«Спартаку» и другим клубам РПЛ предложили вингера Аргентины U20 Агирре. Игрок хочет получать 2 млн евро в год (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз возможные трансферы сборная Аргентины U-20 Брайан Агирре II Футбол

«Спартак» может подписать 19-летнего аргентинца.

По информации Metaratings.ru, кандидатуру вингера «Ньюэллс Олд Бойз» предложили нескольким клубам Мир РПЛ, в том числе красно-белым. 

Сам футболист готов рассматривать предложения о переезде в Россию. Он рассчитывает получить контракт на сумму около 2 млн евро в год.

В 2024 году Агирре провел 18 матчей в чемпионате Аргентины, отличившись 2 голами и 3 ассистами. На его счету также 14 игр и 2 забитых мяча в составе сборной Аргентины U20. 

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31 комментарий
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Ключевое слово"хочет получать 2 млн"
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Ответ Олег Попов
Ключевое слово"хочет получать 2 млн"
Понимает, что нигде кроме России за его "талант" больше он не получит.
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий скрыт
Опять неуместный комментарий от болельщика зенита.
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Аргентинцы не слишком хорошо адапатируются к нашему футболу,в отличии к примеру от Бразильцев.
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Только вот 19 ему было 2 года назад)
На трансфермаркете оценивают в 7 миллионов, в текущем сезоне второй бомбардир команды - одного из аутсайдеров лиги. Для РПЛ вполне может оказаться топ-игроком. В ней иногда даже бразильский неликвид из "Зенита" неплохо выглядит)
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В Зените Дриусси получал 1,5. Этому щеглу, которого никто не знает, 2 никто не заплатит.
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Из Мятежного духа в Спартак, респект Агирре 👍
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Ответ Данко Лазович
Очередной середняк в середняк))
Очередной лазурный о среде своего обитания
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Ответ Victor Pavlovuch
ну почему не заплатят? В Спартаке запросто! Просто будет зависеть от того сколько в карман упадет! А будет он играть или нет для Спартака последних лет это не важно!
Так это когда было то.
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Ответ Spartakus1984
Так это когда было то.
Что значит когда? Начиная с Цорна такая трансферная политика заняла ведущее место - покупают игроков не для усиления , а по принципу отката - и чем больше цена тем больше откат! Назовите мне хоть один трансфер да последние 5 лет. где игрок стал образующим игроком ? Нет таких! А кого купили , так что они есть что нет - игра не меняется
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Ответ Artem Yareg
Понимает, что нигде кроме России за его "талант" больше он не получит.
Как бы новый Фукс не приехал?)))
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Ответ Spartakus1984
Но с другой стороны приезжали в Россию Кавенаги а потом и Дриусси,которые в Аргентине много забивали а в Российской лиге не отмечались уже, такой результативностью.Вот тебе пример комментария,в котором мы обсуждаем нормально футбол,а не твои глупые комментарии,с попыткой задеть,создающие ощущения,что ты школьник младших классов.
это же кечко - местный шут
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Ответ Юрий Кечко
Аргентинский чемпионат очень закрытый , глянь на флэшскоре как нибудь , половина матчей 1-0
Но с другой стороны приезжали в Россию Кавенаги а потом и Дриусси,которые в Аргентине много забивали а в Российской лиге не отмечались уже, такой результативностью.Вот тебе пример комментария,в котором мы обсуждаем нормально футбол,а не твои глупые комментарии,с попыткой задеть,создающие ощущения,что ты школьник младших классов.
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Ответ Max Semenik
По стате - очень сырой для атакующего чемпа Аргентины. У нас его защита будет заживо есть.
Аргентинский чемпионат очень закрытый , глянь на флэшскоре как нибудь , половина матчей 1-0
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Кроме 2 миллионов евро в год этот чувак больше ничего не хочет?
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Агирре, гнев божий.
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Откуда такие желания? Чем знаменит сей персонаж?
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Не увлекаюсь так сильно как ты
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в зенит там всех берут
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Интересно как это у них всё просто, взяли и предложили свой главный актив, причём тут ещё надо смотреть, а стоит ли он того? Если пробежаться по составу, можно найти качественных исполнителей в разы дешевле. Причём если кто то скажет, про сборную, так там все игроки сборных разных возрастов. Тут надо или сильно шарить в подобных вопросах или тупо осваивать бюджет прикрываясь формулировками, типа игрок сборной своего возраста, будущий игрок основной сборной. По факту кот в мешке распиаренный.
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"Результативность" - офигенная!😂
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Ответ Амневсепофиг
Очередной лазурный о среде своего обитания
Да ну ты что, нельзя же так, к ним же звёзды пришли. Латышонок один чего стоит!!! Дай им уже насладиться моментом. Столетие ведь великого их клуба на носу.
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По стате - очень сырой для атакующего чемпа Аргентины. У нас его защита будет заживо есть.
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