся Европа, поедете к Эрдогану зиговать
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Если болельщики не понимают, надо дисквалифицировать трибуны на домашние матчи. Это уже не шутки, заигрались.
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Называйте меня расистом , но терпеть не могу донерщиков. В каком бы виде спорта не выступали они , никогда не умеют проигрывать. Всегда громче всех кричат , возмущаются везде ищут заговоры. Везде их заслуживают . Всегда провоцируют , и сами же кричат громче всех о притеснении, хотя и сами умеют лучше всех притеснять. На этом турнире оставили отвратное впечатление , своими провокациями и салютами в честь группировки которая занималась террором и убийствами. Называя это национальной гордостью.
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Клоуны
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сходят на матч Германия - Турция и никаких проблем)))
:) Из какой усатой пещеры нужно вылезти чтобы форсить превосходство нации в 2024?
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Ответ Moffo
Поиграют без зрителей официалки.
Сходят на матч Германия - Турция и никаких проблем)))
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Ну, теперь могут ехать домой.... с спокойной совестью. Судя по трибунам - на автобусе или пешком. Но, учитывая резкий приход к власти, в той-же Германии, правых политиков - скоро, надеюсь, домой будет уже на самолете в Стамбул и тп)
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Ответ ZarvuR2020
Забавно, что много турецких патриотов живёт в Германии
На одном уровне с теми, кому американцы спокойно жить не дают в Барнауле)
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Домой, волки
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А какая им разница, все равно вылетали, а тут хоть напоследок вставить свои пять копеек можно. Такое позорище это Евро, я на своей памяти не помню более клоунского турнира. Что ни день, то с политикой связано. Раньше люди играли в футбол, теперь людьми играет пропаганда.
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Ответ Moffo
:) Из какой усатой пещеры нужно вылезти чтобы форсить превосходство нации в 2024?
Из любой, национализм сейчас везде в почете, ты чего?
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Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Коренное азербайджанское население Карабаха это что за альтернативная история? 🙈😂
Алтай это единственный регион где может быть коренное азербайджанское население
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Ответ Igor Cholomitski
Зигуйте теперь у себя в Штутгарте: и ждите - немцы все видят и скоро проголосуют за правых, как и вся Европа, поедете к Эрдогану зиговать
Это значит будем лицезреть уже зигующих немцев? Ну успокоил, чего уж.
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Дисквалификация сборной из-за действий болельщиков?
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Будто кто-то сомневался, что турки те ещë нацисты. Назад в Азию пора из Европы. Нax с пляжа!
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Пусть теперь дома в Турции салютуют
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Ответ Moffo
:) Из какой усатой пещеры нужно вылезти чтобы форсить превосходство нации в 2024?
Хм, да ты расист.

Барак Обама:"я верю в американскую исключительность".
+3
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Ответ Арман Мартиросян
В Армении хоть раз в жизни был, чтобы балаболить тут? Одни армяне живут, говоришь? Я оплачу тебе билет в Ереван, но тогда ты должен объявить на весь мир, что являешься подлым лжецом.
Армения одна из самых моноэтнических стран мира. Причем даже в СССР Армения была самой моноэтнической республикой.
+3
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+2
Ответ Asl Ali
Называйте меня расистом , но терпеть не могу донерщиков. В каком бы виде спорта не выступали они , никогда не умеют проигрывать. Всегда громче всех кричат , возмущаются везде ищут заговоры. Везде их заслуживают . Всегда провоцируют , и сами же кричат громче всех о притеснении, хотя и сами умеют лучше всех притеснять. На этом турнире оставили отвратное впечатление , своими провокациями и салютами в честь группировки которая занималась террором и убийствами. Называя это национальной гордостью.
Есть ещё как минимум одна нация, которая тоже ищет везде заговоры и очень громко об этом кричит. И мне очень жаль, что это так.
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волкИ позорные
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Ответ vaco10
Пословицы и поговорки разных народов о турках: (Всё -таки, предки врать не будут) 1) Курица не птица – турок не человек. (Украинская поговорка) 2) Незваный гость подобен турку. (Русская пословица) 3) Турция, страна малого ума. (Словацкая поговорка) 4) Скорее курица взлетит, чем турок научится любить. (Арабская поговорка) 5) Имеешь дело с турком – не выпускай палку из рук. (Армянская поговорка) 6) Дьявол имеет много обличий, главное из которых тюркское. (Ассирийская поговорка) 7) Там где ступала нога турка-трава не растет. (Болгарская поговорка) 8) Если турок говорит о мире, значит будет война. (Греческая поговорка) 9) Плохая жизнь, что соседство с тюрком. (Курдская пословица) 10) Строят люди, рушат турки. (Сербская поговорка) 11) Петух не снесет яйца, а турок не станет человеком. (Румынская пословица) 12) Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь. (Петр I Великий) 13) Хочешь чтобы турок тебя послушался – ударь его палкой. (Армянская поговорка) 14) Турок – предвестник Антихриста. (Народная пословица)
ну видимо это обидчевые вассалы Османской империи в блокнотик писали)))
+7
-5
+2
Пословицы и поговорки разных народов о турках:

(Всё -таки, предки врать не будут)

1) Курица не птица – турок не человек.
(Украинская поговорка)

2) Незваный гость подобен турку.
(Русская пословица)

3) Турция, страна малого ума.
(Словацкая поговорка)

4) Скорее курица взлетит, чем турок научится любить.
(Арабская поговорка)

5) Имеешь дело с турком – не выпускай палку из рук.
(Армянская поговорка)

6) Дьявол имеет много обличий, главное из которых тюркское.
(Ассирийская поговорка)

7) Там где ступала нога турка-трава не растет. (Болгарская поговорка)

8) Если турок говорит о мире, значит будет война.
(Греческая поговорка)

9) Плохая жизнь, что соседство с тюрком.
(Курдская пословица)

10) Строят люди, рушат турки.
(Сербская поговорка)

11) Петух не снесет яйца, а турок не станет человеком.
(Румынская пословица)

12) Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь.
(Петр I Великий)

13) Хочешь чтобы турок тебя послушался – ударь его палкой.
(Армянская поговорка)

14) Турок – предвестник Антихриста.
(Народная пословица)
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+2
«Матери назло отморожу уши» 🤦‍♂️
+5
-3
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Фотка с рок-концерта.
+4
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+2
Какие болельщики, такая и страна 🤷🏻‍♂️националисты которые на протяжении всей истории уничтожали народы и отбирали их земли которые сейчас выдают за свои ..
Турцию никогда не возьмут в ЕС 🇪🇺
Слишком много крови в их истории
+3
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И массово вылетели с турнира
+4
-2
+2
Не нам такое говорить, но зверюшки, конечно
+6
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