Полиция Берлина остановила шествие болельщиков сборной Турции. Они массово показывали «волчий салют»
Берлинская полиция остановила шествие турецких болельщиков.
Сегодня сборная Турции встретится с командой Нидерландов в 1/4 финала Евро-2024. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Полиция Берлина сообщила об инциденте с участием болельщиков турецкой команды перед началом игры.
«Во время фанатского шествия турецкие болельщики массово показывали «волчий салют» . Поэтому экстренные службы остановили его и попросили фанатов воздержаться от демонстрации этого знака.
A фанатское шествие не является платформой для политических высказываний», – говорится в заявлении правоохранителей.
Напомним, во время матча против сборной Австрии «волчий салют», являющийся националистическим жестом, показал защитник команды Турции Мерих Демирал. За это он был дисквалифицирован на два матча.
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как будто всех таких персонажей что-то объединяет)