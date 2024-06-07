«Спартак», «Локо», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» – среди возможных соперников «Зенита» на летнем товарищеском турнире

Стали известны возможные соперники «Зенита» на летнем международном турнире.

По информации «РБ Спорт», ориентировочно с 1 по 15 июля в пройдет международный турнир с участием чемпионов России.

Окончательный состав участников еще не определен, отмечается, что среди потенциальных соперников – « », « », « », « », « », « », « », « » и «Тальерас».

Со всеми клубами « » уже провел переговоры. Финальная четверка должна определиться в ближайшее время.

Источник отметил, что велика вероятность, что в этом году «Зенит» сыграет товарищеские матчи с клубом из Китая.