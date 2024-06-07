«Спартак», «Локо», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» – среди возможных соперников «Зенита» на летнем товарищеском турнире

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Стали известны возможные соперники «Зенита» на летнем международном турнире.

По информации «РБ Спорт», ориентировочно с 1 по 15 июля в Петербурге пройдет международный турнир с участием чемпионов России.

Окончательный состав участников еще не определен, отмечается, что среди потенциальных соперников – «Кайрат», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Спартак», «Локомотив», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» и «Тальерас».

Со всеми клубами «Зенит» уже провел переговоры. Финальная четверка должна определиться в ближайшее время.

Источник отметил, что велика вероятность, что в этом году «Зенит» сыграет товарищеские матчи с клубом из Китая.

8 комментариев
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Ривер хотелось бы увидеть и Палмейрас.
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Ого, скучать по футболу не будем.
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Спартак единственный из возможных соперников на кого действительно придут зрители и будет интерес к самому турниру...
В прошедшем сезоне был перебор игр со Спартаком.
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я за не филе продажную а за брикс
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Спартак единственный из возможных соперников на кого действительно придут зрители и будет интерес к самому турниру...
Не знаю. Я пойду просто потому, что сын просит сходить на футбол, а я не хочу делать фан уйди.
С удовольствием сходил бы не на Спартак, но скорее всего именно его вынесут на выходной день и самое удобное время (если Спартак согласится).
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