Роналду не забил на Евро-2024. У него нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах
Криштиану Роналду ни разу не забил на Евро-2024.
Во всех пяти матчах в рамках турнира 39-летний португалец выходил в старте. Матчи со Словенией и Францией, где были овертаймы и пенальти, Роналду проводил целиком.
В игре со словенцами форвард в игре не реализовал 11-метровый удар. Также у него один ассист на турнире, в 1-м туре с Турцией (3:0) он отдал пас на Бруну Фернандеша.
Стоит также отметить, что у Роналду нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах – на Евро и ЧМ.
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Вылетела сборная - ноль эмоций.
Его расстроило только то, что он не смог забить гол, на команду пофиг
а шуму то, сколько щенячьих восторгов каждый день в новостной ветке
Партнёры будут счастливы.
Но для этого нужен нормальный тренер.
Хоть немного уважающий себя и свою команду.
другое же Пепе как рвёт в защите всё такие считаю опыт важнее всего и тд но в нападении азарт решает рябят, португалов когбудто играли в 10ром всё время..
Пусть играется с арабскими таксистами в своей песочнице и не трогает топ турниры больше
Возможно есть что-то кармическое в этом - ушёл бы с поля на 75й, выпустив кого-нить помоложе посвежее и был бы молодец, и мб команде хватило бы сил на гол. Не говоря о том, что и так уже карьера будь здоров. Зачем это всё???
А так - ЧСВшник. Поделом.