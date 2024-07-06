Роналду не забил на Евро-2024. У него нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду ни разу не забил на Евро-2024.

Во всех пяти матчах в рамках турнира 39-летний португалец выходил в старте. Матчи со Словенией и Францией, где были овертаймы и пенальти, Роналду проводил целиком.

В игре со словенцами форвард в игре не реализовал 11-метровый удар. Также у него один ассист на турнире, в 1-м туре с Турцией (3:0) он отдал пас на Бруну Фернандеша.

Стоит также отметить, что у Роналду нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах – на Евро и ЧМ. 

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90 комментариев
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Позорный результат для чистого замыкателя.
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-20
+42
А если убрать левейший пеналь Гане, то сколько матчей без голов?:))
+51
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+40
зато в отборе наколотил Лихтенштейнам и Люксембургам🐓🤡😭🤣
+42
-7
+35
Не забил пенальти - плакал.
Вылетела сборная - ноль эмоций.
Его расстроило только то, что он не смог забить гол, на команду пофиг
+36
-3
+33
в 10 играх последних ЧМ и ЧЕ только один гол с пенальти
а шуму то, сколько щенячьих восторгов каждый день в новостной ветке
+30
-1
+29
Без левейшего пенальти Гане на ЧМ22 и левейших пенальти на ЕВРО21, Роналду уже не забивал 15 матчей. Рамуш, Жота , должны были играть вместо Роналду на ЕВРО24, это понятно любому адекватному человеку.
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+15
Пора завершать карьеру Кришти. Хотя бы в сборной .Иногда надо уметь вовремя уходить, чем так..
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И это в 39 лет 💔
+10
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+9
Ответ rigobersong
А если убрать левейший пеналь Гане, то сколько матчей без голов?:))
ну ничо, в отборе против Литвы пофеерит.
+14
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+9
Все говорят о Роналду, а я хочу отметить Пепе. Он играл лучше и стабильнее Роналду с поправкой на позицию. Вот это правда нереальный уровень для таких лет
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+8
Ответ Tore2016
Мы про Рона что угодно можем писать, а как же тренерам быть? Как сказать ему, чтобы уходил?
устроить всем топ футболистам бойкот на вызовы в сборную пока там этот пешеход , самое умное решение проблемы , потом посмотрим как они будут против люксембурга смотреться)
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Тренер слишком зависим от Рона оказался. Мог бы и на замену выпускать свеженького пенсионера. Не создавай себе кумира.
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Организаторы тоже интересные люди,пригласили бы Латвию,Лихтенштейн,Люксембург,Эстонию,Литву,Сан-Марино,Фареры и были бы голы ☝🏼 Как на протяжении 20 лет до этого
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+6
Ответ Станислав Л
так незаметно приходит старость
Эту старость было заметно с Мадейры.
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Ответ Hella black
Организаторы тоже интересные люди,пригласили бы Латвию,Лихтенштейн,Люксембург,Эстонию,Литву,Сан-Марино,Фареры и были бы голы ☝🏼 Как на протяжении 20 лет до этого
Согласен,это не красивые организаторы)
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+5
Ответ Tore2016
Мы про Рона что угодно можем писать, а как же тренерам быть? Как сказать ему, чтобы уходил?
Просто не вызвать в сборную.
Партнёры будут счастливы.
Но для этого нужен нормальный тренер.
Хоть немного уважающий себя и свою команду.
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Ответ bel01
Позорный результат для чистого замыкателя.
честно говоря смотришь на игру молодых, там у Франции выходит слева сразу обвёл троих, а португалов справа выходит парень сразу обвёл дал пасс и тд.. а рональдо стоит как Крауч ждёт у моря погоды, абсолютно не одной обводки, не прохода, и что самое главное не одного комбинирования с кем-то, он даже не подходит к мячу, раз на 83 минуте подошёл и то потерял
другое же Пепе как рвёт в защите всё такие считаю опыт важнее всего и тд но в нападении азарт решает рябят, португалов когбудто играли в 10ром всё время..
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Мы про Рона что угодно можем писать, а как же тренерам быть? Как сказать ему, чтобы уходил?
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Ответ Domian
Сегодня скорее опустошение у него, поэтому не плакал.
Ну не знаю, когда он забил пенальти эмоций у него было полно, а тут бац и опустошение?)
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Даже пенку не забил, какая польза от него
Пусть играется с арабскими таксистами в своей песочнице и не трогает топ турниры больше
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Ответ Ceasus
Как там дела у аргентинского пешехода? Все штанги обстучал?
Дела у него вроде неплохо, к полуфиналу готовиться.
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Скрипач не нужен, увы. Вопрос только, когда он сам это поймет.
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Абсолютно пустое место. Вопросы к главному тренеру. Эта команда могла играть лучше без Роналду.
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Ответ Анри Карлайл
Если честно, моё мнение, Рон супер провел турнир. Не хуже других в сборке. Отлично играл на команду. Да, штрафные забирал, ну и ладно. Но в целом он был очень неплох.
так супер провел что ни одного гола не забил? я понимаю что люди фанатеют, не видят недостатки кумиров, но он играл очень слабо
+3
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+2
А как же после отбора его фанаты писали мол вот лучший бомбардир в сборной,набил статку на карликах а на евро обосрался
+2
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Время прошло. Уходя уходи.
Возможно есть что-то кармическое в этом - ушёл бы с поля на 75й, выпустив кого-нить помоложе посвежее и был бы молодец, и мб команде хватило бы сил на гол. Не говоря о том, что и так уже карьера будь здоров. Зачем это всё???
А так - ЧСВшник. Поделом.
+3
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Надо было заканчивать после Евро 2020. Роналду напоминает Роя Джонса, который вовремя не закончил.
+3
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+2
Пора на пенсию в сборной причём давно... Это не в товарняках голы забивать
+3
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+2
Ответ Roy Makaay
Ну не знаю, когда он забил пенальти эмоций у него было полно, а тут бац и опустошение?)
Не надо спорить с этими товарищами. Они тебе любую дичь этого деда объяснят и обоснуют
+2
0
+2
Че вы пристали к 40 летнему Роналду?Где Мбаппе?
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+2
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