Полиция Берлина остановила шествие болельщиков сборной Турции. Они массово показывали «волчий салют»

Берлинская полиция остановила шествие турецких болельщиков.

Сегодня сборная Турции встретится с командой в 1/4 финала . Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Полиция Берлина сообщила об инциденте с участием болельщиков турецкой команды перед началом игры.

«Во время фанатского шествия турецкие болельщики массово показывали «волчий салют» . Поэтому экстренные службы остановили его и попросили фанатов воздержаться от демонстрации этого знака.

A фанатское шествие не является платформой для политических высказываний», – говорится в заявлении правоохранителей.

Напомним, во время матча против сборной Австрии «волчий салют», являющийся националистическим жестом, показал защитник команды Турции Мерих Демирал. За это он был дисквалифицирован на два матча.

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