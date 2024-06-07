«Спартак», «Локо», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» – среди возможных соперников «Зенита» на летнем товарищеском турнире
Стали известны возможные соперники «Зенита» на летнем международном турнире.
По информации «РБ Спорт», ориентировочно с 1 по 15 июля в Петербурге пройдет международный турнир с участием чемпионов России.
Окончательный состав участников еще не определен, отмечается, что среди потенциальных соперников – «Кайрат», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Спартак», «Локомотив», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» и «Тальерас».
Со всеми клубами «Зенит» уже провел переговоры. Финальная четверка должна определиться в ближайшее время.
Источник отметил, что велика вероятность, что в этом году «Зенит» сыграет товарищеские матчи с клубом из Китая.
С удовольствием сходил бы не на Спартак, но скорее всего именно его вынесут на выходной день и самое удобное время (если Спартак согласится).