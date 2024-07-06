Роналду не забил на Евро-2024. У него нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах

Криштиану Роналду ни разу не забил на Евро-2024.

Во всех пяти матчах в рамках турнира 39-летний португалец выходил в старте. Матчи со Словенией и Францией, где были овертаймы и пенальти, Роналду проводил целиком.

В игре со словенцами форвард в игре не реализовал 11-метровый удар. Также у него один ассист на турнире, в 1-м туре с Турцией (3:0) он отдал пас на Бруну Фернандеша.

Стоит также отметить, что у нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах – на Евро и ЧМ.

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