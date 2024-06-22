«Спартаку» и другим клубам РПЛ предложили вингера Аргентины U20 Агирре. Игрок хочет получать 2 млн евро в год (Metaratings)

«Спартак» может подписать 19-летнего аргентинца.

По информации Metaratings.ru, кандидатуру вингера « » предложили нескольким клубам Мир , в том числе красно-белым.

Сам футболист готов рассматривать предложения о переезде в Россию. Он рассчитывает получить контракт на сумму около 2 млн евро в год.

В 2024 году провел 18 матчей в чемпионате Аргентины, отличившись 2 голами и 3 ассистами. На его счету также 14 игр и 2 забитых мяча в составе сборной Аргентины U20.

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