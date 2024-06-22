«Спартаку» и другим клубам РПЛ предложили вингера Аргентины U20 Агирре. Игрок хочет получать 2 млн евро в год (Metaratings)
«Спартак» может подписать 19-летнего аргентинца.
По информации Metaratings.ru, кандидатуру вингера «Ньюэллс Олд Бойз» предложили нескольким клубам Мир РПЛ, в том числе красно-белым.
Сам футболист готов рассматривать предложения о переезде в Россию. Он рассчитывает получить контракт на сумму около 2 млн евро в год.
В 2024 году Агирре провел 18 матчей в чемпионате Аргентины, отличившись 2 голами и 3 ассистами. На его счету также 14 игр и 2 забитых мяча в составе сборной Аргентины U20.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
На трансфермаркете оценивают в 7 миллионов, в текущем сезоне второй бомбардир команды - одного из аутсайдеров лиги. Для РПЛ вполне может оказаться топ-игроком. В ней иногда даже бразильский неликвид из "Зенита" неплохо выглядит)