Полиция Берлина остановила шествие болельщиков сборной Турции. Они массово показывали «волчий салют»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Турции по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Берлинская полиция остановила шествие турецких болельщиков.

Сегодня сборная Турции встретится с командой Нидерландов в 1/4 финала Евро-2024. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Полиция Берлина сообщила об инциденте с участием болельщиков турецкой команды перед началом игры.

«Во время фанатского шествия турецкие болельщики массово показывали «волчий салют» . Поэтому экстренные службы остановили его и попросили фанатов воздержаться от демонстрации этого знака.

A фанатское шествие не является платформой для политических высказываний», – говорится в заявлении правоохранителей.

Напомним, во время матча против сборной Австрии «волчий салют», являющийся националистическим жестом, показал защитник команды Турции Мерих Демирал. За это он был дисквалифицирован на два матча.

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82 комментария
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90% этих патриотов Турции граждане Германии.
+171
-8
+163
Удачи Нидерландам
+137
-21
+116
Ответ _Beast_
Комментарий удален модератором
Очередной турковед не в курсе, что Турция не состоит в ЕС
+92
-15
+77
Дисквалифицировать обратно в Турцию.
+70
-13
+57
Ответ Сергей Лютый
Комментарий скрыт
Удачи КНДР
+28
-9
+19
Ответ Антон Фалафель
90% этих патриотов Турции граждане Германии.
Значит заплатят штрафы по законам Фатерлянда
+21
-4
+17
Ответ Сергей Лютый
Комментарий скрыт
Байрактар))
+16
-3
+13
Ответ Антон Фалафель
90% этих патриотов Турции граждане Германии.
Хороший наброс, хайповый, но:

У 76% турок в Германии нет немецкого гражданства - https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-Integration/Tables/foreigner-place-of-birth.html
+12
-4
+8
потом турчанки ноют почему их не любят везде и не уважают, хахаха
как будто всех таких персонажей что-то объединяет)
+13
-5
+8
Ответ Сергей Лютый
Комментарий скрыт
Ага, ещё вопросы?
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Ответ _Beast_
Комментарий удален модератором
Турция не в ЕС поэтому исключить ее оттуда попросту невозможно. Со всем остальным согласен они озверели
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Живу в Берлине и если вдруг Турция выиграет , то Берлину звиздец😀🔥
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Ответ Ar41
Что за оголтелый национализм?
Не оголтелый, а подтвержденный неоднократно историей. Чего только геноцид армян стоит
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Надеемся, сегодня этот сброд Нидерланды отправят отдыхать домой
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Ответ Aristokratt
Почему русские мужчины так обижены на турков? Не надо было своих жен отправлять одних в Анталию)) Нужно обижаться на своих жён, а не на турков))
Говоришь исходя из личного опыта? :)
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Ответ _Beast_
Комментарий удален модератором
«Когда Украина вступит в ЕС?». «Сразу после Турции». «А Турция когда?». «Турция? Турция никогда…»
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сегодня получать от Голландии по полной и поедут с волчьим билетом домой
+5
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Дикари лютые
+16
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Мерзость. Ситуация как с Алжирскими мигрантами во Франции. Страна не ваша, а порядки свои наводите. Но их нельзя выгнать, это же расизм будет🤷🤦
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Ответ _Beast_
Комментарий удален модератором
Из ЕС ты серьезно? Турков там нет если ты не знал
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И это светские и довольно цивилизованные турки. Что говорить про других мигрантов
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Ответ Nikola Shell
Испания от Франции ещё вылетит. Ничего не показали с Немцами
лучшая команда пока на чемпионате
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Нужно выгнать их в Азиатскую лигу.
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Этот жест в Германии не запрещен ведь?
+3
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Немцам бы посмотреть на то что осталось от Греции и Армении, и сделать выводы пока не поздно.
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Ответ Voodooosh
Комментарий удален модератором
Что за оголтелый национализм?
+7
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Ответ Badmurza
Очередной турковед не в курсе, что Турция не состоит в ЕС
Однако уже несколько десятков лет стоит в предбаннике и ждёт, когда хозяева впустят , но как раз из-за таких событий впускать боятся
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Лучше бы 300 дёнеров или дюрумов накрутили для своей сборной.
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Значит заплатят штрафы по законам Фатерлянда
Только он не запрещен в Германии. Так что они никакого штрафа не получат
+2
-1
+1
Ответ ГЕНПЛАН
Байрактар))
Ахаахааа🔥🤝Убил👊🏻
+3
-2
+1
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